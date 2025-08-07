Crimen y Justicia

Escándalo en un country de City Bell: un vecino armado irrumpió en una fiesta, terminó todo con tiros y un adolescente golpeado

Un joven de 27 años irrumpió en una fiesta en el country Grand Bell y agredió a un chico de 15 años tras molestarse por fuegos artificiales, efectuando además dos disparos que motivaron una denuncia penal

Guardar
La Policía secuestró un arma
La Policía secuestró un arma y municiones en un allanamiento dentro del barrio Grand Bell (Foto: 0221)

El country Grand Bell, en la localidad de City Bell, volvió a ser foco de atención tras un violento episodio que tuvo lugar durante la madrugada del sábado pasado. En medio de una fiesta privada, un joven de 27 años se presentó en una vivienda del barrio tras molestarse por los ruidos generados por un grupo de adolescentes.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, la situación escaló al punto de que el hombre golpeó a un menor de 15 años y efectuó al menos dos disparos con un arma de fuego.

Todo se desencadenó cuando uno de los adolescentes encendió fuegos artificiales en el marco de la reunión. El vecino, visiblemente enojado por la situación, se subió a su camioneta Volkswagen Amarok y se dirigió directamente al domicilio donde se desarrollaba el encuentro.

Allí, sin mediar mayor diálogo, increpó al adolescente, lo agredió físicamente y luego —según la denuncia presentada por los familiares de la víctima— disparó dos veces con un arma.

Tras el ataque, el padre del menor puso en conocimiento de lo ocurrido a la Policía y realizó una presentación formal. A partir de la denuncia, efectivos de la comisaría Decimocuarta llevaron adelante un allanamiento en la vivienda del implicado, también ubicada dentro del exclusivo barrio Grand Bell, situado sobre la calle 467.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron una pistola semiautomática calibre 9 milímetros Parabellum y 166 municiones intactas del mismo calibre. Sin embargo, las autoridades verificaron que el acusado poseía los permisos correspondientes para la tenencia y portación del arma en cuestión.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, con intervención de la fiscal Virginia Bravo, quien caratuló el expediente como “amenazas agravadas”. Por el momento, no se registraron personas detenidas ni heridos, aunque el caso continúa bajo análisis judicial.

El hecho no pasó desapercibido entre los vecinos del country, que en los últimos tiempos se vio envuelto en distintas situaciones que generaron inquietud. Según informó el portal 0221, semanas atrás, el barrio había sido noticia por una nueva toma de tierras, y también por un violento robo a una jubilada que terminó con el hurto de su auto, dinero en efectivo y pertenencias.

Bestial pelea a tiros en La Plata: hay tres menores baleados

PELEA LA PLATA DOS DETENIDOS

Una brutal pelea protagonizada por un jubilado ocurrió el martes 8 de julio por la tarde en la zona platense de Unión tuvo a tres menores como víctimas, con edades de 14 a 16 años. La propia hija del jubilado también fue agredida a puñaladas.

El principal sospechoso, Ricardo Mario Sánchez, fue detenido por personal de la Subcomisaría de Unión de la Policía Bonaerense. Se le incautó una escopeta calibre 12/70 marca Maverick, dos cartuchos intactos y tres ya disparados. Terminó imputado por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra, abuso de arma y lesiones, con una causa en su contra a cargo del fiscal Juan Menucci.

El hecho ocurrió en la esquina de 35 y 136. Según el informe policial de la noche, varios patrulleros llegaron al lugar tras una alerta al 911 que hablaba, simplemente, de un conflicto vecinal.

La historia, en los hechos, era un poco más violenta: los primeros testimonios indicaban que varios disparos habrían salido de la casa del jubilado, sin motivo aparentemente. Tres de los chicos presentaban heridas claramente compatibles con impactos de perdigones.

Así, Sánchez, rodeado por la Bonaerense, entregó su arma. Sin embargo, en un primer momento, no pudo explicar por qué le había disparado a los tres adolescentes.

Los vecinos comenzaron a agolparse en el lugar, con ánimo de venganza, mientras lanzaban piedras. Una mujer, enfurecida, cargó contra la hija de Sánchez; llevaba un cuchillo con una hoja de 16 centímetros en en su mano derecha. Así, logró herir a la hija del jubilado en uno de sus muslos. La agresora, de 20 años de edad, fue identificada y detenida en pocos minutos.

Mientras tanto, los chicos agredidos fueron trasladados al Hospital de Niños platense. A dos de ellos se les extrajeron perdigones de la cabeza. Poco después de que el fiscal Menucci convalidara los arrestos, la Bonaerense comenzó la toma de testimonios.

Allí, llegaron a una posible explicación: “Aparentemente, había un problema previo con la hija del detenido. Fueron a increpar a la mujer. Entonces, el hombre disparó”, asegura una fuente del caso.

Temas Relacionados

La PlataCity BellBarrio cerradoDisparosÚltimas noticiasAmenazas

Últimas Noticias

Atraparon nuevamente al menor implicado en el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

Tiene 15 años, es conocido como “El Orejudo” y acumula un historial de delitos, pero su condición de inimputable lo deja en libertad

Atraparon nuevamente al menor implicado

Su hija escribió un relato ficticio de un abuso, la escuela lo denunció y el hombre quedó detenido

Una redacción literaria presentada por una adolescente encendió alarmas del colegio y provocó la detención de un hombre de 37 años. La familia y el abogado afirman que ni la joven ni los psicólogos hallaron indicios de un hecho real y reclaman su liberación urgente

Su hija escribió un relato

Continúan las excavaciones y cotejos de ADN en búsqueda de más pruebas en contra del presunto asesino serial de Jujuy

La hermana de uno de los desaparecidos en Alto Comedero habló de la angustia que atraviesa su familia. “La esperanza que tenemos es que él no esté ahí entre los restos óseos, que no sea él”, aseguró

Continúan las excavaciones y cotejos

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

El club emitió un comunicado lamentando la confirmación de que los restos eran de Diego Fernández, quien fuera futbolista de ese club. Estaba desaparecido en 1984

El mensaje de Excursionistas al

Detectaron a dos mulas en un micro que había salido de Salta: estaban ingestadas con 197 cápsulas de cocaína

Los pasajeros de nacionalidad boliviana fueron detectados en un control en la provincia de Tucumán de la Gendarmería

Detectaron a dos mulas en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atraparon nuevamente al menor implicado

Atraparon nuevamente al menor implicado en el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

Su hija escribió un relato ficticio de un abuso, la escuela lo denunció y el hombre quedó detenido

Psicología de la negociación: cómo construir un acuerdo que satisface a todos

La inteligencia artificial puede mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos en la Argentina

El auge de la inteligencia artificial en la educación

INFOBAE AMÉRICA
No ficción: estas son las

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

El fenómeno “Hamilton”, un hito cultural y económico que redefinió el teatro contemporáneo

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exento del arancel a los semiconductores anunciado por Trump

Vicente Palermo y el desafío existencial de sus nuevos relatos

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”