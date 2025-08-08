Crimen y Justicia

Murió un conocido lugarteniente de Los Monos que había sido baleado frente a un hospital de niños de Rosario

Juan Domingo Argentino “Cascarita” Ramírez, condenado como integrante de la banda de la zona sur de la ciudad, falleció este jueves por la noche en el Heca. Había sido atacado a tiros el pasado 22 de julio

Por Agustín Lago

Guardar
El hombre había estado internado
El hombre había estado internado en el HECA

Un conocido lugarteniente de Los Monos que fue atacado a tiros frente a un hospital de niños el pasado 22 de julio en Rosario, murió en la noche de este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Se trata de Juan Domingo Argentino “Cascarita” Ramírez (51), quien había recibido un disparo en el cuello y otro en una mano de parte de un sicario que llevaba puesto un casco y se desplazaba en una moto con caja de delivery.

Por los datos recolectados por la fiscal Georgina Pairola, Ramírez estaba en la puerta de su casa de Rueda al 1800, cuando el sicario le dio ocho tiros sin mediar palabra. La víctima rápidamente fue identificada por el vecindario como alguien vinculado al hampa local, ya que su nombre integró la larga lista de condenados como miembro de Los Monos. En su caso, en abril de 2015 aceptó un juicio abreviado por el que recibió la pena de 3 años y 6 meses de cárcel.

Los vecinos apuntaron desde un primer momento que “Cascarita” solía ser visto en el barrio Hospitales con tobillera electrónica. Según pudo constatar Infobae, estuvo con domiciliaria hasta el 19 de junio pasado, cuando venció una condena de 4 años y 6 meses de prisión por venta de droga, cuya sentencia tuvo lugar el 21 de junio de 2022.

La secuencia ocurrió en las
La secuencia ocurrió en las inmediaciones del Hospital Vilela de Rosario.

A Ramírez se lo recordó también por haberse fugado de la Jefatura de la Policía de Rosario una vez que fue arrestado por la causa de asociación ilícita por la que después terminó condenado. En enero de 2014, un guardia lo había dejado esposado a una baranda de una escalera y él logró zafarse al tirar fuerte de las esposas. Por esa evasión luego recibió una pena de 5 meses de cárcel y la situación también salpicó judicialmente a un policía, que también formaba parte de la organización liderada por el clan Cantero.

Quienes conocieron a “Cascarita” lo supieron ver en la barra brava de Rosario Central años atrás. Llamó la atención en junio pasado que gente de “Guille” Cantero lo sindicara como el “nuevo jefe” del paraavalanchas de Newell’s, donde además fue fotografiado el 20 de julio pasado, cuando La Lepra jugó de local ante Banfield.

Casualmente, a una cuadra de la casa de Juan Ramírez ese 20 de julio mataron a Brian Nahuel Figueroa (30) a la salida del partido que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa. “Chino”, como lo conocían, era miembro de la banda de Los Coni, que opera en La Lata. Tenía antecedentes por robo y portación de arma de fuego y lo habían allanado en un legajo por venta de droga. No está claro si los homicidios están relacionados.

Figueroa iba al volante de un Polo –junto a dos mujeres, una nena de 5 años y un bebé de un año–, cuando dos sicarios en moto se pusieron a la par en Virasoro al 1900 y dispararon entre siete y ocho tiros. Brian falleció en el HECA, mientras que las dos mujeres sufrieron heridas en las piernas.

“Cascarita” Ramírez había sido noticia también en diciembre de 2020, cuando la Unidad de Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo en Rueda al 1800, en la misma casa donde fue baleado. En esa ocasión, fue por un legajo federal encabezado por el fiscal Claudio Kishimoto y el juez Carlos Vera Barros, donde estaba sospechado por venta de droga y por la muerte de un nene de 7 años que había fallecido en el incendio de una casilla en el barrio El Mangrullo, en la zona sur, en lo que habría sido un ataque intencional por una deuda por narcotráfico de un familiar.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLos MonosRosarioNarcotráfico

Últimas Noticias

Choque múltiple en la avenida General Paz: hay tres vehículos afectados y demoras en el tránsito

El siniestro ocurrió a la altura de Avenida de Los Corrales. Esta madrugada también se registró una colisión en el barrio porteño de Villa Santa Rita, donde dos personas resultaron heridas

Choque múltiple en la avenida

Tras la pelea entre alumnas en la escuela de Entre Ríos, secuestraron armas y se registraron amenazas por redes sociales

Todo comenzó con un enfrentamiento entre estudiantes, pero la tensión escaló cuando conocidos de las involucradas se sumaron al conflicto

Tras la pelea entre alumnas

Apuñaló a dos jubiladas en Corrientes para robarles el celular

Un hombre de 37 años irrumpió en una vivienda en la que vivían tres hermanas, todas ellas adultas mayores, y cometió un violento robo. A las pocas horas fue detenido por la Policía

Apuñaló a dos jubiladas en

Megaoperativo policial en cuatro barrios de CABA contra “los herederos de Dumbo”: hallaron drogas y dos granadas

Se llevaron a cabo 30 allanamientos en simultáneo para desbaratar a una banda narco. Algunos de los acusados son los sucesores de Raúl Martín Maylín Rivera, alias Dumbo, quien está detenido en Ezeiza por liderar la venta de drogas en el barrio Padre Mugica de Villa Lugano

Megaoperativo policial en cuatro barrios

Juicio por el crimen de Romina Karban en Chaco: fijaron la fecha para la presentación de las pruebas

Ante el tribunal deberá comparecer el hermano de la víctima, acusado de haberla asesinado para quedarse con su parte de la herencia familiar

Juicio por el crimen de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque múltiple en la avenida

Choque múltiple en la avenida General Paz: hay tres vehículos afectados y demoras en el tránsito

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2025

Pérdidas millonarias en la cadena logística: inteligencia artificial y telemática como aliadas

Del dato a la decisión: inteligencia artificial y el nuevo ADN empresarial

El centro, ¿será ocupado por la política?

INFOBAE AMÉRICA
Jorge Quiroga afirmó que el

Jorge Quiroga afirmó que el Bolivia está ante un escenario de “cambio radical” tras de 20 años de socialismo

El Ejército israelí anunció la destrucción de bases de lanzamiento y escondites del grupo terrorista Hamas en Gaza

Camboya nominó a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto fronterizo con Tailandia

Donald Trump encabezará una “cumbre de paz histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

Los secretos la reina Victoria: cartas destruidas, un sirviente escocés y la sospecha de un hijo oculto

TELESHOW
El día que Esteban Trebucq

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós

Luck Ra le hizo un fuerte planteo a Soledad Pastorutti: “A veces siento que no me querés”

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán