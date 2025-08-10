Crimen y Justicia

Alerta en la causa por el femicidio de Brenda Torres ante el hallazgo de más restos humanos

Los encontraron en el barrio Chateau Carreras de la capital cordobesa. El fiscal Horacio Vázquez, que investiga el crimen de la joven, espera la información de los peritos para saber si pertenecen a la víctima

La zona donde este domingo
La zona donde este domingo se hallaron los restos

La mataron, la descuartizaron y desperdigaron las partes de su cuerpo por el barrio Chateau Carreras de la capital cordobesa con una impunidad que asombra. Este domingo, nuevamente, se dio un hallazgo de restos humanos muy cerca de los otros puntos donde se había encontrado el cadáver seccionado de Brenda Torres (24).

Fuentes policiales informaron que en las últimas horas, en calles Dean Funes y Calandria, del barrio Chateau Carreras, “miembros del programa Cordobeses en Alerta detectaron la presencia de dos bolsas que contenían aparentes restos humanos en un basural".

El hallazgo se hizo apenas a 900 metros de donde el lunes pasado encontraron el torso y la cabeza de Brenda en una vivienda ubicada en Horneros al 500. Esa casa estaba a unos 550 metros de distancia del descampado en el que fueron descubiertos sus brazos el 25 de julio por un sereno y lo que dio inicio al caso.

Por lo pronto, este domingo en el basural trabajó personal del departamento de Homicidios y de la Policía Judicial, bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción del Departamento 4 Turno 2, a cargo de Horacio Vásquez.

Brenda tenía 24 años y
Brenda tenía 24 años y era oriunda de La Calera

Podría tener vinculación con la causa de Brenda, sí, sobre todo por la zona donde fueron hallados hoy los restos, pero hay que esperar a ver qué dicen los forenses: si pertenecen a ella o no", comentaron a Infobae fuentes del caso y dijeron que los investigadores se inclinan por el femicidio, dejando de lado la hipótesis del ajuste de cuentas narco.

Es que Brenda tenía problemas de consumo. La última vez que su padre la vio fue a principios de julio pasado, cuando se cruzaron en la calle y se saludaron. Según su relato, su hija se había ido de la casa tras robarle el celular con la intención de “comprar droga”.

“A ella nadie la corrió de mi casa, ella se fue... Uno le decía un consejo bueno y ella lo tomaba mal, insultaba. Estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad porque cuando era más chica era buenita”, había explicado “Roque”, el papá de Brenda.

Dos detenidos

Por el crimen de Brenda, que desapareció entre el lunes 21 y el jueves 24 de julio en base a los tiempos que pudo precisar el sereno sobre el hallazgo de los primeros restos de la joven en el descampado, hay dos detenidos.

Los dos acusados fueron apresados tras el segundo hallazgo de restos, los encontrados enterrados en un pozo en la casa de la calle Horneros. Se trata de C.A.(38) y G.L. (53).

Según la información publicada por El Doce.tv, el mayor de ellos contaba con experiencia como matarife, lo cual se relacionaría con la técnica utilizada para descuartizar a la víctima. Asimismo, indicaron que había varios cortes en el cuerpo que tenían características de ser hechos por un profesional y, en el lugar, se secuestró una cuchilla.

Las autoridades sospechan que el descarte de los restos se habrían hecho en diferentes momentos. De hecho, una de las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad mostró a uno de los sospechosos mientras tiraba una bolsa de consorcio con parte de los restos de la joven en la zona de Avenida Agustín Tosco.

De acuerdo a la filmación, el hombre llegó en una moto al punto mencionado. Luego de deshacerse de las que serían las piernas de la víctima, se dirigió hacia una estación de servicio ubicada en la zona del Tropezón. Al llegar al lugar, se bajó y se quitó el casco, lo que permitió su identificación y posterior detención, tras verlo llegar a la vivienda donde presuntamente habría ocurrido el homicidio.

Esa propiedad de la calle Horneros, que cuidaban los detenidos porque estaba judicializada, los vecinos y la Justicia la llamaban la “Casa del Horror”. Ahí fue Brenda a buscar drogas y allí habría sido atacada por los acusados. Tras asesinarla, los sospechosos habrían desmembrado su cuerpo para luego descartar sus partes en distintas zonas del barrio Chateau Carreras.

