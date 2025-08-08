Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

El cadáver fue encontrado tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona quemada

La mañana de este viernes quedó marcada por un hallazgo que conmocionó al barrio Las Heras, en Mar del Plata. En un descampado ubicado en la intersección de García Lorca y Rufino Inda, efectivos policiales encontraron el cuerpo de un hombre incinerado, con las manos hacia atrás -posiblemente atadas- y un elemento similar a una soga alrededor del cuello.

El cadáver fue hallado a unos cuarenta metros hacia el interior del terreno, según le confirmaron a Infobae. Se trataría de una zona utilizada habitualmente para la quema de residuos.

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona quemada en el predio. Personal del Comando de Patrulla acudió de inmediato y, tras confirmar la situación, dio aviso a la Comisaría Decimosexta, que tiene jurisdicción en el área.

Poco después llegó al lugar la fiscal Romina Díaz, a cargo de la UFI N°6, quien encabeza la investigación.

El cuerpo se encontraba completamente calcinado, lo que impide por el momento estimar la edad de la víctima. La Policía Científica trabaja en la escena recolectando evidencias, mientras se realiza un relevamiento de cámaras de seguridad y se toman declaraciones a vecinos de la zona.

La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de causales de muerte, le confirmaron a Infobae.

El hallazgo sorprendió a los vecinos, muchos de los cuales observaron actividad inusual en el descampado la noche anterior.

Una mujer, que prefirió mantener su identidad reservada, relató que el jueves, cerca del anochecer, un automóvil se detuvo en el lugar y descendieron dos personas. Según su testimonio, cargaban un bulto que colocaron en el basural antes de prenderlo fuego. “Pensamos que estaban quemando basura”, señaló la testigo en diálogo con el medio local 0223.

Otro vecino comentó que no es posible asegurar si la víctima pertenece al barrio, debido al estado en que fue hallado el cuerpo. “Es complicado identificarlo por cómo quedó”, expresó.

Varios residentes coincidieron en que la quema de desechos en ese punto del descampado es una práctica habitual, por lo que en un primer momento no les llamó la atención el humo. “Siempre vienen y bajan basura y la queman, es algo de todos los días”, añadió uno de ellos.

El sitio donde se produjo el hallazgo se encuentra parcialmente cubierto de pastizales y es utilizado como vertedero improvisado. Entre los residuos dispersos, el fuego y el humo no despertaron alarma en la comunidad hasta la mañana, cuando uno de los habitantes decidió acercarse y descubrió el cuerpo. “Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, agregó el vecino a 0223.

Un antecedente similar en Mendoza

Un caso similar ocurrió meses atrás en Mendoza, donde hallaron un cuerpo calcinado y mutilado en un galpón abandonado

Meses atrás, un cuerpo calcinado y mutilado fue encontrado en un galpón abandonado de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Todo comenzó cuando un vecino alertó a la policía, tras descubrir que su perro había llevado un cráneo humano calcinado al patio de su casa.

El hecho ocurrió en el asentamiento Rodrigo, próximo a calle Espora 305, detrás de un salón de eventos. Luego de recibir la denuncia, agentes de la Comisaría 15 se aproximaron al domicilio; al confirmar el hallazgo, activaron los procedimientos judiciales previstos.

Esto derivó en el llamado a la Oficina Fiscal de Tunuyán y en el inicio de tareas de rastrillaje. En ese contexto, efectivos hallaron en un galpón en desuso -donde funcionaba una fábrica de jugos naturales- parte de una pierna y un antebrazo humanos, ambos calcinados. También, frente a la casa donde se encontró el cráneo, aparecieron otros restos óseos.

Enseguida, equipos de la Policía Científica, la División Canes y drones de la División de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) llegaron al sitio para continuar la búsqueda. Cerca del galpón pudieron observar manchas de sangre y signos de una fogata reciente.

Las primeras hipótesis apuntaban a que los restos corresponderían a un hombre en situación de calle. Se presume que la víctima habría encendido una fogata para combatir el frío y, por razones aún desconocidas, cayó al fuego.