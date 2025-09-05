Mató a tiros a su pareja tras una discusión en Misiones y huyó

La zona donde se encontraba la casa donde fue asesinada la mujer

La Policía de Misiones comenzó a investigar un presunto femicidio ocurrido el jueves en la localidad de San Vicente, después de que encontraran el cuerpo sin vida de Marisa Acuña en su domicilio. La víctima presentaba heridas de arma de fuego y, según informaron las autoridades, no logró sobrevivir a las lesiones.

El hallazgo sucedió cerca del mediodía en una vivienda situada en la calle Luis Pasteur 130, luego de que vecinos dieran aviso a las autoridades sobre una fuerte discusión que la víctima habría tenido con su pareja, un hombre de 53 años, identificado como M. D. R.

Después de que los efectivos ingresaran a la propiedad, confirmaron que la mujer no tenía signos vitales y contaba con varias lesiones producidas por un arma de fuego. No obstante, no precisaron la cantidad de disparos ni las zonas que afectó de su cuerpo.

Según la información proporcionada por el medio Norte misionero, su pareja se habría convertido en el principal sospechoso del crimen. Incluso, los agentes creerían que se habría dado a la fuga en un vehículo Toyota Corolla dominio IHK 426 color azul.

La Policía Científica encontró vainas servidas en la escena del crimen

De esta manera, el testimonio de los testigos reforzó la hipótesis de que se habría tratado de un femicidio. De hecho, uno de ellos relató que ambos habrían tenido una fuerte pelea antes de que se escucharan las detonaciones, aunque el motivo del conflicto sería desconocido.

En el lugar del crimen, los agentes de Científica procedieron a la recolección de pruebas fundamentales para la causa. Entre los elementos incautados, destacaron vainas servidas, que podrían aportar información relevante sobre el arma utilizada y la secuencia de los disparos.

Tras conocerse el hecho, la Policía desplegó un amplio operativo cerrojo en toda la provincia, con la participación de distintas unidades regionales. El objetivo, según informaron las autoridades, es dar con el sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia. Además, se solicitó la colaboración de fuerzas de seguridad del Brasil para ampliar la búsqueda y evitar la posible fuga del principal acusado.

Mató a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó

A mediados de agosto, un hombre se quitó la vida en su vivienda del barrio San Lorenzo de Posadas, tras haber asesinado a sus hijos. En medio del ataque, también resultaron heridos de gravedad a su esposa embarazada y su cuñado.

La escena fue descubierta por agentes de la Policía de Misiones luego de que recibieran el llamado de un familiar preocupado, quien había intentado contactarse con sus familiares y no había obtenido respuesta de ninguno de ellos.

La vivienda en la que fueron encontrados los cuerpos y las víctimas heridas

El operativo policial se desplegó en una casa ubicada en la intersección de las calles Cedro y 57, donde los efectivos ingresaron tras la solicitud de intervención. Al acceder al inmueble, los efectivos se encontraron con una imagen impactante: el cuerpo de José Ricardo Ferreyra, de 47 años, colgado de un tirante del techo.

Debajo de este cadáver, yacía su hija de 13 años, Evelyn, quien murió a causa de una herida cortante en el cuello. Al iniciar un recorrido por la casa, en otro sector de la vivienda, hallaron el cuerpo de un joven de 21 años, Mariano, que presentaba discapacidad, con un corte en la misma zona que su hermana.

El personal forense examinó ambos cadáveres en el lugar, mientras los peritos iniciaban la recolección de pruebas y el levantamiento de rastros. En paralelo, en una de las habitaciones, la Policía localizó con vida a una mujer adulta, pareja de Ferreyra, que también tenía lesiones cortantes en el cuello.

La víctima recibió asistencia en el domicilio y fue trasladada de urgencia en ambulancia al hospital, donde ingresó con pronóstico reservado. De acuerdo con la información publicada por La Voz de Misiones, los médicos constataron que la mujer cursaba la semana 11 de gestación.

Finalmente, en una habitación del fondo de la propiedad, los agentes encontraron a un hombre con discapacidad, hermano de la mujer, que también presentaba el mismo tipo de lesiones que el resto de la familia. Por esto, fue derivado de inmediato a un centro asistencial, bajo estricta custodia y monitoreo de su evolución.

Las primeras informaciones aportadas por el personal interviniente indicaban que el hecho se investiga como “un caso de tentativa de femicidio seguido de doble filicidio y suicidio”. No obstante, las autoridades advirtieron que aún restaba establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y el posible móvil del ataque.

El caso quedó a cargo de la Justicia de Misiones, que dispuso “la preservación del lugar y el secuestro de todos los elementos vinculados con el hecho”. En consecuencia, los peritos de la Policía Científica realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos, mientras el personal judicial supervisó cada procedimiento dentro del inmueble.