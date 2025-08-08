Crimen y Justicia

Mataron a una joven cuando quiso defender a su novio de una pelea en Córdoba y ya son cinco los detenidos

La causa por el asesinato de la joven de 23 años sumó un nuevo detenido tras la presentación voluntaria del último prófugo en Córdoba capital completando el listado de cinco imputados por el crimen en barrio Sol Naciente

El crimen de Julieta Salvatierra
El crimen de Julieta Salvatierra ocurrió durante una pelea en barrio Sol Naciente de Córdoba

El caso por el crimen de Julieta Salvatierra sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El quinto y último sospechoso por el homicidio de la joven de 23 años, madre de un niño de tres, se entregó de manera voluntaria en una comisaría de Córdoba capital. Así lo confirmaron desde la Fiscalía a cargo de la doctora Jorgelina Gutiez, que investiga el hecho ocurrido el pasado 15 de julio en barrio Sol Naciente.

Con esta presentación, ya son cinco los hombres imputados por homicidio agravado. La captura de los otros cuatro acusados se concretó entre el 21 de julio y el 1 de agosto, luego de una serie de operativos realizados por la División Homicidios, que incluyeron diez allanamientos en distintos puntos de la provincia.

Tres de ellos fueron arrestados durante esos procedimientos, mientras que los otros dos —incluido el que permanecía prófugo— se presentaron por su cuenta ante las autoridades.

Tanto este último como otro de los imputados que se entregó anteriormente aseguraron que habían sido objeto de amenazas y ataques con machetes por parte de vecinos del barrio. La Policía investiga esta denuncia de manera paralela a la causa principal, según informó el medio local El Doce.

El hecho se produjo cuando
El hecho se produjo cuando tres hombres se presentaron en la casa de un joven con quien tenían conflictos previos

El episodio que derivó en la muerte de Julieta Salvatierra comenzó la noche del 15 de julio, cuando, según fuentes policiales, tres hombres llegaron hasta la vivienda de un joven de 20 años con quien mantenían conflictos previos. La discusión se tornó violenta y derivó en una pelea con golpes de puño y lanzamiento de piedras.

En medio de la confrontación, el hermano del dueño de casa, de 23 años, salió a defenderlo. Minutos después, intervino también su novia: Julieta. En ese momento, uno de los agresores extrajo un arma de fuego y disparó contra la vivienda. El proyectil impactó en la sien derecha de la joven, que cayó gravemente herida.

Tras el ataque, Julieta Salvatierra fue trasladada al Hospital de Urgencias, donde permaneció internada en estado crítico durante casi una semana. El 21 de julio, en horas de la madrugada, falleció a raíz de la lesión sufrida.

En declaraciones televisivas, su hermana Paula confirmó la noticia y expresó el dolor de la familia. “Estamos destruidos. Los que mataron a mi hermana tienen que estar presos, no pueden andar como si nada y nosotros destruidos de por vida”, afirmó en diálogo con Arriba Córdoba. También aseguró que “todos en el barrio saben quiénes son” los responsables y pidió que permanezcan detenidos.

La víctima tenía un hijo de tres años. Según relató su hermana, “no hacía daño, no se lo merecía ni ella ni mi sobrino”. Mientras tanto, la investigación avanza con los cinco acusados bajo imputación, a la espera de nuevas diligencias judiciales.

Femicidio en La Matanza: búsqueda contrarreloj de un adolescente por el crimen de su pareja

Priscila Maidana tenía 19 años
Priscila Maidana tenía 19 años

Los investigadores trabajan en contra del tiempo para dar con un adolescente de 16 años que está acusado de haber asesinado a su pareja Priscila Maidana (19) en la habitación que compartían en el partido de La Matanza. El sospechoso tiene antecedentes y la joven era víctima de violencia de género, aunque no lo había denunciado.

La víctima fue asesinada de un disparo en el rostro en una vivienda del Barrio Villegas y, si bien, fue trasladada al Hospital Paroissien, ingresó a ese centro de salud sin signos vitales.

El fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFI N°1 del fuero penal juvenil, está a cargo del caso que se investiga como femicidio. El sospechoso es intensamente buscado por la Policía.

Todo sucedió este martes, en una casa ubicada en la calle 610, sector “H” de ese asentamiento de La Matanza. Según el relato de la madre del acusado, identificada como Flavia, ella se encontraba en el domicilio cuando escuchó un disparo que provenía de la habitación que compartía la pareja junto a su bebé de seis meses.

Al ingresar al cuarto, observó a Maidana herida y a su hijo retirándose de la vivienda, según informaron fuentes del caso en base al testimonio de la mujer. Si, la madre del acusado lo delató por el crimen de su nuera.

Incluso, escribió en sus redes sociales con una foto de la joven y su pequeño hijo: “Yo misma voy a hacer Justicia por vos, Pri”. A los familiares de la víctima mucho no les gustó y le reclamaron: "Cara dura, si querés hacer Justicia por mi hermana, empezá entregando a tu hijo. Qué pague por lo que hizo. Vos sabés muy bien dónde está escondido“.

Por lo pronto, personal policial y peritos analizaron la escena del crimen por orden del fiscal Pepe Volpicina, quien dispuso las diligencias de rigor. Las primeras actuaciones incluyeron el relevamiento del lugar y la búsqueda del sospechoso por parte del Grupo Táctico Operativo.

