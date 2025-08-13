Crimen y Justicia

La pista digital que permitió encontrar a dos hermanos ladrones en Junín: ya estaban presos

Gracias al trabajo de la división de Cibercrimen, se lograron incautar un arma, droga y celulares. Además de los acusados, hay otros dos detenidos

La sección Cibercrimen Junín rastreó y recuperó elementos robados, detuvo a dos personas y notificó a otras dos

Un operativo realizado con investigación tecnológica permitió esclarecer un robo ocurrido en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y recuperar parte de los elementos sustraídos. En total, hubo dos detenidos y dos internos notificados por el ataque que desencadenó en la averiguación.

La acción fue encabezada por la Sección de Investigaciones de Cibercrimen Junín en conjunto con la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV – Bragado, y se centró en el seguimiento digital de dispositivos electrónicos robados.

El hecho tuvo lugar el 15 de junio pasado en el barrio El Picaflor. En ausencia de los propietarios, desconocidos ingresaron a una vivienda y se llevaron una consola de videojuegos, dos teléfonos celulares, una notebook, dinero en efectivo y prendas de vestir de primeras marcas.

Tras la denuncia, la Justicia encomendó la causa a los equipos especializados en delitos informáticos, de acuerdo con información oficial.

En los allanamientos se recuperaron
En los allanamientos se recuperaron teléfonos celulares, prendas de marca, un arma de fuego y se incautó cocaína

Los investigadores rastrearon los dispositivos mediante el número de IMEI y conexiones telefónicas utilizadas posteriormente. También emitieron un requerimiento oficial a SONY, y el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Nº1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo.

En paralelo, se enviaron oficios a las empresas de telefonía móvil y se analizaron datos obtenidos por el sistema TGI (Tecnología y Gestión para la Investigación). Además, se aplicaron técnicas de OSINT para identificar movimientos y posibles tenedores de los bienes sustraídos.

La evidencia permitió solicitar seis órdenes de allanamiento, autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº3 de Junín. Los procedimientos se realizaron el martes pasado en distintos barrios de Junín y en la localidad de Baigorrita.

El despliegue involucró a más de 50 efectivos de la Policía Bonaerense y a múltiples divisiones, entre ellas la División de Investigaciones Cibercrimen Descentralizada I – Región Capital (La Plata), la División de Investigaciones Cibercrimen Descentralizada II – AMBA Norte (La Matanza), la División de Investigaciones Cibercrimen Descentralizada III – AMBA Sur (Berazategui), la División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), la Departamental de Seguridad Junín, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería Junín, el Comando de Patrulla Rural (CPR) Junín y la DDI Junín.

Se realizaron seis allanamientos en
Se realizaron seis allanamientos en Junín y Baigorrita, con la participación de más de 50 efectivos policiales: dos detenidos

Los resultados variaron según cada objetivo. En Barrio Progreso se secuestraron un buzo de marca y una tarjeta SIM, y una mujer fue notificada por encubrimiento. En cuanto al Barrio Ramón Carrillo, allí se recopiló información relevante.

En Barrio San Antonio se incautaron un revólver calibre .32 cargado, una balanza, cocaína y un teléfono celular robado; un hombre quedó detenido por encubrimiento, tenencia ilegal de arma de guerra e infracción a la Ley 23.737.

En Barrio Alvear se recibió información útil, mientras que en el Barrio Hernández se secuestró otro teléfono celular sustraído y quedó un joven vinculado por encubrimiento.

Asimismo, en Baigorrita se obtuvo un testimonio considerado de interés para la causa. Las pruebas reunidas permitieron identificar a dos hermanos como autores materiales del robo, oriundos de dicha localidad vecina de Junín. Ambos se encuentran alojados en la Alcaidía Penitenciaria Nº49 de Junín por otras causas y fueron formalmente notificados del delito de robo.

