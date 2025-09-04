Crimen y Justicia

Cayó “El Gordo Lautaro” por entregarle el arma a los adolescentes que asesinaron a Rita Suárez en La Matanza

Tiene 27 años y, según los investigadores, lideraba una banda que reclutaba jóvenes para robar vehículos, que después eran desguazados y sus autopartes vendidas en el mercado negro

Guardar
El momento de la captura del cuarto sospechoso por el crimen de Rita Suárez en La Matanza

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a un cuarto sospechoso por el crimen de Rita Mabel Suárez, la mujer asesinada el mes pasado frente a su hijo de 15 años durante un robo en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El detenido, identificado como Lautaro Nahuel Silva Correa, de 27 años y apodado “El Gordo Lautaro”, está acusado de haber entregado el arma de fuego que se usó en el homicidio de Rita, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Este nuevo arresto se suma a los de Alex Uriel Muñoz, de 19 años, atrapado pocas horas después del crimen, y de dos menores de edad que fueron entregados a la policía por sus familiares días más tarde.

La captura de Silva Correa se dio después de que los investigadores profundizaron la hipótesis de que, detrás del asesinato de Rita, había una banda dedicada al robo de autos bajo su liderazgo.

Lautaro Silva Correa tras ser
Lautaro Silva Correa tras ser detenido

Las fuentes señalaron que “El Gordo Lautaro” reclutaba adolescentes vulnerables, en su mayoría menores de edad, para los robos de autos en la zona y que, una vez cometido el delito, las autopartes iban a parar al mercado negro.

En esa línea, la investigación determinó que Silva Correa habría entregado la pistola a los tres jóvenes que participaron en el ataque a Rita.

Finalmente, la policía realizó una serie de allanamientos en seis domicilios vinculados con el sospechoso y dio con él en la vía pública. En las próximas horas será indagado por la Justicia.

El crimen de Rita ocurrió la tarde del 14 de agosto, cuando la mujer estacionaba su Renault Sandero en la esquina de Miró y Florio junto a su hijo. En ese momento, tres jóvenes armados la interceptaron e intentaron robarle el coche.

Suárez y su hijo tenían las puertas trabadas y los vidrios levantados. Entonces, uno de los asaltantes golpeó la ventanilla con la pistola, se disparó el arma y la bala impactó en el hombro de la víctima, quien falleció poco después en la clínica Cruz Celeste.

La víctima, Rita Mabel Suárez
La víctima, Rita Mabel Suárez

Tras el ataque, los sospechosos escaparon a pie y fueron grabados por cámaras de seguridad. Luego entraron a un supermercado de la zona, compraron una botella de agua y abonaron con una plataforma de pagos digitales, dato que permitió identificar a uno de los adolescentes.

Después tomaron un remise hasta Rafael Castillo, viaje que abonaron con la cuenta virtual de Muñoz. El joven de 19 años fue detenido poco después en ese domicilio, donde vestía la misma ropa que en el asalto y fue secuestrada una pistola Bersa calibre .380 con municiones.

Tres días más tarde, los familiares de los menores de 16 y 17 años se presentaron en la comisaría junto a ellos para ponerlos a disposición de la Justicia. Uno de los adolescentes declaró ante el fiscal Pablo Insúa, de la Fiscalía Juvenil Nº1 de La Matanza, y reconoció que disparó el arma, aunque dijo que creía que estaba descargada. Según la causa, sostuvo que tras oír el disparo salió corriendo por miedo.

Al recordar el día del ilícito, además, declaró que estaba caminando junto con sus dos cómplices -que son conocidos de él- cuando vieron a la víctima, que estaba en la esquina “regalada”. En consecuencia, le confesó al fiscal que los tres decidieron ir a interceptarla para robarle el auto.

El otro adolescente, por su parte, prefirió no declarar.

Los acusados fueron registrados por las cámaras de seguridad tras el asesinato

Rita tenía 47 años. Trabajaba como preceptora en una escuela secundaria de González Catán y, además, tenía un emprendimiento de bordado de prendas vinculadas al rock nacional, especialmente de la banda La Renga. Su muerte generó una fuerte conmoción en la comunidad escolar y entre los seguidores del rock.

Temas Relacionados

Rita Mabel SuárezLa MatanzaHomicidiosInseguridadÚltimas noticiasPolicía Bonaerense

Últimas Noticias

Imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: quedaron en libertad, pero con restricciones de la Justicia

Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, fueron acusados de encubrimiento agravado. La pintura quedó a disposición de la Corte Suprema

Imputaron a la pareja que

“Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”: lo amenazaron con secuestrarla si no pagaba y hay dos detenidos

La maniobra por extorsión virtual llevó a la captura de un preso en el penal de Junín y de su padre, que fue quien cobró el dinero en su billetera electrónica. Cómo fue la intimidación

“Me traigo a tu hermana

“Es positivo, pero seguimos expectantes”: la reacción de la familia de León tras la condena a la madre y a su pareja

Yésica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández fueron hallados culpables por el asesinato ocurrido en 2021. La pena se conocerá el 15 de septiembre

“Es positivo, pero seguimos expectantes”:

Fotos en bikini y tips motivadores: la estrategia en redes sociales de la reina de la reventa ”The Armenian Girl”

A Tamara P. la detuvieron por comercializar entradas del partido de Argentina, pero no era lo único que vendía. Tenía más de 70 mil seguidores en sus cuentas de Instagram y Facebook

Fotos en bikini y tips

Detuvieron en Mar del Plata a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado: está acusado de vender droga

El sospechoso tiene 26 años. Según los investigadores, usaba una panadería como “pantalla para la circulación de dinero negro”

Detuvieron en Mar del Plata
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos estudian la influencia del

Científicos estudian la influencia del cambio climático en las decisiones de migración a nivel global

Imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: quedaron en libertad, pero con restricciones de la Justicia

Convención Constituyente en Santa Fe: cuándo se votará la nueva constitución de la provincia

“Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”: lo amenazaron con secuestrarla si no pagaba y hay dos detenidos

¿Desayunar temprano o tarde? Qué recomiendan los científicos para una longevidad saludable

INFOBAE AMÉRICA
Rusia y China estrechan su

Rusia y China estrechan su relación: Putin eliminó visados para ciudadanos chinos en reciprocidad con Beijing

Polémica en Chile por una red de bots que atacó a dos candidatas presidenciales: “Promueven el odio”

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas: detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

TELESHOW
El conmovedor encuentro entre José

El conmovedor encuentro entre José Bianco y el hermano de un joven que murió en un accidente: “Quería trasmitirles que no sufrió”

El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres: “Te amo”

El incómodo momento de Emilia Mernes durante su concierto en México: “Me ofende”

La gran desilusión de Felipe Fort que no puede ocultar: “Me dijeron que no”

Ángela Torres reveló las consecuencias de su relación con Rusherking: “Vivía fingiendo que era millonaria”