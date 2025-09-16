Delincuentes ingresaron a una vivienda por el techo, golpearon a los dueños y se llevaron hasta la pava eléctrica

Los delincuentes ingresaron por el techo de una vivienda de La Plata y golpearon a los dueños

Una familia de La Plata fue víctima de un violento asalto cerca de la medianoche del domingo en su casa de la calle 70, entre 23 y 24. Al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en la propiedad por los techos del inmueble cuando los integrantes se encontraban descansando.

De acuerdo a los informes policiales, el calvario comenzó alrededor de las 23.30 horas. Los delincuentes lograron descender al pasillo y levantar una persiana para acceder al interior. Una vez dentro, golpearon al dueño de la casa en la cabeza, la mano y la nuca, y agredieron a su esposa.

El robo duró varios minutos, un tiempo considerable para que los ladrones revisaran distintos ambientes en busca de objetos de valor. El botín incluyó dinero en efectivo, dólares, joyas y dispositivos electrónicos como televisores, una aspiradora y una pava eléctrica. También se llevaron las llaves de la vivienda antes de escapar en dos automóviles.

Uno era el coche propiedad de las víctimas, mientras que el otro, un Peugeot azul, los aguardaba fuera de la casa. Dicho vehículo quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, lo que permitió a las autoridades avanzar en la investigación, aunque hasta el momento no se reportaron detenidos.

En las imágenes del video que encabeza la nota, quedó registrado el momento en que los sospechosos sacan el auto del garaje de la vivienda, mientras el otro rodado los aguardaba en la mano de enfrente. En ese preciso momento, uno de los hombres buscados cruzó la calle y se subió al Peugeot.

Según detalló el portal La Buena Info, el individuo que aguardaba en el auto afuera de la casa, coordinaba los movimientos del grupo utilizando un walkie talkie. Tras la fuga de los involucrados, las víctimas realizaron la denuncia en la Comisaría Octava de La Plata.

Ingresaron a una vivienda en La Plata y se llevaron $4 millones y una camioneta

El lugar del asalto en La Plata

Un violento robo ocurrió durante la madrugada del 6 de septiembre, en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata. Tres delincuentes armados y vestidos como agentes de la Policía Bonaerense irrumpieron en una vivienda ubicada en el primer piso de un supermercado, poco después de las cuatro de la mañana. Los asaltantes ingresaron a través de un baldío lindero, treparon por la terraza y forzaron la puerta de acceso al grito de “policía, policía”.

Dentro de la casa se encontraban una mujer de 35 años, su hermano de 28 y un niño de 4, quienes fueron maniatados con cintas adhesivas y amenazados con armas de fuego por los intrusos. El grupo exigió la entrega de dinero en efectivo y, según el testimonio posterior de las víctimas, llegó a amenazar con llevarse al menor si no accedían a su pedido. Durante la búsqueda, hallaron una suma de aproximadamente cuatro millones de pesos ocultos en la vivienda.

Según lo reportado por el diario El Día de La Plata, también revisaron el supermercado “Hiper Maxi”, que pertenece a la misma familia, donde sustrajeron mercadería, cigarrillos, carne y el sistema de grabación de las cámaras de vigilancia.

Se escaparon en una camioneta de la familia, y se sospecha que el recorrido continuó hacia Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras la salida de los asaltantes, la mujer logró liberarse por sus propios medios y contactó al 911. Según denunció, ninguna patrulla policial acudió al lugar en ese momento.

La policía bonaerense y la fiscalía abrieron una investigación para dar con los responsables, poder rastrear la camioneta sustraída y analizar las cámaras de la zona, a pesar de no contar con el sistema DVR del local.