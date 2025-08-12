Persecución, choque e incendio en Villa Soldati: tres menores de edad robaron un auto y chocaron contra una vivienda

Una persecución protagonizada por la Policía de la Ciudad y un grupo de presuntos delincuentes, todos ellos menores de edad, culminó en Villa Soldati con un fuerte choque. El vehículo en el que iban los sospechosos terminó impactando contra una vivienda ubicada en una esquina y se prendió fuego. Los ocupantes del auto fueron trasladados a un hospital cercano con heridas.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho ocurrió en la madrugada de este martes luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad detectaran a un Citroën C3 Aircross realizando maniobras sospechosas.

Tras varias cuadras de una persecución a alta velocidad, el conductor del vehículo, presuntamente robado, perdió el control y se subió a la vereda, chocando de frente con una casa en la intersección de San Pedrito y Rabanal, en el barrio porteño de Villa Soldati.

La persecución terminó en San Pedrito y Rabanal, donde el vehículo chocó contra una vivienda

Inmediatamente, el auto se incendió. Por ello, en el lugar de los hechos trabajaron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Villa Lugano y los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistieron a los sospechosos, tres menores de edad.

Los adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos.

Noticia en desarrollo...