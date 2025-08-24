Crimen y Justicia

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

También hay dos sospechosas de 47 años que fueron notificadas de la causa luego de tres allanamientos de la Policía de la Ciudad. La víctima falleció tras un diagnóstico erróneo

Una de las credenciales secuestradas
Una de las credenciales secuestradas

La Policía de la Ciudad allanó a los sospechosos de pertenecer a una organización dedicada a la atención médica clandestina tras la muerte de una mujer que fue mal diagnosticada en su domicilio por un servicio de ambulancia privado.

El caso derivó en una investigación por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos, lo que motivó tres allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos se realizaron en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena, con intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la División Investigaciones Especiales.

En total, participaron tres brigadas junto con personal del CIJ, bajo disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº25, y autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº2 porteño.

Uno de los lugares allanados
Uno de los lugares allanados

La pesquisa determinó que la atención a la víctima había sido brindada por una persona que utilizaba el sello de un médico habilitado, sin contar con formación profesional. El diagnóstico erróneo concluyó con el retiro del personal sin brindar asistencia adecuada, lo que derivó en el fallecimiento de la paciente.

Durante los allanamientos fueron secuestradas notebooks, una computadora hogareña, credenciales, certificados presuntamente apócrifos, talonarios, constancias de título, documentación de cursos de medicina, sellos de distintos médicos y facturas dirigidas a un particular identificado como A.O.. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia como material probatorio.

Parte de lo secuestrado
Parte de lo secuestrado

Los operativos se concretaron en tres domicilios: Avenida Eva Perón al 400 en Guernica, Calle 74, entre 117 y 118, en Villa Elvira (La Plata) y San Martín al 1100 en Magdalena.

En esos lugares fueron identificadas L.E.A., de 47 años, domiciliada en Guernica, e I.L.C., también de 47 años, residente en Berisso. Además, resultó imputado Carlos Antonio I.V., de 39 años, médico de nacionalidad venezolana, domiciliado en Magdalena, a quien se notificó por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.

Una de las dos mujeres
Una de las dos mujeres notificadas de la causa

Según se indicó en las actuaciones, las ambulancias utilizadas eran propiedad de una médica y de un enfermero, quienes también se encuentran imputados. La investigación estableció que la atención médica era realizada por un individuo sin estudios en la materia, valiéndose del sello prestado de I.V. para emitir los diagnósticos.

En el procedimiento llevado a cabo en Magdalena estuvo presente la secretaria de la fiscalía, Magdalena de Zan, quien supervisó el secuestro de los elementos y las notificaciones a los imputados.

Con resultado positivo, los allanamientos permitieron avanzar en el esclarecimiento de la maniobra y reunir pruebas clave para el proceso judicial que busca determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en el hecho que terminó con la muerte de la paciente.

