Crimen y Justicia

El dueño del laboratorio del fentanilo mortal compró la casa de Maradona y la abrió para festejar el Mundial

En 2022, Ariel García Furfaro adquirió el chalet de Villa Devoto donde vivió Diego. La historia que lo hizo trascender en los medios por primera vez

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
Ariel García Furfaro como dueño de la casa de Maradona

El nombre de Ariel García Furfaro, hoy relacionado con el fallecimiento de 96 pacientes por un lote de fentanilo contaminado producido en su laboratorio, supo estar vinculado hace no tanto con una de las familias más populares (si no es la más) de Argentina: los Maradona.

El nexo que los une es la emblemática casona de Diego en Villa Devoto, que fue comprada en el año 2022 por el empresario ahora detenido. Desde entonces, García Furfaro es el flamante dueño del chalet donde el Diez vivió con su familia durante la década del 80, justo antes de adquirir el tercer piso de la mítica esquina de Segurola y La Habana, a donde se mudó con Claudia Villafañe.

La transacción se concretó poco antes de la final del mundial de Qatar y un año después de que el domicilio de José Luis Cantilo al 4500 fuera ofrecido en una subasta donde remataron otros bienes del Diez.

En ese entonces nadie lo compró. Pero meses después, los vecinos de Devoto supieron que el chalet que Maradona le había regalado a sus padres luego de su pase a Boca, había sido vendida a un empresario.

La operación fue misteriosa. Según supo Infobae, el monto final fue de 900 mil dólares. El nombre del nuevo dueño, al principio, se mantuvo bajo reserva.

El misterio se acabó en diciembre de 2022, cuando, en medio del clima mundialista, el comprador apareció en el barrio definiéndose como un maradoniano cuya única intención era preservar el hogar de Diego para que todos sus fanáticos puedan conocerlo.

García Furfaro en la final
García Furfaro en la final del mundial de Qatar que vio en la casa de Maradona (Gustavo Gavotti)

Se presentó como Ariel García, aunque las primeras veces que habló con la prensa en ese contexto pidió que se preserve su anonimato. Para los vecinos, era un empresario y padre de familia que había hecho una buena acción: salvar el legado del Diego, evitando que el chalet fuera vendido a alguna de las desarrolladoras inmobiliarias que querían demoler la casa para construir un edificio.

El nombre de Ariel García Furfaro comenzó a trascender en los medios -pero sin su apellido completo- a partir de la segunda fecha del mundial de Qatar, cuando decidió abrir las puertas de la casa de Maradona para ver los partidos.

El día de la final entre Argentina y Francia, periodistas y fotógrafos retrataron al dueño del laboratorio HLB Pharma en la casa de Maradona y hasta le hicieron notas.

La mayoría fueron en medios gráficos porque a varios cronistas de televisión que se le acercaron les pidió que no lo grabaran. Tras la insistencia, accedió a dar algunas entrevistas.

Una fue con TV Pública, donde dijo: “Desde que se abrió esta casa en el segundo partido no paramos de ganar y sabíamos que íbamos a ser campeones. Sabíamos que Messi se transformó en Maradona y que Argentina jugaba con 12. Lo supimos, lo dijimos siempre”.

El dueño del laboratorio que
El dueño del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado está detenido desde el miércoles

En 2023 se la alquiló a García Moritán para su búnker de campaña

En 2023, el dueño del laboratorio HLB Pharma le alquiló la casa de Maradona a Roberto García Moritán para que la use como búnker de campaña durante de las elecciones, en las que el ex funcionario porteño se presentó como jefe de Gobierno.

El mismo Moritán lo contó, aunque evitó nombrarlo. En una entrevista con América en ese entonces, dijo: “Un empresario, amigo de una de las personas del equipo, un filántropo, compró la casa para ponerla en valor. De hecho, van a ver que está en obra. Porque nos quiso dar una mano y acompañarnos en nuestra búsqueda y en nuestra campaña, nos lo alquiló a $1″.

Si bien no dijo su nombre ni apellido, sí lo definió como una persona comprometida con la salud.

Inauguración del búnker de Republicanos
Inauguración del búnker de Republicanos Unidos en la casa de Maradona

“Es una persona que está muy comprometida con la cultura, es un fanático del Diego. Le interesa la educación y la salud. Nosotros prometimos que cuando sea jefe de Gobierno, íbamos a convertir este lugar en una referencia de cultura para que lo puedan disfrutar todos los argentinos que quieran venir a visitarlo. Y también ponerle mucho foco en la educación y en la salud, que son prioridades para la persona que nos prestó esta casa a fin de cuenta", dijo en 2023.

“Le mangueé a un amigo 50 mil dólares”, dijo García Furfaro sobre la compra de la casa

En diálogo con Infobae en 2022, García Furfaro contó cómo se hizo propietario de la mansión de Villa Devoto.

“Fue muy loco. Estaba en casa, en pantalón corto, en patas, me pongo a leer el diario y decía que hacía un año y pico estaba a la venta y como no había compradores la iba a comprar una constructora para demolerla y hacer un edificio. Pensé ‘no puede ser’... Era como tirar abajo la casa de San Martín o Belgrano...”, relató en ese entonces.

Y agregó: “Lo llamé a un amigo, le pedí el teléfono de Adrián Mercado (a cargo de la venta de la propiedad), que me lo confirmó, me dijo ‘pero ninguno pone la plata’. Le dije ‘dame 15 minutos que voy y la seño’. Le mangueé a un amigo 50 mil dólares en billetes de 100, fui y la señé. Me la entregaron antes del segundo partido, la abrí y seguimos…”.

Los festejos en la casa
Los festejos en la casa de Maradona tras la obtención de la tercera Copa del Mundo (Crédito: Gustavo Gavotti)

La casa de Villa Devoto la había comprado el astro argentino en la década del ochenta, en su despegue profesional. De Lascano 2257 en el barrio de La Paternal, donde hoy se erige el museo La Casa de D10S, Maradona se mudó al barrio lindero luego de su pase a Boca en 1981.

La casona era un obsequio para doña Tota y Chitoro, los padres de Diego. Compartieron la residencia, al menos, junto a Claudia y algunas de sus hermanas, antes de que Maradona se mudara a Segurola y La Habana.

Pero Cantilo encierra su aura propia: allí, en un balcón que no es balcón, se asomó para saludar a los vecinos que se acercaron a vitorearlo después de la épica en el Mundial ‘86. Para la gente del barrio, esa casona además engloba una cuota emocional que hace al mito de Diego: allí Maradona y su familia fueron felices.

Temas Relacionados

Ariel García FurfaroFentanilo mortalÚltimas noticiasCasa de MaradonaVilla DevotoRoberto García Moritán

Últimas Noticias

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

Se dispusieron más de 80 órdenes de allanamiento, incluso, en cinco celdas del establecimiento penitenciario N°6

Son 17 los detenidos por

Atropelló a un ciclista en Banfield y huyó sin asistirlo: qué versión dio el detenido

De 47 años, fue atrapado en José Mármol y lo indagaron este martes. La víctima está internada en grave estado. El caso está en manos del fiscal Carlos Patricio Pérsico

Atropelló a un ciclista en

Horror en San Antonio de Areco: las últimas horas de Florencia Revah y la hipótesis de la pelea en el auto

La mujer había denunciado por violencia a su ex pareja, Esteban Suárez. La Justicia investiga un homicidio seguido de suicidio

Horror en San Antonio de

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Ocurrió en la ciudad de Victoria luego de que las estudiantes notaran la desaparición de dinero de sus bolsos desde hacía meses

Video: alumnas colocaron una cámara

Lo buscaban por asesinar, descuartizar y calcinar a una adolescente: se ocultaba en una iglesia

Juan Ariel Resquín era buscado por el femicidio de Candela Azoya, ocurrido en noviembre pasado en Lomas de Zamora. Por el femicidio ya habían sido detenidos su hermano y un primo de la víctima

Lo buscaban por asesinar, descuartizar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos allanamientos en la causa

Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

La Corte rechazó el último planteo del “Señor del Tabaco”: deberá cancelar USD 1400 millones de un impuesto que nunca pagó

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky propuso que Turquía, países

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Rusia avanza en el campo de batalla: Ucrania admitió que Moscú logró penetrar en la región de Dnipropetrovsk

Cuál es considerado el pescado más peligroso para comer

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica