El hombre que mató a su hijo de 8 años evoluciona favorablemente tras atentar contra su vida y la Justicia espera su declaración

Le quitaron el respirador al hombre que mató a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora

El cuadro de Alejandro Ruffo, el hombre de 52 años que está acusado de haber matado a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora porque su mujer lo iba a abandonar y permanece internado en el hospital Gandulfo luego de que haya intentado, se estabilizó tras una compleja intervención quirúrgica. Por esto mismo, los médicos le quitaron el respirador artificial.

Ruffo continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, pero con una mejoría en su estado de salud, ya que puede respirar por sus propios medios.

Si bien los médicos lograron estabilizarlo, su estado sigue siendo grave. Ya tuvo que ser sometido a una complicada operación para reparar y suturar su intestino delgado y le extirparon una parte del páncreas que fue afectado por la herida que se provocó con el arma blanca.

Ruffo está alojado en una Unidad de Terapia Intensiva del hospital Gandulfo y todo el tiempo cuenta con custodia policial. El sospechoso todavía no está en condiciones de prestar declaración ante las autoridades, quienes esperan su testimonio para evaluar si asesinó a su hijo, siendo totalmente consciente de sus actos y así determinar si es imputable o no.

La causa está en manos de la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N°2 de Lomas de Zamora, como homicidio agravado por el vínculo, filicidio, aunque las pericias psiquiátricas serán clave para la carátula.

El hecho ocurrió el martes 5 de agosto en la calle Díaz Vélez al 100, en el cruce con Loria, en la zona Sur del Conurbano. Una mujer llamó desesperada al 911 porque no podía comunicarse con su pareja, con problemas de salud mental y que estaba con el hijo de ambos.

El hombre de 52 años fue operado de urgencia tras causarse múltiples heridas con un arma blanca tras el crimen

Cuando los efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron a la casa familiar, se encontraron con una escena horrible: el cuerpo del niño yacía sin signos vitales sobre la cama matrimonial y el hombre, de 52 años, se encontraba ensangrentado en el living tras un intento de suicidio.

Fue el personal del SAME el que constató que el menor estaba muerto: se llamaba Joaquín Enzo. De inmediato, se solicitó la presencia de la Policía Científica y se dio curso a la fiscal Juanatey sobre lo sucedido.

“Asfixia por compresión extrínseca de cuello”, fue lo que determinaron los forenses que analizaron el cuerpo del niño en la morgue, según pudo confirmar este medio.

Los investigadores creen que fue en venganza porque su mujer había decidido separarse

“El matrimonio venía con problemas de pareja y la señora se quería separar. No hay nada que indique que el sospechoso era psiquiátrico”, explicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente sobre cómo evolucionó la investigación con el correr de las horas. Incluso, la mamá de la víctima tenía todo listo para dejar la casa familiar.

Según los registros oficiales, el ahora detenido trabaja en un colegio privado y bilingüe de la zona de Banfield Este y, previamente, había sido empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y de una de las firmas productoras de acero más importantes, que a su vez ofrece servicios mundiales de ingeniería, entre otros.

También es hincha de River y de Los Andes. Uno de los últimos posteos en una de sus redes sociales había sido en la cancha del Milrayitas, junto a su hijo, hace alrededor de un mes y medio. Las fotos con su familia abundan.

“Vas a arder en el infierno”, escribió la mamá de Enzo Joaquín Ruffo en el muro de una de las redes sociales del papá del chico, donde abundan las fotos con el niño fallecido.

Los mensajes de la mamá del nene asesinado en Lomas de Zamora al padre de su hijo

“Asesino, me sacaste la vida por creer que sos un ser superior. Tenías que ser hombre, irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal. Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que, en esto, no tenía nada que ver. Enfermo, vos todo y todo tu séquito”, fue otro de los mensajes que la mujer realizó al día siguiente del crimen de su pequeño en el muro de Instagram del padre de su hijo.