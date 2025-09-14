Una mujer policía mató a un ladrón de 17 años que intentó asaltarla en Moreno

Una mujer policía mató a un ladrón bque intentó asaltarla en Moreno

Una agente de la Policía de la Ciudad mató a un delincuente durante un intento de asalto durante la noche del viernes en Moreno, en las inmediaciones del puente Bilbao, sobre el Río Reconquista, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La funcionaria, que se desplazaba en moto con su pareja, fue interceptada en una zona oscura por dos delincuentes que descendieron de otra moto y la abordaron. En el forcejeo, la agente cayó al suelo y, desde esa posición, realizó disparos con su arma reglamentaria, logrando repeler el robo y produciendo la muerte de uno de los agresores, un adolescente de 17 años.

Según la reconstrucción del hecho, el ataque sucedió cuando la policía, de 28 años, circulaba en una Gilera Smash 110 acompañada de su novio, también miembro de la fuerza.

Eran cerca de las 22 horas cuando dos motocicletas se acercaron y de una de ellas bajaron dos asaltantes. Los agresores empujaron a la pareja, quien perdió el control de la moto y cayó al asfalto.

En medio del asalto, uno de los motochorros apuntó contra la mujer con un arma que más tarde se determinó que era una réplica, pero de muy buena calidad. Según detallaron las fuentes, las condiciones de oscuridad en el área incrementaron el nivel de riesgo del episodio.

Tras perder el equilibrio y quedar en el piso, la agente extrajo su arma reglamentaria e impartió la voz de alto, antes de abrir fuego. Uno de los disparos impactó en el adolescente, identificado posteriormente como R.L.R.

La pericia balística reveló que la trayectoria de uno de los disparos coincidía con la posición en el piso que adoptó la policía en el momento del ataque. El disparo atravesó el hombro derecho del asaltante, provocando su muerte inmediata en el lugar. El acompañante del joven logró darse a la fuga, y las fuerzas de seguridad permanecen abocadas a su identificación.

El arma empleada por los atacantes simulaba a la perfección una pistola auténtica, factor que fue destacado por los investigadores.

Horas después de ocurrido el hecho, la madre del adolescente acudió a la comisaría 5ª de Moreno para reportar la desaparición de su hijo, aportando datos y descripciones como tatuajes particulares y el nombre “Claudia” grabado en el cuello, lo que permitió la identificación formal del menor.

El caso quedó en manos del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

La causa fue caratulada como “homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”. Hasta el momento, no se dispusieron medidas judiciales en contra de la mujer policía, bajo el argumento de haber actuado en legítima defensa ante una amenaza inminente.

Las autoridades analizan imágenes y testimonios para dar con los cómplices que escaparon del lugar. La zona, de tránsito escaso y sin iluminación suficiente durante la noche, ha sido señalada por vecinos y por la prensa como un punto recurrente de hechos delictivos.