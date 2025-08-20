Crimen y Justicia

Cayó un falso policía acusado de liderar una banda que cometía robos con credenciales falsas de la PFA

Junto a dos cómplices que están prófugos habían asaltado a una pareja. Qué secuestraron durante el arresto en su departamento de Monserrat

Guardar
El sospechoso detenido
El sospechoso detenido

Un operativo realizado en el barrio porteño de Monserrat permitió dar con el líder de una organización delictiva que se hacía pasar por policías para cometer robos. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y terminó con la detención de D.M.C., de 39 años y señalado como cabecilla de la banda.

El allanamiento se llevó a cabo el pasado 31 de julio en un departamento ubicado en Presidente Luis Sáenz Peña al 700, donde residía el sospechoso.

La medida fue ordenada en el marco de la causa iniciada por un hecho ocurrido el 31 de mayo, cuando los involucrados, vestidos con ropas similares a las de la Policía Federal Argentina (PFA), privaron ilegítimamente de la libertad a dos personas y se llevaron una importante suma de dinero y objetos personales.

Las víctimas denunciaron que un grupo de individuos con chalecos y credenciales apócrifas ingresó en la vivienda y sustrajo $700.000 en efectivo, 120 cigarrillos electrónicos, dos tarjetas SUBE y los documentos de identidad de ambos.

Parte de lo secuestrado
Parte de lo secuestrado

A partir de la denuncia, la División Investigaciones Comunales 3 (DIC-3) de la Policía de la Ciudad inició tareas de inteligencia para establecer la identidad de los autores.

Las investigaciones permitieron determinar el rol de D.M.C. como organizador de la banda y vincularlo al vehículo utilizado durante el atraco, un Fiat Punto color bordo.

Con esos datos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, a cargo de Osvaldo Daniel Rappa, autorizó el allanamiento de su domicilio.

El procedimiento tuvo resultado positivo. Dentro de la vivienda se incautaron los elementos denunciados como sustraídos y una gran cantidad de objetos que simulaban ser de uso policial.

Entre ellos se encontraron cuatro gorras azules bordadas con la sigla “PFA”, una gorra negra también con bordado “PFA”, dos fundas tácticas de chaleco balístico, tres porta credenciales y dos insignias con el logo de la Policía Federal Argentina, además de fotocopias en color de credenciales.

También se secuestraron un velcro tipo gafete con la inscripción “PFA”, un bastón extensible negro, una linterna, dos juegos de esposas, un cuchillo táctico, tres equipos de comunicación marca Baofeng, cinco bases cargadoras, dos posnets, dispositivos electrónicos, siete teléfonos celulares, seis tarjetas SUBE, una notebook Apple blanca y una mochila negra y gris. Asimismo, fue encontrado un par de lentes negros y un cigarrillo electrónico.

Los investigadores confirmaron que el imputado no forma parte de ninguna fuerza de seguridad y que utilizaba esos elementos para presentarse como agente policial en los hechos delictivos.

En el domicilio también se halló el automóvil Fiat Punto bordo, el cual fue trasladado a la playa judicial como depósito.

El imputado quedó acusado de robo. La investigación inicial había determinado que el robo del 31 de mayo fue cometido por al menos dos personas más junto al sindicado líder, que son intensamente buscadas.

Temas Relacionados

MonserratPolicía de la Ciudadfalsos policíasúltimas noticiasrobosinseguridad

Últimas Noticias

Un móvil que trasladaba a Emerenciano y César Sena chocó camino a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Ocurrió este miércoles y ninguno de los involucrados resultó herido. Qué pasa con el juicio por el crimen

Un móvil que trasladaba a

Robaron y golpearon a un jubilado en Villa Lugano y fueron detenidos

Dos sospechosos increparon a un hombre de 86 años cuando se encontraba barriendo su vereda. Su sobrina alertó a la Policía de la Ciudad

Robaron y golpearon a un

“Hay que matarlo”: una patota dejó en coma a un contratista ante la mirada de la Policía en Puerto Deseado

Fabio Dante Cattani, de 56 años, está en terapia intensiva. Perdió el bazo, un testículo, tiene ocho fracturas costales y un pulmón que no le funciona. La jueza a la que le cayó el caso es pariente de un sospechoso y se excusó. La causa, 10 días después, denuncian que está paralizada

“Hay que matarlo”: una patota

“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por robarle a una empleada judicial y lo atraparon con varias armas

Tiene 19 años y lo capturaron en una casa de Mar del Plata, donde agentes además secuestraron casi dos kilos de marihuana

“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por

Patricia Bullrich presentó un nuevo sistema para desbloquear e investigar celulares: cómo funciona

La herramienta se sumará a las Fuerzas Federales. Su incorporación permitirá decodificar más rápido los datos de teléfonos sospechosos en el marco de operativos

Patricia Bullrich presentó un nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kicillof busca remontar la campaña

Kicillof busca remontar la campaña en una de las secciones más adversas para el peronismo

La madre de una de las víctimas del derrumbe fatal en Villa Gesell denunció que la echaron de un evento municipal

Un móvil que trasladaba a Emerenciano y César Sena chocó camino a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

UNICEF y asociaciones de medios impulsan una campaña para frenar la desinformación entre adolescentes

Revés para el Gobierno en el Senado: avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave

INFOBAE AMÉRICA
El juez De Moraes amenazó

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

La trascendencia de Hugo Pratt, el genio italiano-porteño creador de ‘Corto Maltés’

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

TELESHOW
“En el barro” alcanzó el

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa