Escándalo en un country de City Bell: un vecino armado irrumpió en una fiesta, terminó todo con tiros y un adolescente golpeado

La Policía secuestró un arma y municiones en un allanamiento dentro del barrio Grand Bell (Foto: 0221)

El country Grand Bell, en la localidad de City Bell, volvió a ser foco de atención tras un violento episodio que tuvo lugar durante la madrugada del sábado pasado. En medio de una fiesta privada, un joven de 27 años se presentó en una vivienda del barrio tras molestarse por los ruidos generados por un grupo de adolescentes.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, la situación escaló al punto de que el hombre golpeó a un menor de 15 años y efectuó al menos dos disparos con un arma de fuego.

Todo se desencadenó cuando uno de los adolescentes encendió fuegos artificiales en el marco de la reunión. El vecino, visiblemente enojado por la situación, se subió a su camioneta Volkswagen Amarok y se dirigió directamente al domicilio donde se desarrollaba el encuentro.

Allí, sin mediar mayor diálogo, increpó al adolescente, lo agredió físicamente y luego —según la denuncia presentada por los familiares de la víctima— disparó dos veces con un arma.

Tras el ataque, el padre del menor puso en conocimiento de lo ocurrido a la Policía y realizó una presentación formal. A partir de la denuncia, efectivos de la comisaría Decimocuarta llevaron adelante un allanamiento en la vivienda del implicado, también ubicada dentro del exclusivo barrio Grand Bell, situado sobre la calle 467.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron una pistola semiautomática calibre 9 milímetros Parabellum y 166 municiones intactas del mismo calibre. Sin embargo, las autoridades verificaron que el acusado poseía los permisos correspondientes para la tenencia y portación del arma en cuestión.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, con intervención de la fiscal Virginia Bravo, quien caratuló el expediente como “amenazas agravadas”. Por el momento, no se registraron personas detenidas ni heridos, aunque el caso continúa bajo análisis judicial.

El hecho no pasó desapercibido entre los vecinos del country, que en los últimos tiempos se vio envuelto en distintas situaciones que generaron inquietud. Según informó el portal 0221, semanas atrás, el barrio había sido noticia por una nueva toma de tierras, y también por un violento robo a una jubilada que terminó con el hurto de su auto, dinero en efectivo y pertenencias.

Bestial pelea a tiros en La Plata: hay tres menores baleados

PELEA LA PLATA DOS DETENIDOS

Una brutal pelea protagonizada por un jubilado ocurrió el martes 8 de julio por la tarde en la zona platense de Unión tuvo a tres menores como víctimas, con edades de 14 a 16 años. La propia hija del jubilado también fue agredida a puñaladas.

El principal sospechoso, Ricardo Mario Sánchez, fue detenido por personal de la Subcomisaría de Unión de la Policía Bonaerense. Se le incautó una escopeta calibre 12/70 marca Maverick, dos cartuchos intactos y tres ya disparados. Terminó imputado por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra, abuso de arma y lesiones, con una causa en su contra a cargo del fiscal Juan Menucci.

El hecho ocurrió en la esquina de 35 y 136. Según el informe policial de la noche, varios patrulleros llegaron al lugar tras una alerta al 911 que hablaba, simplemente, de un conflicto vecinal.

La historia, en los hechos, era un poco más violenta: los primeros testimonios indicaban que varios disparos habrían salido de la casa del jubilado, sin motivo aparentemente. Tres de los chicos presentaban heridas claramente compatibles con impactos de perdigones.

Así, Sánchez, rodeado por la Bonaerense, entregó su arma. Sin embargo, en un primer momento, no pudo explicar por qué le había disparado a los tres adolescentes.

Los vecinos comenzaron a agolparse en el lugar, con ánimo de venganza, mientras lanzaban piedras. Una mujer, enfurecida, cargó contra la hija de Sánchez; llevaba un cuchillo con una hoja de 16 centímetros en en su mano derecha. Así, logró herir a la hija del jubilado en uno de sus muslos. La agresora, de 20 años de edad, fue identificada y detenida en pocos minutos.

Mientras tanto, los chicos agredidos fueron trasladados al Hospital de Niños platense. A dos de ellos se les extrajeron perdigones de la cabeza. Poco después de que el fiscal Menucci convalidara los arrestos, la Bonaerense comenzó la toma de testimonios.

Allí, llegaron a una posible explicación: “Aparentemente, había un problema previo con la hija del detenido. Fueron a increpar a la mujer. Entonces, el hombre disparó”, asegura una fuente del caso.