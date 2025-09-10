Crimen y Justicia

“Quiere matar a la profe de matemáticas”: el audio de una alumna de la escuela de Mendoza donde se atrincheró una adolescente de 14 años

Una estudiante envió un mensaje a su mamá mientras una compañera armada deambulaba por las instalaciones del colegio Marcelino Blanco de La Paz, entre gritos y miedo dentro de las aulas

El audio que alertó el caso de la adolescente que disparó en una escuela de Mendoza

Una adolescente de 14 años entró armada a la escuela de la localidad de La Paz, provincia de Mendoza, y disparó tres veces este miércoles, para luego atrincherarse en el lugar durante más de cinco horas. El hecho ocurrió en el colegio Marcelino Blanco, causó pánico entre los estudiantes y autoridades y finalizó con la menor accediendo a entregar el arma a la Policía después de una larga negociación.

La situación comenzó alrededor de las 9:30, luego del primer recreo. Mientras todo sucedía, otra alumna le envió un mensaje de voz a su mamá relatando lo que pasaba adentro del colegio.

En el audio, que fue difundido por LN+, la estudiante le cuenta a su madre: “Mami, la puta que me parió, está tirando tiros, está reloca la pendeja. Acá están todos llorando”.

En ese momento, según le dice, se encontraban junto a otros compañeros y a una docente refugiados en un aula. Esa docente habría sido a quien buscaba la alumna armada: “La minita quiere matar a la profe de matemáticas, que justamente está con nosotros. Está afuera tirando tiros por todos lados”.

Noticia en desarrollo

