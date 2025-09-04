Detuvieron a dos sospechosos por el robo a la familia del futbolista Erik Lamela en Vicente López

El sospechoso detenido

La Policía bonaerense detuvo a dos sospechosos en el partido de San Martín acusados de estar implicados en el robo a la vivienda de la familia del futbolista Erik Lamela. El operativo, que estuvo a cargo de la DDI San Isidro y su SubDDI en Vicente López, fue resultado de una investigación dirigida por el fiscal Gastón Larramendi.

El hecho ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando el padre del jugador, José Luis Lamela, de 65 años, denunció el robo en su domicilio de la calle Guido Spano al 5000, en Carapachay, partido de Vicente López.

De acuerdo con la denuncia, la víctima se había ausentado de la vivienda alrededor de las 21:00 y, al regresar después de las 5:30, advirtió que desconocidos interrumpieron el suministro eléctrico, forzaron una reja y accedieron por el primer piso. Al recorrer la casa, Lamela encontró varios ambientes revueltos y constató el faltante de dinero en dólares, relojes, perfumes y diversos objetos de valor. El hecho generó conmoción en el barrio, debido al vínculo de la familia con el destacado futbolista.

En el allanamiento encontraron remeras de River, donde jugaba Lamela

Las primeras tareas investigativas se enfocaron en el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y en el análisis forense del sistema de monitoreo municipal. Así, el personal policial pudo establecer que los autores se movilizaban en un vehículo Fiat Siena gris y en un Volkswagen Suran. Tras identificar que el último rodado era utilizado por un hombre domiciliado en el partido de San Martín, los efectivos dispusieron un operativo de vigilancia en esa zona, siguiendo la pista del automóvil presuntamente utilizado para huir.

Precisamente en la intersección de Pacífico Rodríguez y General Paz, en Villa Ballester, los agentes lograron interceptar el Volkswagen Suran y arrestar a C.D.R., de 50 años, quien residía en José León Suárez. El procedimiento contó con el apoyo de agentes policiales del comando de patrullas San Martín. Entre los elementos secuestrados se encontraba, además del vehículo, un teléfono celular que pasó a formar parte de la investigación como posible evidencia del caso.

Según supo Infobae, el fiscal Gastón Larramendi dispuso el allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso. Este culminó con el secuestro de tres handys; tres camisetas del Club Atlético River Plate; donde jugó Erik Lamela, hijo de la víctima; dos teléfonos celulares y varios relojes tipo pulsera.

El auto incautado

Por el delito de encubrimiento también fue aprehendida su pareja G.M.L (38), quien también vivía en el mismo domicilio. Fuentes policiales indicaron a Infobae que la mujer quedó vinculada al expediente y a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Ambos detenidos enfrentan cargos por robo, encubrimiento y tenencia ilegal de arma. Hasta el momento continúan las pesquisas para esclarecer si existen otros sospechosos o si los detenidos forman parte de una organización delictiva mayor.

La familia de Erik Lamela mantiene contacto con las autoridades para recuperar los bienes sustraídos y colaborar con el avance de la causa, mientras la investigación se mantiene abierta bajo la órbita de la fiscalía.