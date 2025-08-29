Un condenado por abuso sexual se cortó la tobillera electrónica y escapó en plena audiencia

El episodio ocurrió en plena audiencia

En medio de una audiencia judicial virtual, un hombre, condenado por abuso sexual, escapó tras cortarse la tobillera electrónica que fiscalizaba su permanencia en prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad de Villa Regina, Río Negro.

El episodio se registró en la mañana del jueves, cuando el hombre identificado como F. P. se dio a la fuga antes dictara la ejecución de la condena, puesto que ya había agotado todas las instancias recursivas provinciales.

La condena, que recayó sobre él, impone seis años de prisión efectiva por un hecho cometido en enero de 2023. En aquel entonces, se encontraba en libertad restringida por otro delito. Tanto la Fiscalía como la Policía local relataron lo sucedido durante la última jornada de este procedimiento.

Según confirmó el portal Diario de Río Negro, el condenado abandonó abruptamente la audiencia virtual y tras quitarse el dispositivo de control se dio a la fuga.

F. P., ya había incumplido en varias oportunidades las medidas cautelares impuestas durante el proceso, incluyendo la salida de los límites establecidos por la tobillera electrónica y la falta de presentaciones periódicas ante la Justicia. Ante este historial de infracciones, la Fiscalía solicitó la aplicación de la prisión preventiva basándose en el riesgo de fuga, señalando además que el acusado poseía los medios económicos para desplazarse incluso fuera del país, y que su perfil —joven, soltero y sin cargas familiares— incrementaba la posibilidad de evasión. Se trata de una persona que además tiene una condena previa por homicidio culposo.

La audiencia para resolver la situación del imputado había sido inicialmente citada para el martes anterior, pero debió reprogramarse para este jueves por la imposibilidad de asistencia de los magistrados, ya comprometidos en otros procesos. Finalmente, durante el encuentro virtual, la jueza accedió al pedido del Ministerio Público Fiscal y dio lugar al pedido de los funcionarios, resolución que debía mantenerse hasta que la sentencia quede firme en la Corte Suprema de Justicia.

Tras la fuga, efectivos de la Comisaría Quinta de Villa Regina y de otras unidades de la Policía de Río Negro realizaron intensos rastrillajes en la localidad y áreas cercanas. Además, se emitió una alerta a todos los cuerpos policiales provinciales y nacionales para asegurar una rápida captura.

Atraparon a un hombre condenado por abuso en La Pampa

Luis Alberto Villagra, recibió 20 años de prisión

Luis Alberto Villagra, condenado a 20 años de prisión por secuestro y abuso sexual, fue recapturado tras haberse escapado de la Unidad 4 Colonia Penal de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, a principio de julio. La noticia sobre la recaptura de quien había logrado huir mientras realizaba tareas laborales dentro de una chanchería situada en el predio penitenciario.

El episodio se produjo alrededor de las 7:30, cuando Villagra abandonó el sector donde cumplía sus funciones asignadas y aprovechó un descuido para fugarse, según consignó el portal La Arena de La Pampa. La fuga activó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales procedentes de cinco localidades cercanas, además de agentes especializados de la Brigada de Investigaciones, Seguridad Rural y la Sección Canes.

La localización del prófugo se concretó sobre la Ruta Nacional N°5, cerca de la localidad de La Gloria, después de que un vecino advirtiera la presencia de un hombre deambulando por la zona. En el despliegue se utilizaron drones, cámaras térmicas y visores nocturnos, herramientas que permitieron determinar la ubicación del sujeto a 500 metros del cruce con la Ruta Provincial N°1. Durante el procedimiento no se reportaron incidentes. Según Infobae, Villagra no es un detenido común: fue condenado por el secuestro de una pareja en Virrey del Pino en 2015.