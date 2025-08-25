Crimen y Justicia

Horror y misterio en San Antonio de Areco: aún no encuentran la escena del crimen de la mujer asesinada

Los investigadores están convencidos de que a Florencia Revah, de 31 años, no la mataron en el coche que apareció abandonado y tampoco en la casa ni en el lugar de trabajo de su ex, quien se habría suicidado tras el crimen, según la hipótesis principal del caso

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Esteban Suárez, de 45 años, y Florencia Revah, de 31

La investigación por el hallazgo de dos cuerpos en un auto abandonado en las afueras de la ciudad de San Antonio de Areco, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, no logra determinar aún cuál fue la escena primaria del femicidio de Florencia Revah, de 31 años.

El cadáver de Florencia apareció en el asiento trasero de un Chevrolet Onix blanco junto al de su ex, Esteban Suárez (45). Según la hipótesis fiscal, el hombre se habría suicidado tras asesinar a la mujer que lo había denunciado por violencia de género.

Justamente, los investigadores tienen en claro que Florencia fue asesinada en otro lugar y luego subida al Chevrolet. La pregunta que se hacen es en dónde la mataron. En ese contexto, allanaron la casa de Suárez de la localidad de Tigre: los resultados dieron negativo.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que también fueron a una agencia de cambio donde trabajaba Suárez, en el marco de la causa que investiga el fiscal Luis Emilio Carcagno, titular de la UFI N°6 del Departamento Judicial Mercedes.

El fiscal trabaja para determinar si se trató de un femicidio seguido de suicidio, algo que estaría cerca de confirmarse con los antecedentes de violencia que había denunciado la víctima.

Es que fueron dos las presentaciones de Florencia contra su ex. La primera, el 26 de febrero de 2021, fue por una causa caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo. En la segunda, que data del 24 de abril de este año, Revah solicitó la prohibición de acercamiento y el cese de actos de perturbación y exclusión, en un expediente a cargo del Juzgado de Familia de Tigre.

El caso

Por lo pronto, el caso se descubrió por unos ciclistas que pasaron por un camino rural a varios kilómetros del centro de la ciudad de San Antonio de Areco. “Se presentaron en la Estación de Policía manifestando su sospecha por un auto abandonado con un disparo en la ventanilla y un trapo en la tapa del tanque de nafta. Vecinos habían denunciado lo mismo en el chat de seguridad de la ciudad”, explicaron a este medio.

Todo esto provocó que un móvil de la patrulla rural se acercara al lugar este domingo. Así fue que se dio el hallazgo de los cuerpos en cercanías del haras Vacación, un reconocido centro de cría y entrenamiento equino ubicado a la vera de la Ruta Nacional 8.

Los cuerpos aparecieron en un auto en las inmediaciones de un haras (Google Maps)

Al Chevrolet Onix blanco le faltaban las patentes, una de las ventanillas estaba rota y presentaba un orificio en el vidrio trasero, compatible con un impacto de bala. Un trapo colgaba de la tapa del tanque de combustible, como dijeron los ciclistas, aunque no se registraron rastros de fuego. Sospechan que Suárez habría querido incendiar el vehículo y se arrepintió.

Dentro del coche, en el asiento del conductor, yacía Suárez sin vida, con una pistola a escasos centímetros. En la parte trasera, el cuerpo de Florencia estaba cubierto parcialmente con prendas.

Los peritos secuestraron en el auto tres teléfonos celulares, una pistola Bersa con mira láser, más de 25 cartuchos calibre 9 milímetros y tres vainas servidas, además de los DNI de ambos y dos tickets de peaje. También descartaron que el femicidio de Florencia haya sido en el auto.

Esos tickets de pejae, correspondientes a las estaciones de peaje de Larena (KM66) y Solís (KM102) de la Ruta 8, permitieron reconstruir parte del recorrido del vehículo.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, Ramón Ojeda, acompañado por el intendente Francisco Ratto, aseguró: “A priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar, en función de que la víctima femenina estaba en el asiento de atrás y no había sangre como consecuencia del disparo en el lugar y estaba tapada con los elementos hallados ahí, y una campera”. Además, añadió un dato inquietante: “Se presume que quiso descartar el cadáver y, aparentemente, después se arrepintió”.

Según revelaron fuentes del caso, la autopsia confirmó que Florencia recibió dos disparos en el pecho y un tercero en el cuello, mientras que Suárez tenía una herida en la cabeza que correspondería a un disparo autoinfligido.

La investigación continúa con entrevistas a familiares de la víctima.

Temas Relacionados

San Antonio de Arecohomicidiosfemicidioúltimas noticiasviolencia de género

