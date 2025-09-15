Crimen y Justicia

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

Un operativo policial en Chañar Ladeado terminó con la detención de tres hombres, el descubrimiento del búnker con las plantaciones y el secuestro de armas, dinero y equipos electrónicos

Todo se inició tras la denuncia de un vecino que reportó el ingreso no autorizado a su vivienda ubicada en calle San Martín al 800

Un llamado al 911 por un intento de robo en Chañar Ladeado, en el departamento Caseros de la provincia de Santa Fe, activó un operativo que derivó en una persecución policial por caminos rurales, tres detenciones y el hallazgo de un invernadero con aproximadamente 3.000 plantas de cannabis. El caso, que comenzó como una denuncia por un hecho delictivo común, terminó bajo la órbita de la Justicia Federal, con intervención de dos fiscalías y la incautación de armas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Todo se inició tras la denuncia de un vecino que reportó el ingreso no autorizado a su vivienda ubicada en calle San Martín al 800, de donde, según indicó, le sustrajeron 3 millones de pesos y 150 dólares. La investigación preliminar señaló a los sospechosos como ocupantes de una Volkswagen Amarok negra, que poco después fue localizada en zona rural de Villa Eloísa, en el límite con el departamento Iriondo.

Con patrulleros de la Unidad Regional IV, móviles de Seguridad Rural del Destacamento 4 Esquinas y un helicóptero sobrevolando la zona, se implementó un operativo cerrojo que derivó en la detención de Jonatan David G., de 31 años. Llevaba más de un millón y medio de pesos en efectivo al momento de ser reducido.

En inmediaciones del lugar, tras un rastrillaje entre campos y pastizales, fueron capturados también Santiago D., de 28 años, y Matías José B., de 27. Los tres tenían pedidos de captura vigentes por robo calificado, abuso de armas y violación a la ley de estupefacientes, de acuerdo con las fuentes policiales consultadas por El Litoral.

Jonatan David G., de 31 años, llevaba más de un millón y medio de pesos en efectivo al momento de ser reducido (Fotos: El Litoral)

El giro inesperado llegó poco después. Mientras la Policía inspeccionaba el área en busca de un posible cuarto involucrado, detectó un galpón rural cercano que ocultaba un invernadero artesanal de marihuana.

En el lugar encontraron cerca de 3.000 plantines de cannabis, más de 100 gramos de semillas, 32 reflectores, además de armas de fuego, municiones, dinero en billetes argentinos y dólares y equipos electrónicos.

Por la magnitud del hallazgo, tomó intervención el fiscal federal Juan Manuel Frausin, con sede en Rosario, mientras que la causa por el intento de robo quedó en manos del fiscal Santiago Tosco, de la unidad del Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez. Ambos coordinan la investigación en conjunto, ya que el procedimiento quedó atravesado por delitos de competencia provincial y federal.

Según detalló el reporte oficial, todos los elementos incautados fueron incorporados a la causa. Los tres detenidos permanecen incomunicados por orden de la Fiscalía de Firmat, bajo la carátula de hurto calificado en concurso real. Mientras tanto, continúan las tareas de investigación para establecer si hubo participación de más personas y cuál era el destino de la producción de cannabis encontrada.

Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron a 7 personas en un operativo en Rosario

En los allanamientos, la Policía Federal secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento

Hace unas semanas, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a siete personas y secuestró drogas, dinero y armas durante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales.

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Maximiliano Giró, quien ordenó las tareas de inteligencia tras detectar un punto de venta en un pasillo interno de la calle Piamonte.

De acuerdo con la pesquisa, el lugar era manejado por un hombre identificado como Figueredo, señalado como principal organizador, asistido por “soldaditos” y revendedores que operaban en la zona.

El caso se originó en junio, cuando brigadas federales habían detenido a dos hombres con droga y armas, lo que derivó en la apertura de una investigación más amplia.

Luego de semanas de seguimientos y tareas encubiertas, los efectivos secuestraron importante cantidad de clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y estiramiento y anotaciones contables vinculadas a la comercialización.

Las siete personas detenidas fueron trasladadas a la sede de la DUOIE Rosario para las diligencias de rigor y, posteriormente, quedaron alojadas en la alcaidía de la PFA, a disposición de la Justicia.

