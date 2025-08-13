Identificaron al hombre que asesinaron y calcinaron en Mar del Plata

Identificaron al hombre que calcinaron tras ser asesinado en Mar del Plata

Un avance importante en la investigación del homicidio de un hombre cuyos restos fueron hallados calcinados en un descampado del barrio Las Heras, en Mar del Plata, con las manos hacia atrás -posiblemente atadas- y un elemento similar a una soga alrededor del cuello. Tras varios días de trabajo, las autoridades pudieron establecer la identidad de la víctima.

Se trata de Alejandro Testa, de 38 años, quien tenía antecedentes penales y cuya muerte se produjo por un traumatismo encéfalo craneal grave, según informó el medio local 0223.

El viernes pasado, poco después de las 9:00, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en el terreno ubicado en la intersección de las calles García Lorca y Rufino Inda.

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello (Foto: Mi8)

Por ello, el personal del Comando de Patrullas se apersonó en el lugar de los hechos y recorrió aproximadamente 40 metros hasta encontrar los restos, que presentaban signos de haber sido incendiados tras el fallecimiento. La carbonización casi total complicó la tarea de identificación, que finalmente se logró tras varias diligencias forenses.

Este descubrimiento impactó a los vecinos, quienes relataron que la noche anterior un automóvil se acercó a la zona. Este dato, recogido durante las primeras entrevistas realizadas por la Policía, se convirtió en una de las pistas iniciales para la investigación que ahora encabeza la fiscal Romina Díaz.

Una mujer, que prefirió mantener su identidad reservada, relató que el jueves, cerca del anochecer, un automóvil se detuvo en el lugar y descendieron dos personas. Según su testimonio, cargaban un bulto que colocaron en el basural antes de prenderlo fuego. “Pensamos que estaban quemando basura”, señaló la testigo en diálogo con el medio local 0223.

Otro vecino comentó que no es posible asegurar si la víctima pertenece al barrio, debido al estado en que fue hallado el cuerpo. “Es complicado identificarlo por cómo quedó”, expresó.

Varios residentes coincidieron en que la quema de desechos en ese punto del descampado es una práctica habitual, por lo que en un primer momento no les llamó la atención el humo. “Siempre vienen y bajan basura y la queman, es algo de todos los días”, añadió uno de ellos.

El sitio donde se produjo el hallazgo se encuentra parcialmente cubierto de pastizales y es utilizado como vertedero improvisado. Entre los residuos dispersos, el fuego y el humo no despertaron alarma en la comunidad hasta la mañana, cuando uno de los habitantes decidió acercarse y descubrió el cuerpo. “Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, agregó el vecino

La investigación, que comenzó bajo la órbita de la Comisaría Decimosexta y luego pasó al Gabinete de Homicidios de la DDI, se centra en reconstruir las últimas horas del hombre y determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Durante el relevamiento en el lugar del hallazgo, los efectivos constataron que el cuerpo tenía ambas manos hacia atrás y un elemento similar a una soga en la zona del cuello. Sin embargo, la autopsia realizada el viernes por la tarde no confirmó la presencia de signos de ahorcamiento, lo que descarta, al menos por el momento, esa causa como mecanismo de muerte.

El informe forense estableció que el incendio de los restos ocurrió después de la muerte, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de ocultar la identidad de la víctima.

El prontuario de Testa incluye múltiples causas penales, entre ellas un robo violento cometido en noviembre de 2017 en la zona de la ex terminal. En ese episodio, el hombre arrojó a una mujer al suelo, la amenazó con un arma de fuego, la arrastró y le propinó una patada en el estómago antes de huir.

Estos antecedentes aportan un elemento relevante para los investigadores, que no descartan ninguna hipótesis respecto al móvil del crimen.

La fiscal Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6, supervisa las tareas de campo y la recolección de testimonios, especialmente de quienes afirmaron haber visto movimientos sospechosos en la zona la noche previa al hallazgo.

La investigación avanza con la expectativa de que la identificación de la víctima permita esclarecer el contexto y los responsables del homicidio.