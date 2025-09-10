Crimen y Justicia

Convocaron a la audiencia preliminar del jury contra Julieta Makintach: cuándo y cómo será

Se trata del paso previo al inicio del proceso donde se determinará si la jueza del caso Maradona será o no destituida de su cargo. Días atrás habían aceptado las acusaciones en su contra

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Luego de que el jurado de enjuiciamiento aceptara las acusaciones en contra de la jueza Julieta Makintach, los legisladores a cargo del proceso convocaron a la audiencia preliminar del juicio político en el que se definirá si es o no destituida de su cargo tras el escándalo que protagonizó en el debate oral por la muerte de Maradona.

La cita clave fue pautada para el miércoles 24 de septiembre a las 12 del mediodía. Será el paso previo al inicio oficial del jury: allí, las partes deberán ponerse de acuerdo con las pruebas que se expondrán durante el debate, como así también con la lista de testigos que se presentarán.

Una vez que estos acuerdos queden conformados, los conjueces ya podrían poner una fecha para el comienzo del proceso y luego definir, con el aval de los acusadores y del equipo de Makintach, cómo será la dinámica del juicio.

El primer capítulo del documental de la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

La jueza llegó a esta instancia tras el escándalo en el juicio por la muerte de Maradona, donde se corroboró que había autorizado a un grupo de productores para hacer un documental del caso con ella como protagonista.

Este episodio hizo que las partes desconfiaran de su objetividad en el debate y provocó que la recusaran. En consecuencia, el proceso fue declarado nulo y debió volver a foja cero. Aún no se reanudó.

El hecho fue denunciado y comenzó a ser investigado por la Fiscalía Nº1 de San Isidro, a cargo de los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella, quienes recopilaron varias pruebas para la causa que compartieron luego con el Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand. Semanas más tarde, él formalizó su propia acusación en contra de Makintach, lo que la llevó al juicio político.

Los jueces Verónica Di Tomasso,
Los jueces Verónica Di Tomasso, Julieta Makintach y Maximiliano Savarino

La audiencia preliminar del jury fue convocada semanas después de que se aceptaran las denuncias en contra de Makintach y, en consecuencia, se la suspendiera definitivamente de su cargo y se le hiciera efectiva la quita del 40% de su sueldo.

Con la admisibilidad de las acusaciones, la renuncia que había presentado en junio ya no puede ser aceptada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien la tuvo en su despacho durante todo este tiempo sin expedirse al respecto.

A último momento, Makintach había intentado suspender el proceso a través de una serie de planteos que formuló a través de su abogado Darío Saldaño.

-Presentó una recusación formal contra Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, solicitando su apartamiento por parcialidad manifiesta.

-Sostuvo que la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran habría dejado incompleto el cuerpo de jurados suplentes.

-Y alegó que el juicio político resulta parcial mientras no se incluya como imputados a los jueces Maximiliano Savarino y Veronica Di Tommaso, los otros dos que conformaban la terna en el juicio nulo por la muerte de Maradona.

A causa del documental y
A causa del documental y la implicancia de Makintach fue declarado nulo el juicio por la muerte de Maradona

La defensa de Makintach

Semanas atrás, Makintach había presentado por primera vez su defensa escrita ante el jury donde negó la producción del documental e intentó involucrar a sus colegas del juicio por la muerte de Maradona en el escándalo.

No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal”, decía el descargo de la magistrada en el cual cargó contra sus ex colegas Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso, integrantes del TOC N°3 de San Isidro a cargo del juicio nulo por la muerte de Maradona.

En cuanto a las acusaciones, negó de manera categórica que hubiera existido una filmación prohibida. Explicó que las grabaciones fueron "conocidas y autorizadas por todos los miembros del tribunal", que se limitaron únicamente al primer día del juicio, cuando un camarógrafo se encontraba presente “a la vista de todos”.

Aclaró además que “no participó en ningún documental” sobre el proceso, ya que se trató de una idea de terceros que nunca avanzó, y que la entrevista que aceptó “fue previa al inicio del debate, realizada en un día inhábil, sin afectar su labor judicial”.

Rechazó, asimismo, la acusación de que el debate hubiera estado “guionado”, afirmando que no existe sustento probatorio para ello.

Si le admiten el juicio
Si le admiten el juicio político ya no corre su pedido de renuncia

También rechazó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o incumplimiento de deberes, subrayando que no hay pruebas objetivas que respalden esas imputaciones. Recordó que todas las decisiones en el tribunal se adoptaron de manera colegiada, lo que impide responsabilizar a un solo juez por actos colectivos.

En su defensa también argumentó que el caso estuvo atravesado por un fuerte componente mediático y que la acusación se apoyó en presiones externas y construcciones públicas, no en hechos jurídicos comprobados.

Hay que recordar que la magistrada es además investigada en una causa penal que llevan los fiscales de San Isidro, Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, que indagan sobre sus vínculos con el documental.

En ese contexto, Dalma y Giannina Maradona decidieron avanzar judicialmente contra los productores detrás del documental que se filmaba durante las audiencias del debate sin el consentimiento de las partes y con la jueza Makintach como protagonista.

Se trata de José Arnal, el dueño de la productora La Doble S.A.; Juan D’ Emilio, el escritor maradoniano y pareja de una amiga de la magistrada; y María Lía Vidal, quien tiene una relación de amistad con Makintach desde la infancia e iba a las audiencias junto a D’Emilio a fin de sacar ideas para el film.

