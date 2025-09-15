Discusión vecinal y tragedia: detuvieron a un adolescente y a su cuñado por matar a un hombre con un caño de pileta

Los sospechosos de asesinar a golpes a Gustavo Alberto Urbina.

La localidad de Libertad, en el partido bonaerense de Merlo, fue escenario este sábado del violento crimen de Gustavo Alberto Urbina, un changarín de la zona de 64 años. La víctima fue atacada a golpes con un caño de pileta y con un arma blanca durante una discusión vecinal, y además recibió un disparo en la cabeza. Por el hecho, la Policía aprehendió a dos sospechosos, un adolescente de 16 años y su cuñado, un joven de 21, mientras que el padrastro del menor de edad permanece prófugo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió sobre la calle Roffo, entre Alpatacal y Paso de los Patos, en la zona baja de Libertad. Efectivos de la Comisaría 4ª de Merlo de la Policía Bonaerense acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto vecinal. Al llegar, hallaron sin vida a Urbina, quien presentaba una herida en la cabeza y dos lesiones cortopunzantes en el sector izquierdo del abdomen.

Según los datos recogidos por los investigadores, un testigo presencial del hecho relató que la discusión se inició cuando Urbina se acercó al domicilio de L.T.V., de 16 años, y de su padrastro, identificado por la policía como S.D.. En el lugar también se encontraba M.N.L., de 21 y cuñado del menor de edad.

La disputa habría comenzado por una moto y derivó en una verdadera tragedia: en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, los sospechosos golpearon al hombre, lo apuñalaron y le dispararon un tiro en la cabeza. Luego, se dieron a la fuga.

En el lugar del hecho, la policía incautó un caño de pileta con manchas de sangre, elemento presuntamente utilizado durante la salvaje agresión a Urbina. En este contexto, se solicitó la intervención de peritos y la realización de la autopsia para determinar la mecánica y causa exacta de muerte.

El caño de pileta utilizado por los asesinos de Urbina.

El medio local Primer Plano Online amplió que el ataque ocurrió en una vivienda ubicada al lado de la casa de uno de los detenidos, y que entre las pertenencias sustraídas a los sospechosos se hallaron una garrafa de 10 kilos, una bicicleta y una cocina tipo anafe.

Tanto L.T.V. como M.N.L. fueron aprehendidos tras un operativo de rastrillaje en el barrio, mientras que S.D., el padrastro de ambos, permanece prófugo. El caso inicialmente fue caratulado como homicidio y quedó a disposición de la UFI de Responsabilidad Juvenil N° 1 de Morón.

La investigación judicial a cargo del fiscal Gabriel Crudo Iturri involucra a los detenidos bajo la acusación formal de robo con arma y homicidio criminis causae –esta última figura penal prevé una pena de prisión perpetua para los adultos implicados–. En tanto, el fiscal solicitó a la jueza Cecilia Drago la detención del adolescente y, en paralelo, se avanza con el pedido de prisión preventiva para el mayor.

Fuentes consultadas por el citado medio indicaron que el crimen generó un fuerte revuelo vecinal e intentos de linchamiento contra los implicados, contexto bajo el cual la policía debió redoblar la vigilancia en la zona.

Según confiaron fuentes a Infobae, este lunes la policía y la DDI departamental continuaban con las tareas para ubicar al tercer sospechoso prófugo, mientras esperan los resultados de la autopsia al cuerpo de Urbina, solicitada por el fiscal Iturri, y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.