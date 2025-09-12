Renunció la fiscal del caso de Lian, el nene de 3 años desaparecido en Córdoba hace más de seis meses

Lian Flores

La fiscal Isabel Reyna, quien encabezaba la investigación por la desaparición de Lian Gael Flores Soraide en Córdoba, renunció a su cargo después de más seis meses de búsqueda sin resultados. El niño de 3 años fue visto por última vez el pasado el 22 de febrero en la localidad de Bell Ville. Desde entonces, su paradero es un misterio.

El dato del apartamiento de Reyna fue confirmado por abogado de la familia, Darío Baggini, quien en diálogo con la agencia Noticias Argentinas precisó que la fiscal que conducía las tareas de campo en el caso, formalizó su renuncia en las últimas horas.

A partir de esta salida, la investigación queda bajo la órbita de la Fiscalía General de Córdoba, mientras que el fiscal Nicolás Gambini continuará a cargo de las labores de oficina, tales como la toma de declaraciones, el análisis de pruebas y la coordinación procesal. Fuentes consultadas señalaron a Infobae que actualmente no se están realizando tareas de campo y que “no hay ningún rastro” que permita avanzar en la localización de Lian.

El niño desapareció hace ya más de medio año en contexto de una búsqueda marcada por operativos, rastrillajes y numerosas declaraciones, pero hasta el momento los resultados han sido infructuosos. La familia continúa activa y mantiene la esperanza de hallar al menor, según relató el abogado. “La esperanza de los padres sigue intacta”, aseguró Baggini.

El expediente hasta ahora se investigaba como un secuestro extorsivo, aunque esa hipótesis no se sostiene en ninguna prueba firme. No hay personas imputadas. Nadie fue detenido. Tampoco hay una pista sólida que indique qué pudo haber pasado con el menor.

El padre de Lian

Meses atrás, el letrado Baggini explicó a Infobae que se investigan tres líneas principales: los ocupantes de un Volkswagen Suran, los vecinos del barrio donde vivía el niño, y la posibilidad de una red de trata internacional.

“La hipótesis de que haya sido un secuestro con fines extorsivos está prácticamente descartada —dijo—. Nunca existió un pedido de dinero, nunca se ofreció una prenda, jamás hubo una señal de que el niño esté vivo. Entonces, eso, en los hechos, está casi descartado”.

El letrado también contó: “Por más que se diga que es descabellado pensar en un accidente, no lo es. O estamos ante una red de trata con recursos y logística para llevarse un chico sin que nadie lo vea, o sencillamente alguien pudo haber entrado, lo chocó, lo cargó y se lo llevó. Eso también se está investigando”.

Los padres de Lian piensan que a su hijo se lo llevaron. “No puede ser que desaparezca de esa forma. Alguien lo hizo, y seguramente fue alguien conocido”, dijo el papá, Elías Flores, en una de las entrevistas que dio a la prensa durante los primeros días del caso. El abogado de Elías comparte esa sospecha con él.

La búsqueda se concentró, en buena parte, en quienes estuvieron ese día en la zona del cortadero de ladrillos que está al lado de la casa de la familia.

Las hipótesis

Una de las pistas que surgió fue la de un auto VW Suran gris, que los padres dijeron haber visto en la casa del vecino el jueves previo a la desaparición de su hijo y que, según otros testigos, también estuvo en la zona cero el día que Lian se esfumó.

Otra de las pistas que se analizaron fue la de una camioneta blanca, vista por dos testigos —Marcelino y Raúl—, que aseguraron que pasó por el lugar a toda velocidad el mismo día del hecho.

Era una VW Amarok con vidrios polarizados, que fue identificada: pertenece a dos productores agropecuarios que son dueños del sembradío de soja cercano. Habían ido a controlar el campo. Se les secuestró el vehículo, se les hicieron pruebas de ADN y Luminol. Todo dio negativo.

También se investigó a una curandera que había viajado a la provincia de Jujuy, el mismo día que desapareció el niño. Algunos testigos dijeron que había estado en la zona. Se la conoce como “la Abuelita”.

Lo cierto es que a más de seis meses de su desaparición, el paradero de Lian es un misterio.