Un fiscal federal acusado de violencia de género y abuso de poder quiso volver a trabajar: le prohibieron la entrada

El fiscal federal de Salta Francisco Santiago Snopek se tomó una licencia psiquiátrica de tres años, en medio de un escándalo por denuncias de violencia de género, desobediencia judicial y abuso de poder. Además, está pendiente un jury en su contra. Durante todo ese tiempo, el funcionario del MPF cobró el salario completo. Esta semana, quiso volver a trabajar, pero no pudo: Carlos Amad, fiscal general de distrito, le prohibió el acceso al edificio de la Unidad Fiscal Federal de Salta, en la calle Caseros.

El último informe entregado al Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación prorrogaba la licencia hasta este 20 de julio. En pocas palabras, Snopek había recibido el alta y nada le impedía regresar a su despacho por disposición de la Procuración General de la Nación.

El reintegro no fue posible por la determinación de Amad que argumentó su posición con dos aspectos básicos. El primero: está pendiente la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento que deberá decidir su remoción de comprobarse “el haber incumplido el deber de observar buena conducta o por su ineptitud sobreviniente”. En ese sentido, tampoco se respondió a los pedidos de suspender al fiscal acusado.

El segundo punto que menciona Amad es sobre el efecto que podría producir la presencia de Snopek en la fiscalía. “Seguramente generará malestar en aquellas víctimas de su comportamiento que han prestado declaración testimonial, el sumario administrativo, como también en la causa que se instruye ante el fuero criminal de la provincia”, destacó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“El temor manifestado fue principalmente exteriorizado por las mujeres que trabajan en el edificio", reveló el fiscal, cuya decisión fue acompañada por Eduardo Villalba, también fiscal general.

“Entiendo que es ilógico e incorrecto, además de que podría generar responsabilidades del Ministerio Público Fiscal de la Nación que el Dr. Francisco Snopek se presente ante la Unidad Fiscal Federal Salta como si nada hubiese pasado, siendo que el mismo está acusado de graves faltas a la conducta que debe tener un Magistrado Fiscal, y por tal comportamiento debe ser juzgado, claro está también que todo lo acontecido ello me lleva a la seguridad de sostener que en la Unidad Fiscal Salta no puede trabajar más", concluyó Amad con dureza al prohibir el acceso al edificio.

Ahora bien, ¿Por qué no se constituye el Tribunal de Enjuiciamiento? El proceso está paralizado desde mediados de 2022, cuando explotó el escándalo, debido a que el Senado de la Nación no designó a su representante.

“Hay muchas personas que siguen trabajando que fueron víctimas de su comportamiento, empleados que sufrieron mucho y lo padecieron. Y nunca se le bajó el sueldo. Es una vergüenza. El Senado debería enterarse de que este fiscal acusado de delitos graves puede volver a trabajar si no hace el jury”, deslizó a este medio una fuente judicial.

Las denuncias

El caso de Snopek estalló en mayo de 2022, cuando fue acusado de golpear a su esposa y encerrar policías en su casa, dos episodios que generaron causas penales en su contra por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Según declararon los policías que fueron encerrados por él tras un llamado al 911, Snopek les abrió ebrio y los maltrató. “Cuando interviene el personal policial hay un trato muy despectivo de parte de Snopek. Les dice ‘negros de mierda, no sabés con quién te metes, yo te pago el sueldo’. Incluso un policía le advierte que está cometiendo un delito y él le responde: “Negro, ¿ahora sos abogado?”, contó a este medio una fuente de la investigación.

El fiscal había sido trasladado a Salta, luego de que fuera investigado por violencia de género contra una empleada de su fiscalía. También tiene antecedentes similares contra su ex esposa y una defensora oficial de esa provincia quien lo acusó por violencia institucional.

Poco después, un informe oficial aportó declaraciones sobre los rasgos de personalidad violenta del funcionario judicial en los ámbitos familiar, laboral y comunitario, “especialmente contra las mujeres”. “Es un psicópata, cínico, enfermo, es un perverso. Lo sentí en carne propia”, fueron algunas de las frases dichas ante una perito judicial por personas que trabajaron con él.