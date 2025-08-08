Una pelea entre dos hombres terminó a los tiros en un bar de Rosario

Violenta discusión con gritos y tiros en un bar de la zona sur de Rosario (Google Maps)

Una discusión entre dos hombres se transformó rápidamente en un enfrentamiento armado en un bar de Rosario. Todo sucedió durante la madrugada del jueves y, hasta el momento, no hay detenidos.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de un local gastronómico ubicado en la intersección de las calles San Martín y Esteban de Luca.

La secuencia de los hechos comenzó en las primeras horas del jueves, cuando testigos presenciaron una acalorada disputa en el interior de la cervecería. Minutos después, los involucrados abandonaron el establecimiento y la discusión continuó en la esquina, desatando una serie de detonaciones que pusieron en alerta a vecinos y transeúntes.

Ante la situación los vecinos y testigos, dieron aviso a la Policía, por lo que un grupo de agentes se hizo presente en el lugar. Allí, encontraron tres vainas servidas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, uno de los involucrados descendió de un automóvil y, luego de un breve cruce verbal, sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos al aire ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

A pesar de la peligrosidad de la situación, no se reportaron heridos. Para descartar la posibilidad de víctimas, personal policial realizó una consulta en el hospital Roque Saenz Peña, centro sanitario cercano, para corroborar si se había registrado el ingreso de alguna persona con lesiones compatibles con el uso de armas de fuego. Según confirmaron fuentes del hospital, el resultado fue negativo.

Tras el operativo, la Policía inició una investigación para identificar y localizar a los participantes del altercado. Por el momento, no hay detenidos ni personas notificadas por el hecho.

Hasta el momento no hay detenidos (Facebook Policía de Santa Fe)

Otro baleado por una discusión

Días a atrás, un episodio de violencia se registró en Villa Gobernador Gálvez, en la región sur del departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe. Allí, un hombre fue baleado y permanece hospitalizado tras una fuerte discusión. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso en el marco de una causa por abuso de arma y lesiones graves. Además, secuestraron armas y dinero en efectivo.

El incidente motivó un importante operativo policial en la zona ribereña de la ciudad, ubicada a pocos kilómetros de Rosario. El rápido despliegue permitió ubicar y socorrer a la víctima, así como detener a la persona señalada como presunto autor del disparo.

Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el hecho ocurrió en las inmediaciones de Kenney y Avenida de La Ribera, donde se registró un discusión entre dos hombres, que habría escalado rápidamente. La alerta policial se generó a partir de una comunicación que notificó la presencia de una persona herida.

Al llegar al lugar, un móvil de la Policía de Acción Táctica encontró a un hombre tendido en el suelo y halló elementos balísticos que confirmaron la gravedad del episodio. De inmediato, solicitaron la presencia de una ambulancia del sistema de emergencias SIES y el apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) para preservar la escena y recabar pruebas.

Según el parte policial, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, lo que motivó su urgente traslado al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. Debido a la gravedad del cuadro y tras una primera atención, el hombre fue derivado de inmediato al Hospital Provincial de Rosario.

El diagnóstico médico inicial informó un hemoneumotórax, una afección caracterizada por la acumulación de aire y sangre en el espacio pleural, consecuencia directa del impacto de bala. Este tipo de lesión implica un alto riesgo para la salud del paciente y requiere atención clínica especializada.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente la identidad del herido ni detalles precisos sobre su evolución.

En el procedimiento realizado en la zona, la Policía secuestró una escopeta calibre 16 —presuntamente utilizada en el hecho— con culata de madera y caño de metal, además de cartuchos para dicha arma y la suma de 313.000 pesos en efectivo. Todos los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía para ser incorporados como prueba en la causa.

El hombre quedó arrestado bajo los delitos de abuso de armas, heridas por arma de fuego y tenencia indebida de arma de fuego, figuras contempladas en el Código Penal y perseguidas por las unidades fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación.

La comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez intervino en la investigación, articulando los procedimientos con las áreas de Criminalística y la Policía de Investigaciones para preservar la escena y recopilar la evidencia balística y testimonial necesaria. La Fiscalía continúa con la toma de declaraciones y el análisis de los elementos secuestrados para determinar la dinámica precisa de los hechos.

El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones procesales y se esperan avances en la recolección de pruebas, incluidas pericias balísticas y resultados forenses, para esclarecer los motivos y responsabilidades en el ataque.