Crimen y Justicia

Jujuy: le abrió el vientre a su perra preñada con una hoja de afeitar, la mató y quedó detenida

La mujer fue imputada y estará presa preventivamente por 15 días mientras se lleva adelante la investigación. La acusada fue filmada cuando atacaba al animal

Imagen ilustrativa (Freepik)
Imagen ilustrativa (Freepik)

Un salvaje caso de maltrato animal conmociona por esta horas a la ciudad de San Pedro de Jujuy: una mujer fue detenida e imputada por mutilar y matar su perra preñada. Según la investigación, la acusada utilizó una hoja de afeitar para abrir el vientre del animal, extrajo sus vísceras y a los cachorros, y finalmente colocó los cuerpos en una bolsa de residuos para desecharlos. Estará presa preventivamente.

Según medios locales jujeños, todo ocurrió hace algunos días en un domicilio ubicado en la calle Maipú, en el barrio Ejército del Norte. De acuerdo con el testimonio de testigos, escucharon los alaridos de la perra, llamada "China", y, alertados por los gritos del animal, miraron hacia el interior de la vivienda, donde presenciaron la mutilación. Uno de los testigos grabó parte del ataque y el video fue incluido como prueba en el expediente judicial.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2, el personal de Criminalística y el fiscal Agustín Jarma, quien finalmente dispuso la detención inmediata de la mujer.

El material audiovisual, junto con los informes de las pericias realizadas en el lugar, permitió a las autoridades avanzar con la imputación por el delito de “crueldad animal” previsto en los artículos 1 y 3 inciso 7 de la Ley 14.346.

De acuerdo con el procedimiento judicial, el fiscal Jarma informó que solicitará la prisión preventiva de la acusada, mientras se incorporan las pruebas alcanzadas por los equipos técnicos y se designa un abogado defensor.

La pena contemplada por la ley incluye prisión efectiva y se tramita en el fuero penal ordinario, señaló el diario Jujuy al Momento.

La Asociación Protectora Amigos del Animal de San Pedro de Jujuy intervino en la denuncia y colaboró en el rescate de otro perro que permanecía en la vivienda bajo las mismas condiciones de riesgo. Este segundo animal fue trasladado a un refugio temporal, donde se encuentra a resguardo, según confirmaron desde la organización.

En el marco de la investigación, las autoridades efectuaron un registro del domicilio para recolectar todos los elementos pertinentes al caso. Testigos presenciales relataron que la mujer introdujo los restos de los animales en una bolsa negra.

La causa judicial continúa su curso bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación, que busca reunir la mayor cantidad de evidencia para elevar el caso a juicio.

La imputada permanecerá detenida en San Pedro, su lugar de residencia y luego será trasladada al Penal de Gorriti. Según explicó el fiscal al diario Todo Jujuy, la ley permite una prisión preventiva que va desde un mínimo de quince días hasta un máximo de un año, mientras se avanza en el caso.

Jarma destacó que “el caso está robustecido”, aunque aún quedan detalles por confirmar. “No hay forma de que pueda no ser ella”, aseguró el funcionario judicial.

Maltrato animal en Bahía Blanca

Una dolorosa situación de maltrato animal conmueve a la ciudad de Bahía Blanca. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que una camioneta atropelló a una cachorrita en plena calle y su conductor, lejos de detenerse o asistir al animal herido, decidió continuar la marcha como si nada hubiera ocurrido.

El hecho ocurrió días atrás en un barrio residencial de la ciudad y rápidamente generó indignación, tanto por la crueldad de la acción como por la indiferencia posterior.

El video fue difundido por la agrupación proteccionista Cuatro Patas, que además confirmó que ya se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Nº 2.

En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, se observa cómo la cachorrita cruza la calle en un momento de escaso tránsito. Segundos después, una camioneta aparece en escena y la embiste de lleno. Pese a que el impacto fue claramente perceptible, el conductor no aminora la velocidad ni se detiene a verificar el estado del animal.

Atropelló a una cachorrita, huyó sin asistirla y todo quedó filmado

La grabación concluye mostrando a la perrita tendida sobre el pavimento, intentando reincorporarse con visibles dificultades. Testigos relataron que minutos más tarde vecinos y voluntarios de la agrupación llegaron al lugar para socorrerla y trasladarla de inmediato a un centro veterinario.

Los estudios médicos posteriores revelaron un cuadro sumamente delicado. La perrita ya cargaba con una antigua fractura en la cadera y la tibia derecha, probablemente producto de un accidente anterior o de maltrato.

Se le detectó una nueva fractura en la cadera izquierda, otra fractura en la tibia —que se sumó a la preexistente—, fisuras distales y una deformidad en la cabeza femoral derecha.

Pese a la gravedad de las lesiones, los veterinarios mantienen la esperanza de que pueda recuperarse. “En tres semanas se evaluará si puede ser sometida a una cirugía de cadera”, informaron desde Cuatro Patas.

Por el momento, la cachorra se encuentra en un hogar de tránsito, donde recibe cuidados especiales, analgesia y contención mientras se define su evolución.

La agrupación proteccionista también informó que logró identificar al propietario del vehículo involucrado y se comunicó con él para notificar lo sucedido.

Sin embargo, la respuesta estuvo muy lejos de lo esperado. “Lejos de mostrar arrepentimiento o preocupación, el dueño respondió con prepotencia y desinterés”, denunciaron desde la organización.

Ante esa actitud, Cuatro Patas decidió avanzar formalmente con la denuncia en la Justicia, con el objetivo de que el caso no quede impune.

El atropello y la falta de auxilio, sumados a la difusión de las imágenes, fortalecen las pruebas contra el conductor, quien podría enfrentar cargos por maltrato y crueldad animal, en el marco de la Ley Nacional 14.346.

