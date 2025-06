Extraditarán a Damián Reifenstuel, el detenido por el crimen de la hincha de Rosario Central

Reifenstuel sería trasladado a Rosario a mitad de la semana entrante

Un equipo de la Interpol viajará el lunes siguiente a Bolivia para hacerse cargo de la extradición de Damián Reifenstuel (45), el docente que fue acusado de haber participado del crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central que fue apedreada tras un clásico rosarino ocurrido en septiembre de 2023.

Así lo informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que también confirmó que, una vez en Rosario, avanzarán con su imputación. Hasta el momento, la causa cuenta con otros dos imputados, Ariel Matías Cabrera (43) y Juan José “Tuerca” Massón (41), quienes también habrían apedreado a la víctima cerca del Estadio Gigante de Arroyito.

Según el comunicado oficial, la comitiva de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) llegará el 30 de junio a Sucre y comenzará el operativo para asegurar el traslado de Reifenstuel hacia Buenos Aires. Asimismo, se prevé que la extradición se concrete el miércoles 2 de julio y que, una vez en territorio argentino, el acusado sea trasladado de inmediato a Rosario.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, el traslado desde Ezeiza hacia Rosario sería en helicóptero por motivos de seguridad. Luego de que se concrete el viaje, el fiscal Lisandro Artacho, del equipo fiscal Transitario de Violencias Altamente Lesivas, pedirá a la Oficina de Gestión Judicial que agende, durante esa semana, la audiencia para la imputación de Reifenstuel.

El hombre se habría fugado días después de que ocurriera el crimen

La Justicia de Bolivia había autorizado la extradición de Damián Reifenstuel a finales de mayo, tras haber sido detenido en Bolivia el 23 de febrero. La captura de Reifenstuel se logró gracias a una testigo de identidad reservada y a su inclusión en el programa de recompensas de Santa Fe, según informó la fiscal general María Cecilia Vranicich.

Previo a su detención, la fiscalía sospechaba que Reifenstuel había salido del país por un paso no habilitado, fraguando así su escape tras presentar renuncias en los establecimientos educativos donde trabajaba como profesor de química. Asimismo, los investigadores planteaban que se habría fugado solo con una mochila y una carpa a cuestas.

“Se empieza a hacer justicia”, declaró la hermana de la víctima, Silvana Garcilazo, en diálogo con Telenoche Rosario. Además, señaló que la familia espera que la extradición permita avanzar en el proceso judicial y cerrar una etapa, aunque destacó la imposibilidad de restituir la pérdida. “Tenemos en claro que Ivana no va a volver a nuestras vidas, pero queremos que paguen y un poquito nos alivia”, sentenció.

El crimen de Ivana Garcilazo

La mujer había sido apedreada aparentemente por llevar una campera de Rosario Central

El 30 de septiembre de 2023, tras el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys en el Estadio Gigante de Arroyito, una mujer murió al recibir un piedrazo mientras circulaba en moto por la intersección de Ovidio Lagos y Montevideo.

La piedra fue arrojada por un grupo de hinchas de la lepra, quienes se habrían visto motivados por la rivalidad entre los equipos, ya que la víctima llevaba puesta una campera con el escudo canalla. Tras el hecho, los responsables huyeron.

Después de que el personal de emergencias llegara al lugar, confirmaron la muerte de la víctima. Desde ese entonces, el caso quedó a cargo del fiscal Gastón Ávila, quien reconstruyó que la muerte había sido provocada por un piedrazo que impactó en la cabeza de la mujer.

“Venía del partido con su novio. Iban por Ovidio Lagos porque vive en la zona sur. En la esquina de Lagos y Montevideo había tipos que tiraban cascotes a los que pasaban con ropa de Rosario Central”, comentó a Infobae un familiar de la víctima.

Al mismo tiempo que contaron que la víctima “era repartidora de Rappi, siempre usaba casco, pero se ve que esta vez no. No nos entra en el cuerpo tanta bronca. No puede ser que un partido haya generado esto”, remarcaron que los agresores habrían intentado golpear a la pareja de Ivana por intentar asistirla después de que se cayera al suelo.

Durante la investigación, Ariel Matías Cabrera, de 43 años, y Juan José “Tuerca” Massón, de 41, fueron detenidos e imputados por homicidio. En tanto, Reifenstuel estuvo prófugo hasta febrero de 2024, cuando fue localizado y arrestado en una localidad cercana a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras un pedido de captura internacional emitido por Interpol.