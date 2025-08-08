Murió un conocido lugarteniente de Los Monos que había sido baleado frente a un hospital de niños de Rosario

El hombre había estado internado en el HECA

Un conocido lugarteniente de Los Monos que fue atacado a tiros frente a un hospital de niños el pasado 22 de julio en Rosario, murió en la noche de este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Se trata de Juan Domingo Argentino “Cascarita” Ramírez (51), quien había recibido un disparo en el cuello y otro en una mano de parte de un sicario que llevaba puesto un casco y se desplazaba en una moto con caja de delivery.

Por los datos recolectados por la fiscal Georgina Pairola, Ramírez estaba en la puerta de su casa de Rueda al 1800, cuando el sicario le dio ocho tiros sin mediar palabra. La víctima rápidamente fue identificada por el vecindario como alguien vinculado al hampa local, ya que su nombre integró la larga lista de condenados como miembro de Los Monos. En su caso, en abril de 2015 aceptó un juicio abreviado por el que recibió la pena de 3 años y 6 meses de cárcel.

Los vecinos apuntaron desde un primer momento que “Cascarita” solía ser visto en el barrio Hospitales con tobillera electrónica. Según pudo constatar Infobae, estuvo con domiciliaria hasta el 19 de junio pasado, cuando venció una condena de 4 años y 6 meses de prisión por venta de droga, cuya sentencia tuvo lugar el 21 de junio de 2022.

La secuencia ocurrió en las inmediaciones del Hospital Vilela de Rosario.

A Ramírez se lo recordó también por haberse fugado de la Jefatura de la Policía de Rosario una vez que fue arrestado por la causa de asociación ilícita por la que después terminó condenado. En enero de 2014, un guardia lo había dejado esposado a una baranda de una escalera y él logró zafarse al tirar fuerte de las esposas. Por esa evasión luego recibió una pena de 5 meses de cárcel y la situación también salpicó judicialmente a un policía, que también formaba parte de la organización liderada por el clan Cantero.

Quienes conocieron a “Cascarita” lo supieron ver en la barra brava de Rosario Central años atrás. Llamó la atención en junio pasado que gente de “Guille” Cantero lo sindicara como el “nuevo jefe” del paraavalanchas de Newell’s, donde además fue fotografiado el 20 de julio pasado, cuando La Lepra jugó de local ante Banfield.

Casualmente, a una cuadra de la casa de Juan Ramírez ese 20 de julio mataron a Brian Nahuel Figueroa (30) a la salida del partido que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa. “Chino”, como lo conocían, era miembro de la banda de Los Coni, que opera en La Lata. Tenía antecedentes por robo y portación de arma de fuego y lo habían allanado en un legajo por venta de droga. No está claro si los homicidios están relacionados.

Figueroa iba al volante de un Polo –junto a dos mujeres, una nena de 5 años y un bebé de un año–, cuando dos sicarios en moto se pusieron a la par en Virasoro al 1900 y dispararon entre siete y ocho tiros. Brian falleció en el HECA, mientras que las dos mujeres sufrieron heridas en las piernas.

“Cascarita” Ramírez había sido noticia también en diciembre de 2020, cuando la Unidad de Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo en Rueda al 1800, en la misma casa donde fue baleado. En esa ocasión, fue por un legajo federal encabezado por el fiscal Claudio Kishimoto y el juez Carlos Vera Barros, donde estaba sospechado por venta de droga y por la muerte de un nene de 7 años que había fallecido en el incendio de una casilla en el barrio El Mangrullo, en la zona sur, en lo que habría sido un ataque intencional por una deuda por narcotráfico de un familiar.