Declararon culpable al hombre que mató a golpes a su beba de dos meses e incendió su casa en Villa Fiorito

Matías David Pueblas fue declarado culpable tras matar a su beba de dos meses

En el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°. 5 de Lomas de Zamora, un jurado popular conformado por 12 ciudadanos encontró culpable a Matías David Pueblas, el hombre acusado de asesinar a golpes a Ahitada, su beba de apenas dos meses de vida, y luego intentar incendiar su casa en la localidad bonaerense de Villa Fiorito.

El veredicto se emitió tras dos jornadas de juicio oral y anticipa una posible condena de prisión perpetua para Puebla por la gravedad de los hechos. La causa quedó caratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. Esta figura impide la posibilidad de penas menores.

Pueblas llegó al debate en los Tribunales de Lomas de Zamora detenido bajo prisión preventiva, que se aplica cuando existen suficientes elementos para creer que el acusado podría intentar evitar el juicio o la ejecución de una posible condena, ya sea fugándose del país o escondiéndose.

El hombre escuchó la resolución del jurado tras los alegados de la fiscal Marcela Dimundo, que estuvo a cargo de la acusación, y de su defensa.

Solo resta que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°. 5 de Lomas de Zamora dicte la sentencia, que se dará a conocer en una audiencia prevista para los próximos días.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores, el crimen ocurrió el 15 de septiembre de 2023 en una vivienda ubicada en General Conesa al 2500, en la intersección con la calle Darwin, en Villa Fiorito.

Allí, el crimen se desató luego de una discusión entre Pueblas y su pareja, identificada como Patricia Salomé, la madre de la nena.

Durante la pelea, el hombre golpeó a Ahitana en la cabeza, que le terminaría provocando la muerte. Al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, Pueblas intentó incendiar la vivienda y hacer volar la propiedad, al explotar una garrafa de gas.

En el momento que la Policía se hizo presente en el lugar de los hechos, lo encontraron alterado, armado con un cuchillo, y con intenciones de autolesionarse.

Mientras los efectivos intentaban controlar al hombre, los Bomberos Voluntarios de Fiorito sofocaron el principio de incendio y hallaron a la beba en estado crítico.

La menor de tan solo dos meses fue trasladada de urgencia al Hospital Allende de Ingeniero Budge, pero los médicos no pudieron salvarle la vida, puesto que ya había llegado a la institución sin signos vitales. Según el informe forense, la causa de la muerte de Ahitana fue un traumatismo craneal severo.

Durante el proceso judicial, Pueblas no solo que se declaró inocente, sino que intentó culpa a la madre de la nena.

Por otro lado, en sus declaraciones ante la policía, la mujer comentó que la discusión con Pueblas comenzó porque él, consumidor habitual de drogas, estaba atravesando una crisis de abstinencia que provocó un episodio de extrema violencia.

Tras la pelea, el ahora condenado intentó quemar la casa con su mujer y su otro hijo de un año dentro. En ese momento dieron aviso al 911 y, rápidamente, los efectivos del Comando de Patrullas se hicieron presentes en el lugar.

Allí encontraron a Pueblas con un arma blanca en la mano y, al instante, lograron reducirlo para poder detenerlo.

Dada las circunstancias, se abrió un expediente para establecer si era víctima de violencia de género. Durante la investigación, una vecina relató todo el drama que le tocó vivir a la mujer junto a su pareja.

“Estuvo siendo golpeada toda esa tarde por el tipo”, confirmó otra vecina. Además, agregó: “Ella era prostituida por él”. También contó que Patricia le dijo que tuvo que ir a comprarle drogas a Pueblas porque estaba amenazando con matar a su hija.

“Estábamos acostados con mi marido y salimos a la calle para ver si le estaban robando a alguien porque escuchamos gritos. Cuando salimos vemos a la chica que tenía a la beba colgada y pedía ayuda. La beba estaba sin pañal y tenía moretones en la cabeza, estaba muy golpeada”, narró.