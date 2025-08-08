Crimen y Justicia

Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

La policía investiga el descubrimiento de un hombre quemado en un terreno baldío. Los vecinos notaron movimientos sospechosos la noche anterior

Guardar
El cadáver fue encontrado tras
El cadáver fue encontrado tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona quemada

La mañana de este viernes quedó marcada por un hallazgo que conmocionó al barrio Las Heras, en Mar del Plata. En un descampado ubicado en la intersección de García Lorca y Rufino Inda, efectivos policiales encontraron el cuerpo de un hombre incinerado, con las manos hacia atrás -posiblemente atadas- y un elemento similar a una soga alrededor del cuello.

El cadáver fue hallado a unos cuarenta metros hacia el interior del terreno, según le confirmaron a Infobae. Se trataría de una zona utilizada habitualmente para la quema de residuos.

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona quemada en el predio. Personal del Comando de Patrulla acudió de inmediato y, tras confirmar la situación, dio aviso a la Comisaría Decimosexta, que tiene jurisdicción en el área.

Poco después llegó al lugar la fiscal Romina Díaz, a cargo de la UFI N°6, quien encabeza la investigación.

El cuerpo se encontraba completamente calcinado, lo que impide por el momento estimar la edad de la víctima. La Policía Científica trabaja en la escena recolectando evidencias, mientras se realiza un relevamiento de cámaras de seguridad y se toman declaraciones a vecinos de la zona.

La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de causales de muerte, le confirmaron a Infobae.

El hallazgo sorprendió a los vecinos, muchos de los cuales observaron actividad inusual en el descampado la noche anterior.

Una mujer, que prefirió mantener su identidad reservada, relató que el jueves, cerca del anochecer, un automóvil se detuvo en el lugar y descendieron dos personas. Según su testimonio, cargaban un bulto que colocaron en el basural antes de prenderlo fuego. “Pensamos que estaban quemando basura”, señaló la testigo en diálogo con el medio local 0223.

Otro vecino comentó que no es posible asegurar si la víctima pertenece al barrio, debido al estado en que fue hallado el cuerpo. “Es complicado identificarlo por cómo quedó”, expresó.

Varios residentes coincidieron en que la quema de desechos en ese punto del descampado es una práctica habitual, por lo que en un primer momento no les llamó la atención el humo. “Siempre vienen y bajan basura y la queman, es algo de todos los días”, añadió uno de ellos.

El sitio donde se produjo el hallazgo se encuentra parcialmente cubierto de pastizales y es utilizado como vertedero improvisado. Entre los residuos dispersos, el fuego y el humo no despertaron alarma en la comunidad hasta la mañana, cuando uno de los habitantes decidió acercarse y descubrió el cuerpo. “Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, agregó el vecino a 0223.

Un antecedente similar en Mendoza

Un caso similar ocurrió meses
Un caso similar ocurrió meses atrás en Mendoza, donde hallaron un cuerpo calcinado y mutilado en un galpón abandonado

Meses atrás, un cuerpo calcinado y mutilado fue encontrado en un galpón abandonado de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Todo comenzó cuando un vecino alertó a la policía, tras descubrir que su perro había llevado un cráneo humano calcinado al patio de su casa.

El hecho ocurrió en el asentamiento Rodrigo, próximo a calle Espora 305, detrás de un salón de eventos. Luego de recibir la denuncia, agentes de la Comisaría 15 se aproximaron al domicilio; al confirmar el hallazgo, activaron los procedimientos judiciales previstos.

Esto derivó en el llamado a la Oficina Fiscal de Tunuyán y en el inicio de tareas de rastrillaje. En ese contexto, efectivos hallaron en un galpón en desuso -donde funcionaba una fábrica de jugos naturales- parte de una pierna y un antebrazo humanos, ambos calcinados. También, frente a la casa donde se encontró el cráneo, aparecieron otros restos óseos.

Enseguida, equipos de la Policía Científica, la División Canes y drones de la División de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) llegaron al sitio para continuar la búsqueda. Cerca del galpón pudieron observar manchas de sangre y signos de una fogata reciente.

Las primeras hipótesis apuntaban a que los restos corresponderían a un hombre en situación de calle. Se presume que la víctima habría encendido una fogata para combatir el frío y, por razones aún desconocidas, cayó al fuego.

Temas Relacionados

Mar del PlataCuerpo calcinadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron al jefe de una banda que mató a un policía federal retirado durante un intento de robo en Ituzaingó

Jesús Cristian Kuk comandaba a La Mafia del Nudo 1, organización delictiva que se dedicaba al robo automotor y acabó con la vida de Juan José Nardelli el pasado 2 de mayo. Ya había otros dos detenidos

Detuvieron al jefe de una

Una Ferrari despistó en la ruta y quedó completamente destrozada: investigan las causas del accidente

El auto de alta gama terminó destruido en un campo cercano a la Ruta 16. El conductor resultó ileso y se marchó por sus propios medios

Una Ferrari despistó en la

Detuvieron al adolescente acusado de haber matado a su novia en La Matanza

Tiene 16 años y es el principal sospechoso del femicidio de Priscila Tatiana Maidana (19) en la habitación que compartían junto a su bebé de seis meses

Detuvieron al adolescente acusado de

Caso del cadáver en Coghlan: qué dijo el principal sospechoso al enterarse del hallazgo de los huesos en su casa

Se trata de Norberto Cristian Graf. Según los investigadores, conoció a la víctima en vida y residió en la vivienda donde se descubrieron los restos enterrados. Su llamativa reacción a la noticia

Caso del cadáver en Coghlan:

Le prohibieron salir del país al ex de Julieta Prandi: el miércoles darán el veredicto

Lo resolvieron este viernes los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La fiscalía pidió 20 años de prisión para el imputado, mientras que la querella solicitó 50

Le prohibieron salir del país
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Municipalidad de Mendoza y

La Municipalidad de Mendoza y la dueña del animal acordaron cuál será el futuro del pato Juan

Detuvieron al jefe de una banda que mató a un policía federal retirado durante un intento de robo en Ituzaingó

Receta de pan de pizza, rápida y fácil

Gustavo Sáenz les dio libertad de acción a los integrantes de su frente provincial de cara a las elecciones del 26 de octubre

Qué es la enfermedad de Hashimoto que padece Camilla Luddington, actriz de Grey’s Anatomy

INFOBAE AMÉRICA
El historial de las reuniones

El historial de las reuniones entre Vladimir Putin y los presidentes estadounidenses

Donald Trump anunció que se reunirá el próximo viernes con Vladimir Putin en Alaska

Los países del G7 y la Unión Europea acusaron a Hong Kong de buscar la “represión transnacional” contra los 19 activistas exiliados

Las mujeres que eligieron no casarse y construyeron su propia comunidad en la Edad Media

Médicos palestinos lamentaron el colapso del sistema sanitario en Gaza ante la ofensiva israelí: “Es un desmantelamiento de la vida”

TELESHOW
Melody Luz opinó de la

Melody Luz opinó de la fuerte pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: “Él es testarudo, resentido y rencoroso”

Un exsocio de Claudio Contardi contó cómo era la relación del empresario con Julieta Prandi: “Él la tenía sometida”

El dolor de Fabián Cubero por la muerte de su padre: la despedida de sus nietas

La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”