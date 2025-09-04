Cayó “El Gordo Lautaro” por entregarle el arma a los adolescentes que asesinaron a Rita Suárez en La Matanza

El momento de la captura del cuarto sospechoso por el crimen de Rita Suárez en La Matanza

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a un cuarto sospechoso por el crimen de Rita Mabel Suárez, la mujer asesinada el mes pasado frente a su hijo de 15 años durante un robo en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El detenido, identificado como Lautaro Nahuel Silva Correa, de 27 años y apodado “El Gordo Lautaro”, está acusado de haber entregado el arma de fuego que se usó en el homicidio de Rita, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Este nuevo arresto se suma a los de Alex Uriel Muñoz, de 19 años, atrapado pocas horas después del crimen, y de dos menores de edad que fueron entregados a la policía por sus familiares días más tarde.

La captura de Silva Correa se dio después de que los investigadores profundizaron la hipótesis de que, detrás del asesinato de Rita, había una banda dedicada al robo de autos bajo su liderazgo.

Lautaro Silva Correa tras ser detenido

Las fuentes señalaron que “El Gordo Lautaro” reclutaba adolescentes vulnerables, en su mayoría menores de edad, para los robos de autos en la zona y que, una vez cometido el delito, las autopartes iban a parar al mercado negro.

En esa línea, la investigación determinó que Silva Correa habría entregado la pistola a los tres jóvenes que participaron en el ataque a Rita.

Finalmente, la policía realizó una serie de allanamientos en seis domicilios vinculados con el sospechoso y dio con él en la vía pública. En las próximas horas será indagado por la Justicia.

El crimen de Rita ocurrió la tarde del 14 de agosto, cuando la mujer estacionaba su Renault Sandero en la esquina de Miró y Florio junto a su hijo. En ese momento, tres jóvenes armados la interceptaron e intentaron robarle el coche.

Suárez y su hijo tenían las puertas trabadas y los vidrios levantados. Entonces, uno de los asaltantes golpeó la ventanilla con la pistola, se disparó el arma y la bala impactó en el hombro de la víctima, quien falleció poco después en la clínica Cruz Celeste.

La víctima, Rita Mabel Suárez

Tras el ataque, los sospechosos escaparon a pie y fueron grabados por cámaras de seguridad. Luego entraron a un supermercado de la zona, compraron una botella de agua y abonaron con una plataforma de pagos digitales, dato que permitió identificar a uno de los adolescentes.

Después tomaron un remise hasta Rafael Castillo, viaje que abonaron con la cuenta virtual de Muñoz. El joven de 19 años fue detenido poco después en ese domicilio, donde vestía la misma ropa que en el asalto y fue secuestrada una pistola Bersa calibre .380 con municiones.

Tres días más tarde, los familiares de los menores de 16 y 17 años se presentaron en la comisaría junto a ellos para ponerlos a disposición de la Justicia. Uno de los adolescentes declaró ante el fiscal Pablo Insúa, de la Fiscalía Juvenil Nº1 de La Matanza, y reconoció que disparó el arma, aunque dijo que creía que estaba descargada. Según la causa, sostuvo que tras oír el disparo salió corriendo por miedo.

Al recordar el día del ilícito, además, declaró que estaba caminando junto con sus dos cómplices -que son conocidos de él- cuando vieron a la víctima, que estaba en la esquina “regalada”. En consecuencia, le confesó al fiscal que los tres decidieron ir a interceptarla para robarle el auto.

El otro adolescente, por su parte, prefirió no declarar.

Los acusados fueron registrados por las cámaras de seguridad tras el asesinato

Rita tenía 47 años. Trabajaba como preceptora en una escuela secundaria de González Catán y, además, tenía un emprendimiento de bordado de prendas vinculadas al rock nacional, especialmente de la banda La Renga. Su muerte generó una fuerte conmoción en la comunidad escolar y entre los seguidores del rock.