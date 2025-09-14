Crimen y Justicia

Atacó a puñaladas dos vecinos por conflicto previo y todo terminó en tragedia: mató a un joven de 23 años

Ocurrió en Maquinista Savio. El presunto homicida, conocido como “El Paraguayo”, fue detenido. El otro chico agredido tiene 17 años y está fuera de peligro

El detenido por el crimen
El detenido por el crimen de un joven de 23 años tras una pelea vecinal

Un conflicto vecinal que arrastraba antecedentes de vieja data derivó en una tragedia en la localidad de Maquinista Savio, en el partido de Escobar. Un joven de 23 años fue asesinado de una puñalada y otro, de 17, resultó herido tras ser atacado por un hombre que vive en el mismo barrio y que fue detenido.

Según pudo saber Infobae, al sospechoso del crimen le dicen “El Paraguayo”, tiene 41 años y fue apresado por orden de la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio, dependiente del Departamento Judicial Zárate Campana, en un expediente a cargo de la fiscal Mercedes Lambert por los delitos de homicidios y lesiones.

El episodio tuvo lugar cerca de las 19:30 de este sábado, a partir de un aviso al Centro de Monitoreo Escobar, que alertó sobre el ingreso de un hombre en estado crítico tras una pelea vecinal.

“Tenían problemas de vecinos desde hace rato. Ya se habían peleado y este sábado se agarraron de nuevo. No había denuncias previas”, explicaron fuentes del caso a este medio.

La secuencia, de acuerdo con la información oficial, comenzó en la calle Callao al 500 y tuvo como protagonistas a Alexis Joaquín Montenegro, de 23 años, y a un adolescente de 17 años, quienes resultaron atacados tras una discusión con un vecino del lugar, "El Paraguayo“.

Las fuentes del caso consignaron que la discusión fatal se originó por diferencias previas entre los involucrados. En ese contexto, Montenegro recibió una lesión punzo cortante a la altura del abdomen, mientras que el adolescente sufrió una herida de arma blanca en el brazo derecho, aunque sin riesgo vital.

Cuando la asistencia médica llegó a la escena del hecho, los médicos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Montenegro, sin que lograran revertir el cuadro crítico. El joven falleció por la gravedad de las heridas sufridas.

Ante esto, el personal policial de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Escobar, junto a integrantes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ª de Maquinista Savio, llevó a cabo las indagaciones en las inmediaciones para individualizar al presunto responsable.

Así se produjo la aprehensión inmediata de “El Paraguayo”, sindicado como autor del ataque y acusado por homicidio y lesiones.

Además, en el marco de la causa, la Ayudantía Fiscal ordenó un allanamiento urgente en el domicilio del sospechoso, ubicado en Olivera Cesar al mil, en la localidad de Garin, en búsqueda de elementos vinculados al expediente. Sin embargo, el procedimiento resultó negativo, de acuerdo a lo informado por las mismas fuentes oficiales.

En La Plata

Una vecina de La Plata grabó a un hombre mientras golpeaba y ahorcaba a sus perros en el barrio La Hermosura, en la zona de Ruta 11 y calle 639.

La grabación sirvió como prueba para alertar a la Policía Bonaerense. El personal del Comando de Patrullas intervino rápidamente en el lugar, donde detuvo al acusado y rescató a los animales que se encontraban en la vivienda.

Las imágenes derivaron en la intervención de la Fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, especializada en hechos de maltrato animal. La filmación constituyó una prueba clave y ya fue vinculada a la causa. El acusado tiene 23 años.

