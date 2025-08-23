Crimen y Justicia

Un ingeniero de Santiago del Estero sufrió el robo de $61 millones que dejó en su camioneta: hay 3 detenidos

La víctima denunció que además le sustrajeron 2000 dólares, una computadora y documentación relacionada con su trabajo

El robo ocurrió en Santiago del Estero

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en las últimas horas acusados del millonario robo a un ingeniero de la provincia de Santiago del Estero, al que -según la denuncia- le sacaron 61 millones de pesos que había dejado en un sobre dentro de su camioneta. No fue lo único: los ladrones también se llevaron 2000 dólares, una notebook y documentación relacionada con su trabajo.

De acuerdo con medios locales, el robo ocurrió el jueves pasado al mediodía, cuando la víctima, identificada como Sergio Alberto Baumann, de 39 años, estacionó su camioneta en la calle Olaechea, casi frente a la sede de Sanidad Policial, para realizar una compra.

Al regresar, advirtió la sustracción de una mochila gris y negra que contenía una notebook Lenovo, cargadores, tres pendrives, documentación relevante de la empresa, una chequera en blanco, un sello con la leyenda “socio gerente” a su nombre, los 2.000 dólares en billetes de 100, dos sobres cerrados donde se encontraban los 61 millones de pesos, que pertenecían a la compañía.

Según el diario El Liberal, los ladrones sustrajeron también una carpeta tres solapas con facturas, un contrato de alquiler de un galpón en la ruta 9, un cuaderno con anotaciones, un folio suelto, dos sobres lacrados, pertenecientes a la empresa, un cargador de celular Iphone, un estuche de cuero y un frasco con suplemento en pastillas.

Baumann aseguró que su camioneta se encontraba con sistema de alarma activado y no habría sido violentada durante el robo.

De igual manera, indicó que también desaparecieron papeles importantes, como un contrato firmado entre el ingeniero y el intendente de Termas de Río Hondo para la reparación de una máquina topadora, así como documentos relacionados con la venta de camiones recolectores destinados a la capital santiagueña.

La denuncia incluyó la pérdida de un bolso de color negro con gris y blanco, identificado con el logo de la empresa Scorza -compañía para la que trabaja-, un par de zapatillas, una campera, un pantalón corto y una musculosa. La documentación extraviada abarcó un sobre plástico con el manual de un Toyota Corolla, entre tres y cuatro cédulas del vehículo y el registro de verificación técnica.

Asimismo, se llevaron frasco para preparar batidos, además de tres envases con suplementos deportivos. El denunciante enfatizó que no sospecha de persona alguna y aseguró que, al regresar tras apenas unos minutos de ausencia, no observó daños en el auto. Respecto a los sobres, el hombre dijo que le fueron entregados el 20 de agosto.

La denuncia fue radicada en la seccional Primera y la causa quedó a cargo de la fiscal Celia Mussi, quien dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones de la comisaría Primera y de la División Robo y Hurto de la Policía de la Provincia.

Los investigadores revisaron imágenes de las cámaras de seguridad en las inmediaciones de Olaechea y Alsina, que captaron la presencia de un vehículo sospechoso cercano al lugar donde se encontraba la camioneta de Baumann.

En base a estos hallazgos, los policías pusieron el foco en el automóvil observado y, en la noche del viernes, interceptaron a sus ocupantes en la ciudad de La Banda.

