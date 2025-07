Habló el otro infiltrado en el juicio por Maradona y complicó más a la jueza Makintach

Avance de Justicia Divina - Julieta Makintach, Jueza del juicio por la muerte de Maradona

A casi dos meses de que comenzara la investigación sobre el documental que protagonizaba Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona, el otro infiltrado en las audiencias presentó un escrito ante la Justicia en el que confirmó que la jueza del escándalo sabía del proyecto, estaba al tanto de su contenido y hasta le había dado permiso para llevarlo adelante.

Se trata de Juan D’Emilio, el “escritor maradoniano” que iba a todas las jornadas del debate oral y que quedó en la mira de la Justicia luego de que se confirmara que estaba detrás de un film llamado “Justicia Divina”, el cual se estaba realizando con el aval de una de las magistradas a cargo del proceso y sin el consentimiento de las partes.

“El Chavo”, el apodo con el que lo conoce, generalmente asistía al juicio por la muerte del Diez junto a María Lía, la amiga de la infancia de la jueza Makintach, quien también se comprobó que trabajaba en la producción del documental que terminó causando la nulidad del debate.

Este viernes, luego de que ya todos los otros protagonistas del escándalo dieran su versión de lo sucedido, finalmente él presentó un escrito ante los fiscales Amallo, Chaieb y Asprella, que llevan adelante la causa. En su descargo, al que accedió Infobae, D’Emilio dejó en claro que el proyecto aún estaba en una etapa “embrionaria”, aunque aseguró que Makintach sabía todo.

En este sentido, dijo que él nunca pensó que lo que estaba haciendo estaba prohibido: “Siempre tuve la certeza de que todo estaba permitido por lo que habíamos conversado previamente con la Dra. Makintach. Si quien era para mí el máximo referente de un tribunal, me dice que se puede y que no se puede hacer, yo respeto esas indicaciones y voy a presenciar el juicio oral y público. ¿Cómo voy a dudarlo si fue la jueza quien me lo dijo?“.

El video donde la jueza Makintach confirma que estaba grabando un documental

“El Chavo” dijo que él es un escritor independiente y que la idea de hacer un documental sobre el juicio se la acercó María Lía Vidal, una amiga de su pareja y de la propia Makintach, quien había avalado su realización. “Si existía la posibilidad de que una jueza se mostrara predispuesta a futuro de participar en una idea así, ¿cómo voy a decir que no o descartar una idea de esa magnitud y relevancia? Son oportunidades únicas y potencialmente podían convertirse en hitos de mi carrera", señaló en su descargo.

Según detalló, su primer encuentro con la magistrada fue en un cumpleaños a mediados de febrero, días antes del inicio del juicio por la muerte del Diez. La conoció por María Lía, identificada por la Justicia como la otra infiltrada en las audiencias, a quien D’Emilio había conocido previamente en otro encuentro social.

Sobre ese día recordó que la magistrada le dijo lo importante que era para ella el juicio por la muerte del Diez. Y fue en ese marco que Vidal intervino comentando que “sería buenísimo entrevistarla para realizar un documental o una serie, o algo así, acerca de la jueza y de esta experiencia que estaba pronta a vivir”.

D’Emilio dijo que para él eso había sido solo una idea al pasar. Pero luego, María Lía se le volvió a acercar, le comentó que ella era muy amiga de la jueza desde chicas e “insistió que la idea de un documental sobre ella era buena y había que hacerla”.

“Volví a hablar con la Negra Vidal a los pocos días, y los dos coincidimos que estaría bueno entender si era posible o no intentar avanzar sobre este proyecto. Yo lo que ofrecía era poder escribir y, a su vez, ser el conector con algunas productoras que conocía de mi paso por el mundo audiovisual y que serían las necesarias para llevarlo a alguna plataforma o a alguien que pudiera interesarse y financiarlo”, prosiguió.

El primer capítulo del documental de la jueza Julieta Makintach sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona

A lo largo de todo el escrito, D’Emilio dejó en claro que quien insistía con llevar a cabo la idea era la amiga de la infancia de la magistrada. “Vidal dijo que para ella era una oportunidad única, que este era su sueño, que le encantaría participar y reafirmó todo lo que su amiga representaba en términos judiciales, y que ella se encargaría del contacto con la Dra. Makintach”.

De acuerdo a su relato, él se encargó de dos cuestiones. La primera fue hacer la sinopsis del proyecto. “El proyecto consistiría en tener la perspectiva de Makintach acerca del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona”, sintetizó, en línea con la sospecha inicial de que la magistrada sería la protagonista de una producción audiovisual sobre el caso.

La segunda tarea que D’Emilio tenía a cargo era la de presentarle la idea a una productora, según él mismo confirmó. “Con esa página escrita (la sinopsis) me junté con uno de los socios de La Doble, José Arnal, a quien conocía de mi paso por la publicidad, y con La Negra Vidal. José Arnal se mostró muy entusiasmado con el proyecto y dijo que podía llegar a algunos contactos que ellos tenían en orden de sumar voluntades, coproducciones, etc”.

“Aprovechando que el juicio aún no había iniciado, se decidió hacerle una muy básica entrevista previa al inicio del juicio a la Dra. Makintach, que luego se convirtió en un teaser (o maqueta) privado (no para exhibición al público, ni para venta), para que algún supuesto interesado en el proyecto viera bases sólidas y pudiera conocer a la jueza bajo la mirada de una cámara (...)”, dijo sobre el famoso “trailer” que trascendió.

Y remarcó, complicando aún más a la magistrada: “No está demás afirmar, como lo hago en este momento, que la jueza conocía el contenido de esa maqueta”.

Hacia el final de su escrito de ocho páginas, D’Emilio dijo verse muy afectado por los alcances del escándalo e incluso se pronunció sobre la postura que adoptó la jueza de negar su participación y conocimiento del film.

“Sobre los actos y declaraciones posteriores de la jueza Makintach no puedo aportar mucho más. No puedo hacerme cargo de las decisiones de otros, ni de lo que dicen, acusan u omiten. Solo puedo responder por mí, y siempre me mantuve dentro de lo permitido por ella”, remarcó.