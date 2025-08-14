Enjuiciarán a la mujer que asesinó a su padre en Córdoba y declaró que era víctima de abusos

Irá a juicio en los Tribunales de Río tercero, la mujer que asesinó a su padre pero confesó que era abusada y quedó en libertad (Justicia de Córdoba)

A más de ocho meses del crimen, la mujer que reconoció haber matado a su padre en Córdoba en enero de este año irá a juicio. Está acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta.

El asesinato ocurrió el 2 de enero en la ciudad de Almafuerte, cuando Jenifer Raymondo, de 30 años, apuñaló a Atilio Raymondo, de 63 años, en una vivienda rural.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, solicitó la elevación a juicio del caso.

Según contó la mujer, todo comenzó con una discusión familiar, que de un momento derivó en el desenlace falta: Jenifer apuñaló en el pecho a su padre. Fue uno de los hermanos de la acusada quien encontró al hombre gravemente herido y alertó a la Policía. Atilio Raymondo falleció poco después en el hospital municipal local.

La investigación derivó rápidamente en la detención de Jenifer Raymondo, quien admitió ante las autoridades la autoría del homicidio. En su declaración, manifestó que venía siendo víctima de abuso y violencia por parte de su padre desde la adolescencia, antecedente que sería clave para la calificación de la conducta y el abordaje futuro del caso.

A los pocos días de la detención, la Fiscalía modificó la carátula original —que contemplaba prisión perpetua por homicidio agravado— e incluyó la figura de emoción violenta.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2, en su fundamentación, sostuvo que la reacción de Jenifer Raymondo fue consecuencia directa de un “estallido emocional” generado tras un nuevo hecho de abuso, caracterizando su accionar bajo los efectos de una alteración psíquica que, aunque no excluye responsabilidad penal, puede ser considerada un atenuante relevante a la hora de imponer una condena.

Actualmente, Jenifer permanece en libertad mientras avanza el proceso.

Carlos Pajtman, abogado defensor, anticipó su postura contraria a la elevación a juicio y expresó que considera la resolución de la Fiscalía insatisfactoria: “Las pericias psicológicas y psiquiátricas acreditan un historial de violencia física y sexual desde su adolescencia, corroborado por familiares y allegados”, afirmó al referirse al contexto que condujo al desenlace.

El letrado planteará ante la Justicia la inexistencia de dolo homicida y solicitará que se tenga en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad y el historial documentado de abusos como causas determinantes del accionar de su defendida. El argumento principal de la defensa es que el homicidio fue la reacción a un “último requerimiento sexual” del padre, sumándose a años de padecimientos acreditados por informes periciales.

El hecho ocurrió el pasado 2 de enero en una zona rural de la localidad cordobesa de Almafuerte (La Voz)

En las próximas semanas, la defensa podrá formalizar su oposición a la elevación a juicio. La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 aspira a que sea el debate oral el que resuelva la responsabilidad y la eventual pena para Jenifer Raymondo, a la espera de una resolución judicial que podría sentar precedente en el tratamiento de casos similares en la provincia.

Mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora

Un hombre mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora y luego intentó quitarse la vida. El hecho salió a la luz luego de que la madre de la víctima se comunicara desesperada con la Policía al no tener noticias de ninguno de los dos.

Todo sucedió la semana pasada en la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano y el hombre fue intervenido quirúrgicamente horas después en el Hospital Gandulfo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La causa la investiga la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos. Tiempo después, se supo que la mujer estaba dispuesta a dejar al hombre, por lo que se cree que accionó de esa manera sobre su hijo a modo de represalia.