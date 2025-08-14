Crimen y Justicia

Enjuiciarán a la mujer que asesinó a su padre en Córdoba y declaró que era víctima de abusos

Jenifer Raymondo está acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta. En la localidad de Almafuerte, mató a Atilio Raymondo el 2 de enero pasado luego de una fuerte discusión

Guardar
Irá a juicio en los
Irá a juicio en los Tribunales de Río tercero, la mujer que asesinó a su padre pero confesó que era abusada y quedó en libertad (Justicia de Córdoba)

A más de ocho meses del crimen, la mujer que reconoció haber matado a su padre en Córdoba en enero de este año irá a juicio. Está acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta.

El asesinato ocurrió el 2 de enero en la ciudad de Almafuerte, cuando Jenifer Raymondo, de 30 años, apuñaló a Atilio Raymondo, de 63 años, en una vivienda rural.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, solicitó la elevación a juicio del caso.

Según contó la mujer, todo comenzó con una discusión familiar, que de un momento derivó en el desenlace falta: Jenifer apuñaló en el pecho a su padre. Fue uno de los hermanos de la acusada quien encontró al hombre gravemente herido y alertó a la Policía. Atilio Raymondo falleció poco después en el hospital municipal local.

La investigación derivó rápidamente en la detención de Jenifer Raymondo, quien admitió ante las autoridades la autoría del homicidio. En su declaración, manifestó que venía siendo víctima de abuso y violencia por parte de su padre desde la adolescencia, antecedente que sería clave para la calificación de la conducta y el abordaje futuro del caso.

A los pocos días de la detención, la Fiscalía modificó la carátula original —que contemplaba prisión perpetua por homicidio agravado— e incluyó la figura de emoción violenta.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2, en su fundamentación, sostuvo que la reacción de Jenifer Raymondo fue consecuencia directa de un “estallido emocional” generado tras un nuevo hecho de abuso, caracterizando su accionar bajo los efectos de una alteración psíquica que, aunque no excluye responsabilidad penal, puede ser considerada un atenuante relevante a la hora de imponer una condena.

Actualmente, Jenifer permanece en libertad mientras avanza el proceso.

Carlos Pajtman, abogado defensor, anticipó su postura contraria a la elevación a juicio y expresó que considera la resolución de la Fiscalía insatisfactoria: “Las pericias psicológicas y psiquiátricas acreditan un historial de violencia física y sexual desde su adolescencia, corroborado por familiares y allegados”, afirmó al referirse al contexto que condujo al desenlace.

El letrado planteará ante la Justicia la inexistencia de dolo homicida y solicitará que se tenga en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad y el historial documentado de abusos como causas determinantes del accionar de su defendida. El argumento principal de la defensa es que el homicidio fue la reacción a un “último requerimiento sexual” del padre, sumándose a años de padecimientos acreditados por informes periciales.

El hecho ocurrió el pasado
El hecho ocurrió el pasado 2 de enero en una zona rural de la localidad cordobesa de Almafuerte (La Voz)

En las próximas semanas, la defensa podrá formalizar su oposición a la elevación a juicio. La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 aspira a que sea el debate oral el que resuelva la responsabilidad y la eventual pena para Jenifer Raymondo, a la espera de una resolución judicial que podría sentar precedente en el tratamiento de casos similares en la provincia.

Mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora

Un hombre mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora y luego intentó quitarse la vida. El hecho salió a la luz luego de que la madre de la víctima se comunicara desesperada con la Policía al no tener noticias de ninguno de los dos.

Todo sucedió la semana pasada en la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano y el hombre fue intervenido quirúrgicamente horas después en el Hospital Gandulfo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La causa la investiga la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos. Tiempo después, se supo que la mujer estaba dispuesta a dejar al hombre, por lo que se cree que accionó de esa manera sobre su hijo a modo de represalia.

Temas Relacionados

juiciomujerasesinatopadreabusosAlmafuerteCórdoba

Últimas Noticias

Pidieron perpetua para el principal acusado por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

Se trata del ex novio de la mujer que fue encontrada muerta en tambor de 200 litros en 2023. Aguardan el veredicto la próxima semana. El tercer imputado podría recibir una condena por encubrimiento

Pidieron perpetua para el principal

Establecieron la causa de la muerte de cada uno de los hombres hallados en Salta y surgió una nueva hipótesis

El informe forense detalla cuáles fueron las heridas letales. Además, el secuestro de un arma en la escena podría ser decisivo para entender la violenta secuencia que dejó dos fallecidos en la Ruta Nacional 86 con 15 kilómetros de diferencia

Establecieron la causa de la

Aprobaron un nuevo protocolo de detección de casos de trata de personas en pasos fronterizos

Es una medida del Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones que se publicó en el Boletín Oficial

Aprobaron un nuevo protocolo de

Vendían droga a domicilio y los atraparon cuando hacían una entrega en La Plata

Un Ford Ka gris que fue seguido por agentes de Drogas Ilícitas terminó interceptado tras una persecución, los ocupantes fueron sorprendidos con 29 envoltorios de cocaína, dinero y teléfonos celulares. Uno de los detenidos tenía pedido de captura desde 2023

Vendían droga a domicilio y

Detuvieron en Ensenada a un hombre acusado de golpear en la panza a su ex pareja embarazada

La víctima fue hospitalizada y el agresor alojado en la Comisaría Tercera

Detuvieron en Ensenada a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron perpetua para el principal

Pidieron perpetua para el principal acusado por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

Científicos descubrieron enormes cráteres submarinos que liberan hidrógeno en el Pacífico

Día Mundial del Lagarto: curiosidades sobre estos reptiles y los peligros que enfrentan

Chubut: definiciones a contrarreloj en LLA para dar batalla a la consolidada estructura oficialista

Galaxias durmientes: el hallazgo del Telescopio Espacial James Webb que reescribe la historia temprana del universo

INFOBAE AMÉRICA
El impactante final de la

El impactante final de la tercera temporada de “La Edad Dorada”: secretos, bodas y traiciones

La historia del héroe olvidado que salvó a artistas y escritores del nazismo

Bolsonaro pidió su absolución por falta de pruebas en el juicio por presunto complot para impedir la investidura de Lula

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul