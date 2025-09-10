“Quiere matar a la profe de matemáticas”: el audio de una alumna de la escuela de Mendoza donde se atrincheró una adolescente de 14 años

El audio que alertó el caso de la adolescente que disparó en una escuela de Mendoza

Una adolescente de 14 años entró armada a la escuela de la localidad de La Paz, provincia de Mendoza, y disparó tres veces este miércoles, para luego atrincherarse en el lugar durante más de cinco horas. El hecho ocurrió en el colegio Marcelino Blanco, causó pánico entre los estudiantes y autoridades y finalizó con la menor accediendo a entregar el arma a la Policía después de una larga negociación.

La situación comenzó alrededor de las 9:30, luego del primer recreo. Mientras todo sucedía, otra alumna le envió un mensaje de voz a su mamá relatando lo que pasaba adentro del colegio.

En el audio, que fue difundido por LN+, la estudiante le cuenta a su madre: “Mami, la puta que me parió, está tirando tiros, está reloca la pendeja. Acá están todos llorando”.

En ese momento, según le dice, se encontraban junto a otros compañeros y a una docente refugiados en un aula. Esa docente habría sido a quien buscaba la alumna armada: “La minita quiere matar a la profe de matemáticas, que justamente está con nosotros. Está afuera tirando tiros por todos lados”.

