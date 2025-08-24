El call center de las extorsiones que funcionaba desde la cárcel de Junín

Una denuncia por una extorsión por mensajes a un vecino en la que era involucrada una menor de edad terminó con un allanamiento en Unidad Penitenciaria N°13 de la ciudad bonaerense de Junín, donde hallaron dos celulares en poder de un preso que ahora está acusado por ese hecho, y que contaba con una cómplice, que ya fue notificada de la causa, informaron fuentes policiales.

Pero, además, también comentaron que al preso además se lo investiga por una serie de estafas ocurridas en nombre del presidente del Club Sarmiento de Junín.

La sección de investigaciones Cibercrimen de la Policía Bonaerense Junín llevó adelante un operativo que permitió esclarecer este caso de extorsión virtual, en una investigación que estuvo bajo la intervención de la UFI Nº6 local, a cargo de la agente fiscal Fernanda Sánchez.

Todo comenzó a partir de la denuncia de un vecino, quien aseguró haber recibido mensajes por WhatsApp de un hombre que se presentó falsamente como integrante de la Policía.

Parte de los allanamientos en el penal de Junín

Según relató la víctima, el interlocutor le advirtió sobre un supuesto hecho que involucraba a una menor de edad y, mediante esa amenaza, le exigió dinero con el fin de evitar que se radicara una denuncia judicial en su contra.

El denunciante explicó que, a raíz de las presiones psicológicas y de los mensajes intimidatorios, terminó realizando varias transferencias bancarias. Sin embargo, tiempo después fue alertado de que se trataba de una estafa virtual.

Frente a esta situación, la sección Cibercrimen Junín comenzó con las tareas investigativas que incluyeron análisis de telefonía y antenas. A partir de esas diligencias se determinó que la maniobra había sido organizada desde el interior de la Unidad Penitenciaria Nº13, donde un interno utilizaba teléfonos celulares para concretar las amenazas.

En el marco de las investigaciones también se estableció la participación de una joven de 21 años, con domicilio en la ciudad, vinculada a la línea utilizada para la extorsión.

La Policía en la cárcel

Con esos elementos, durante la madrugada de este sábado se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en el pabellón 3 de la Unidad Penitenciaria Nº13 y en un domicilio ubicado en el Barrio Las Marías de Junín.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos. Entre los elementos secuestrados se hallaron dos teléfonos celulares y una tarjeta SIM, considerada pieza clave para el avance de la causa. Además, la joven de 21 años fue notificada formalmente por su presunta participación en el delito de extorsión.

El operativo fue encabezado por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, con la colaboración de la División Cibercrimen Bragado y efectivos del Destacamento Laguna de Gómez.

Dos teléfonos se secuestraron en una requisa a una celda

La estafa en nombre del presidente de Sarmiento (J)

De manera paralela, las autoridades ahora investigan una posible vinculación de esta organización delictiva con otro hecho denunciado en la ciudad.

El pasado 10 de junio, el presidente del Club Atlético Sarmiento de Junín denunció que un impostor utilizó su identidad y la de la institución para realizar llamados a distintos comercios con la intención de retirar artículos del hogar y de construcción.

En su presentación, el dirigente explicó que incluso se habría creado un perfil falso de WhatsApp con su nombre y su fotografía, utilizado para contactar a los comercios de electrodomésticos y materiales de la construcción.

Ese episodio se investiga bajo la figura de usurpación de identidad y tentativa de estafa, con intervención de la UFI Nº1 de Junín, a cargo de la agente fiscal Vanina Lisazo.

En la actualidad, la causa se encuentra en plena etapa de análisis forense y cotejo por parte de Cibercrimen Junín, con el objetivo de determinar si existe conexión con la organización desarticulada en el operativo en la cárcel.