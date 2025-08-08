Mataron a una joven cuando quiso defender a su novio de una pelea en Córdoba y ya son cinco los detenidos

El crimen de Julieta Salvatierra ocurrió durante una pelea en barrio Sol Naciente de Córdoba

El caso por el crimen de Julieta Salvatierra sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El quinto y último sospechoso por el homicidio de la joven de 23 años, madre de un niño de tres, se entregó de manera voluntaria en una comisaría de Córdoba capital. Así lo confirmaron desde la Fiscalía a cargo de la doctora Jorgelina Gutiez, que investiga el hecho ocurrido el pasado 15 de julio en barrio Sol Naciente.

Con esta presentación, ya son cinco los hombres imputados por homicidio agravado. La captura de los otros cuatro acusados se concretó entre el 21 de julio y el 1 de agosto, luego de una serie de operativos realizados por la División Homicidios, que incluyeron diez allanamientos en distintos puntos de la provincia.

Tres de ellos fueron arrestados durante esos procedimientos, mientras que los otros dos —incluido el que permanecía prófugo— se presentaron por su cuenta ante las autoridades.

Tanto este último como otro de los imputados que se entregó anteriormente aseguraron que habían sido objeto de amenazas y ataques con machetes por parte de vecinos del barrio. La Policía investiga esta denuncia de manera paralela a la causa principal, según informó el medio local El Doce.

El hecho se produjo cuando tres hombres se presentaron en la casa de un joven con quien tenían conflictos previos

El episodio que derivó en la muerte de Julieta Salvatierra comenzó la noche del 15 de julio, cuando, según fuentes policiales, tres hombres llegaron hasta la vivienda de un joven de 20 años con quien mantenían conflictos previos. La discusión se tornó violenta y derivó en una pelea con golpes de puño y lanzamiento de piedras.

En medio de la confrontación, el hermano del dueño de casa, de 23 años, salió a defenderlo. Minutos después, intervino también su novia: Julieta. En ese momento, uno de los agresores extrajo un arma de fuego y disparó contra la vivienda. El proyectil impactó en la sien derecha de la joven, que cayó gravemente herida.

Tras el ataque, Julieta Salvatierra fue trasladada al Hospital de Urgencias, donde permaneció internada en estado crítico durante casi una semana. El 21 de julio, en horas de la madrugada, falleció a raíz de la lesión sufrida.

En declaraciones televisivas, su hermana Paula confirmó la noticia y expresó el dolor de la familia. “Estamos destruidos. Los que mataron a mi hermana tienen que estar presos, no pueden andar como si nada y nosotros destruidos de por vida”, afirmó en diálogo con Arriba Córdoba. También aseguró que “todos en el barrio saben quiénes son” los responsables y pidió que permanezcan detenidos.

La víctima tenía un hijo de tres años. Según relató su hermana, “no hacía daño, no se lo merecía ni ella ni mi sobrino”. Mientras tanto, la investigación avanza con los cinco acusados bajo imputación, a la espera de nuevas diligencias judiciales.

