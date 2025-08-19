Un hombre violó a su hija desde que era una niña y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Los abusos ocurrieron mientras la víctima cursaba el nivel inicial hasta la secundaria (Imagen ilustrativa Infobae)

Un hombre, identificado como H.R.M., fue hallado culpable por abusar sexualmente de su hija durante varios años en el departamento de Garay, en la provincia de Santa Fe. Este lunes se conoció la condena, que es de 16 años de prisión.

El fallo fue dictado por el juez Luis Octavio Silva, quien avaló el pedido de la Fiscalía en el marco de un proceso judicial que expuso una secuencia de hechos ocurridos desde la infancia de la víctima hasta su adolescencia.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, el condenado agredió a su hija en reiteradas oportunidades cuando convivían en la misma vivienda familiar. La investigación determinó que los ataques también tuvieron lugar en una zona costera próxima al domicilio.

El proceso judicial reveló el modo en que el abuso se extendió desde la etapa de jardín de infantes de la víctima hasta los primeros años de la escuela secundaria.

El caso tomó estado público tras la denuncia presentada por la propia joven, quien en 2023 compartió los padecimientos sufridos con su pareja. Esa confesión derivó en la intervención de la Justicia y en la detención del padre, de 61 años.

Según informó el portal Cadena3, la fiscal Luciana Escobar Cello tuvo a su cargo la investigación y la formulación de cargos. Según precisó la funcionaria, los hechos ocurrieron tanto en el domicilio familiar como en la costa cercana, donde el hombre tenía posibilidad de estar a solas con la víctima.

Los detalles surgidos de la causa dan cuenta de un patrón de violencia y coerción: el condenado, según la acusación, empleaba amenazas para asegurar el silencio de su hija y perpetuar los abusos.

El hombre fue sometido a juicio bajo un proceso abreviado. El juez Silva analizó la prueba documental, testimonios y pericias psiquiátricas, llegando a la conclusión de que existía responsabilidad penal de quien estaba acusado.

La sentencia contempló las circunstancias agravantes, entre las que se destacan el daño grave causado a la salud mental de la víctima, la relación de parentesco, la convivencia y la existencia de amenazas reiteradas.

Por estos motivos, el juez dispuso una condena de 16 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción a la corrupción de menores.

La denuncia fue presentada por la propia víctima

Un hombre violó a sus cinco hijastras y fue condenado en Córdoba

En otro caso igual de aberrante, a principios del mes de junio pasado, un hombre de 50 años fue condenado a 15 años y 10 meses de prisión por los abusos sexuales agravados cometidos contra sus cinco hijastras en Calamuchita, provincia de Córdoba.

Según informó la Justicia, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2023, y salieron a la luz gracias a la denuncia de una de las víctimas, quien logró escapar de su hogar en diciembre de ese mismo año y alertar a las autoridades.

El caso quedó en manos de la fiscal de Río Tercero, Paula Bruera, quien además reveló que el agresor ya contaba con antecedentes por delitos similares.

La víctima que destapó el horror pidió ayuda a los gritos y aseguró: “Mi mamá nos maltrata y mi padrastro nos viola”.

Según lo detallado por la investigación, un vecino la asistió y la llevó a la comisaría, donde pudo relatar los abusos que ella y sus hermanas sufrían. Este testimonio fue clave para que las autoridades actuaran de inmediato y detuvieran al agresor que se encuentra en prisión desde diciembre de 2023.

La fiscal Bruera confirmó que las víctimas tenían entre 4 y 16 años al momento de los ataques. Además, se comprobó que el hombre ya había sido condenado en el año 2000 por delitos sexuales contra un menor de edad, aunque había recuperado la libertad poco tiempo después. Este antecedente agravó su situación judicial.

La mujer recibió una pena de un año de prisión en suspenso tras ser encontrada culpable de lesiones leves calificadas. Aunque no se especificaron mayores detalles sobre su rol en los hechos, la sentencia refleja su responsabilidad en el contexto de violencia y abuso que vivieron las menores.

El juicio se llevó a cabo en los Tribunales de Río Tercero bajo la modalidad de juicio abreviado, en el que el acusado aceptó los cargos en su contra. La pena de 15 años y 10 meses de prisión fue dictada por los delitos de abuso sexual agravado. Según consignó la Fiscalía, esta condena busca garantizar que el agresor permanezca tras las rejas durante un largo período, evitando que pueda reincidir.