Video: lo emboscaron para robarle la moto, no se resistió pero igual le dispararon en el estómago

La Matanza: lo emboscaron, le dispararon en el estómago a pesar de que no se restistió y le robaron la moto capturas

La localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario de un violento ataque de motochorros. El viernes pasado, un motociclista fue interceptado por dos asaltantes y recibió un disparo en el estómago a pesar de que no se resistió al robo. La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona, y ahora las autoridades trabajan para dar con los sospechosos, que hasta este miércoles permanecían prófugos de la Justicia.

El hecho, cuyas imágenes trascendieron en las últimas horas, ocurrió en la intersección de las calles Manuel Castilla Hidalgo y Campana. El reloj marcaba las 19.12 cuando la víctima, de 20 años, fue interceptada por los delincuentes mientras circulaba a bordo de su moto, una Corven 110 gris que había adquirido hace menos de un mes.

En ese sitio, los agresores se aproximaron al joven, lo hicieron caer tras golpearlo en el casco y le exigieron la entrega de su motocicleta, según precisa el medio Primer Plano Online.

La víctima corre a toda velocidad luego de recibir el disparo.

“¡Levantá las manos porque te vuelo! ¡Levantá las manos!“, se escucha gritar a uno de los asaltantes en el video que encabeza esta nota, extraído de una cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de un vecino.

La víctima en ningún momento se resistió al robo, tal como expone la grabación, pero aun así los ladrones le dispararon un balazo en el estómago.

Una vez que tenían el rodado de la víctima en su poder, los sospechosos se dieron a la fuga a toda velocidad y ahora son buscados intensamente por la Policía.

Los motochorros huyeron a toda velocidad y son buscados por la Policía.

De acuerdo con declaraciones de Abigail, pareja de la víctima, “la bala la tiene adentro, le quedó alojada arriba del estómago”. Y en diálogo con el citado medio, agregó: “Es un milagro que esté vivo”.

Afortunadamente, el proyectil no dañó órganos vitales, según corroboró el personal médico del hospital “Simplemente Evita, de San Justo, y ahora el joven continúa recuperándose en su domicilio. Está fuera de peligro.

El motociclista se desempeña profesionalmente en montajes de fantasía y diariamente realiza un trayecto de aproximadamente cinco horas entre Virrey del Pino y la ciudad de Campana, donde trabaja.

Después del asalto, la familia recibió llamadas extorsivas en las que les exigieron el pago de un rescate para recuperar el vehículo, pero tanto la víctima como sus familiares rechazaron el chantaje.

Un adolescente intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros por otro menor

Horror en La Matanza: un adolescente de 17 años fue asesinado intentó defender a su mamá de un robo y fue asesinado a tiros.

Dilan Joel Insfrán, un adolescente de 17 años, fue asesinado por otro menor cuando intentó defender a su mamá de un asalto. El crimen ocurrió este sábado, cerca de las 18, en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 18.30 en el cruce de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda, justo cuando la familia regresaba a su casa a bordo de una camioneta Toyota Hilux.

En ese escenario, la madre del joven, Alicia, maniobraba el vehículo para ingresar al garaje, mientras que Dilan se disponía a abrir el portón. De repente, un grupo de cuatro delincuentes armados abordó a la mujer para robarle la 4X4. Con violencia, abrieron la puerta del conductor para arrastrar a la mujer hacia afuera, pero su hijo corrió para auxiliarla y se interpuso ante los atacantes para protegerla.

En medio del forcejeo, el adolescente recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha, y fue trasladado inconsciente al Hospital Simplemente Evita, donde finalmente murió a raíz de la gravedad de las heridas.

Dilan Joel Insfrán tenía 17 años.

Al llegar al lugar del hecho, personal de la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense conformó una mesa de crisis, a partir de la cual se logró identificar a los sospechosos, entre ellos el presunto homicida, de 15 años.

Finalmente, el menor fue arrestado este domingo durante el allanamiento que el personal policial realizó en una finca ubicada a unas 25 cuadras del lugar del hecho, donde se había refugiado para mantenerse oculto mientras era buscado por la Policía.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza, ordenó que se le practique un dermotest, tras lo cual se verificó que había sido el autor material del crimen de Dilan.

Según confiaron las fuentes del caso, el menor posee antecedentes penales por dos causas de encubrimiento agravado.

Asimismo, los investigadores detuvieron a otro chico de 16 años y a un mayor de edad, de 18. Este último, apodado “El Paraguayo”, fue entregado por su propio padre, quien se comunicó por sus propios medios con la DDI departamental para informar sobre el paradero de su hijo.

“El Paraguayo” fue entregado “de los pelos” por su progenitor, según indicaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Luego se conocería que también capturaron este lunes a un cuarto sospechoso de 22 años. Se encontraba oculto en una vivienda de la calle Guamini de la localidad de Virrey del Pino.