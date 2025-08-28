El crimen de Diego Fernández Lima en la casa de Coglhan: Cristian Graf pidió el sobreseimiento

El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima fue en mayo pasado. Estaba desaparecido desde 1984

La defensa de Cristian Graf, dueño de la casa de Coghlan donde aparecieron los restos de Diego Fernández Lima, pidió el sobreseimiento de su cliente en la causa por el cual el fiscal Martín López Perrando lo quiere indagar por haber encubierto el hallazgo de los restos del chico de 16 años del que nada se sabía desde 1984.

La presentación la hizo ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, Alejandro Litvack, que la semana pasada le solicitó al fiscal que precise los hechos de la imputación a Graf previo a resolver si hace lugar al pedido de indagatoria por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

Noticia en desarrollo