Crimen y Justicia

Vecinos evitaron la toma de casas para instalar bunkers narco y la Policía detuvo a miembros de la banda de “El Rengo” Pacheco

Un operativo policial permitió la detención el secuestro de armas, municiones y chalecos antibalas, tras un violento enfrentamiento con vecinos que resistieron la usurpación

Todos los detenidos pertenecen a
Todos los detenidos pertenecen a una banda que es desprendimiento de la organización encabezada por ‘Rengo’ Pacheco

Un grupo de vecinos del barrio 9 de Julio, en el partido de San Martín, enfrentó a una banda señalada como responsable de intentar usurpar viviendas para instalar puntos de venta de droga. El conflicto se desarrolló mientras personal de la Policía Bonaerense realizaba tareas encubiertas en la zona, en pleno operativo contra el narcotráfico. El episodio dejó como saldo la detención de varios integrantes de una célula de la banda liderada por “El Rengo” Pacheco, narcotraficante detenido en 2023 en Ituzaingó y uno de los jefes criminales más conocidos de la región.

Según informó el portal Primen Plano Online, el intento de tomar viviendas para convertirlas en búnkeres de droga generó una reacción inmediata de los vecinos del barrio 9 de Julio, evidenciando el hartazgo ante el avance del delito en la zona y la apropiación violenta de viviendas por parte de organizaciones criminales.

De acuerdo con la investigación judicial y testimonios recogidos por la Policía, los residentes se organizaron para impedir la ocupación de sus casas, lo que derivó en una confrontación directa con los jóvenes sindicados como miembros de la banda.

La situación escaló y obligó a la intervención del personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de la Policía Bonaerense, que se encontraba realizando tareas encubiertas en la zona.

Los efectivos debieron utilizar proyectiles antidisturbios para dispersar tanto a los agresores como a algunos vecinos involucrados en la pelea. En el operativo, resultaron heridos un agente y un vecino, aunque sus lesiones fueron descritas como leves por las autoridades.

El episodio dejó como saldo la detención de varios integrantes de un desprendimiento de la banda liderada por “El Rengo” Pacheco, narcotraficante detenido en 2023 en Ituzaingó y uno de los jefes criminales más conocidos de la región.

Durante el altercado, agentes encubiertos lograron interceptar a un joven identificado como O.Y.A., de 18 años, quien figura en varios expedientes judiciales como sospechoso en causas por homicidio, robos armados y comercialización de estupefacientes.

La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal N.º 2 de San Martín, tiene previsto indagarlo este lunes.

La Policía trabajó en el
La Policía trabajó en el barrio 9 de julio de San Martín para evitar la toma de viviendas para transformarlas en bunkers de venta de droga

El grupo desbaratado en este operativo está señalado como un desprendimiento de la organización encabezada por “El Rengo” Pacheco.

Tras la detención de este último, el control del negocio habría pasado a manos de dos sujetos apodados “Oreja” y “Alicho”. Estos lideran una estructura que recurrió a la usurpación de viviendas para expandir la venta minorista de drogas en la zona.

El detenido, de 18 años, tenía pedido de captura previo y enfrenta acusaciones por delitos graves, que incluyen homicidio y robos violentos perpetrados con armas largas. Su detención se produjo en medio del tumulto, cuando intentaba escapar de la escena.

Junto a O.Y.A., el operativo culminó con la detención de G.C.P. (34), R.F.A. (26), T.M.Á.G. (18) y dos menores de 16 y 15 años, cuyas identidades permanecen bajo reserva por cuestiones legales.

Todos quedaron a disposición de la Fiscalía N.º 6 del Departamento Judicial San Martín, salvo O.Y.A., quien fue puesto a disposición del Juzgado Federal correspondiente.

Durante los allanamientos posteriores al enfrentamiento, la Policía Bonaerense incautó varias armas de fuego de diferentes calibres, municiones de uso civil y policial, además de chalecos antibalas.

