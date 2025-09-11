“Son todos unos genocidas”: detuvieron a un italiano por amenazas a la embajada de Israel

Lo capturaron en su casa de Ramos Mejía

Un ciudadano italiano de 42 años fue detenido en Ramos Mejía, partido de La Matanza, acusado de amenazar a la Embajada de Israel y a la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires.

La acción fue realizada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional orientados a la prevención y neutralización de actos terroristas.

La investigación comenzó tras un llamado telefónico anónimo recibido en la representación israelí, donde un hombre, utilizando un tono agresivo, realizó intimidaciones y emitió expresiones de odio dirigidas a la colectividad judía, incluyendo la frase: “Son todos unos genocidas...”.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, encabezado por el juez Ariel Lijo, y con la intervención de la Secretaría N° 8 de Martín Fernando Canero; el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA logró identificar al sospechoso y establecer su residencia en la zona de La Matanza.

El detenido por el delito de amenazas

El operativo concluyó con un allanamiento en una vivienda situada en la calle Ecuador de la localidad de Ramos Mejía, donde se produjo la detención del ciudadano italiano y el secuestro de elementos considerados de interés para el caso: un teléfono celular, una computadora, una notebook, un pendrive, tres libros relacionados con el anarquismo y una camiseta con inscripciones vinculadas a grupos de resistencia.

El detenido permanece a disposición de la justicia bajo la imputación del delito de “amenazas”.

Lo secuestrado por la PFA

Noticia en desarrollo