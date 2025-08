Once detenidos y millones en mercadería secuestrada en un operativo por contrabando en Orán: el video

Manejaba sin registro, cruzó en rojo, chocó, mató y se fugó: el antecedente trágico en el que hirió a su hijo No estaba habilitada para conducir porque hace un año, borracha, provocó un siniestro vial en el que el pequeño de un año terminó con politraumatismos. Ahora, fue acusada por homicidio culposo agravado tras embestir la moto en la que viajaba una mujer de 53 años

No era droga ni plastilina: reemplazaron la cocaína que iba a ser quemada por un ácido que vale $10 mil el kilo Hay 11 policías de Salta bajo sospecha. El engaño se descubrió justo antes de que los ladrillos sean incinerados. Una pericia reveló qué se utilizó para realizar la maniobra