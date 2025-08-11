Horror en Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja

El caso es por demás estremecedor por el extremo grado de violencia. Se descubrió este lunes en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Posadas, cuando agentes de la Policía de Misiones encontraron en el interior de una vivienda a tres personas sin vida y a otras dos con lesiones de gravedad. Lo terrible fue que las víctimas eran los hijos del victimario, quien se suicidó.

El hallazgo de este drama se produjo tras el aviso de un familiar que, preocupado por la falta de respuesta de los habitantes del domicilio, solicitó la intervención policial.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda situada en la intersección de las calles Cedro y 57. Al ingresar al inmueble, los agentes se encontraron con una escena de gran impacto: el cuerpo de José Ricardo Ferreyra, de 47 años, colgaba de un tirante del techo.

Debajo del cadáver yacía su hija de 13 años, fallecida a causa de una herida cortante en el cuello. Y, en otro sector de la casa, los policías hallaron el cuerpo de un joven de 21 años, que presentaba discapacidad, con un corte en la misma zona.

Ambos cadáveres fueron examinados en el lugar por personal forense, mientras los peritos iniciaban las tareas de recolección de pruebas y levantamiento de rastros.

En paralelo, en una de las habitaciones de la vivienda, la Policía localizó con vida a una mujer adulta, pareja de Ferreyra, que presentaba lesiones cortantes en el cuello. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia en ambulancia hacia el hospital, donde ingresó con pronóstico reservado.

En una habitación del fondo, los agentes encontraron a un hombre con discapacidad, hermano de la mujer, que también presentaba heridas cortantes en el cuello. De inmediato, fue derivado a un centro asistencial para su atención médica, bajo estricta custodia y monitoreo de su evolución.

De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por el personal interviniente, se investiga un caso de tentativa de femicidio seguido de doble filicidio y suicidio.

Sin embargo, las autoridades aclararon que aún restan establecer con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el posible móvil del ataque.

Peritos de la Policía Científica realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos, al tiempo que el personal judicial supervisó cada procedimiento dentro del inmueble.

El caso quedó a cargo de la Justicia de Misiones, que dispuso la preservación del lugar y el secuestro de todos los elementos vinculados con el hecho.

También en Lomas de Zamora

El caso se conoce luego de que en Lomas de Zamora, Alejandro Ruffo quede acusado de haber matado a su hijo de 8 años porque su mujer lo iba a abandonar. Justamente, el mismo día del crimen, ella se iba a ir de la casa.

“El matrimonio venía con problemas de pareja y la señora se quería separar”, habían comentado fuentes del caso.

Por lo pronto, el detalle de la autopsia al cuerpo del niño que llegó a manos de la fiscal Fabiola Juanatey la semana pasada y arrojó: “Asfixia por compresión extrínseca de cuello”.

De 52 años, el presunto homicida permanece detenido e internado en el hospital Gandulfo, luego de que quisiera quitarse la vida con un tajo de 10 centímetros en el abdomen tras haber asfixiado al nene, Enzo Joaquín.

Este martes, cursaba el sexto día de postoperatorio por “laparotomía exploradora por múltiples lesiones secundarias a herida de arma blanca en el abdomen”, según fuentes médicas. Sigue estable, con asistencia respiratoria mecánica.

“Asesino, me sacaste la vida por creer que sos un ser superior. Tenías que ser hombre, irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal. Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que, en esto, no tenía nada que ver. Enfermo, vos todo y todo tu séquito“, fue uno de los mensajes que la madre del niño realizó al día siguiente del crimen en el muro de Instagram del padre de su hijo.