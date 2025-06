A dos meses del brutal robo frente a un colegio en Ramos Mejía, cómo evoluciona la mujer que fue arrastrada por una cuadra y media

El delincuente arrastró a la víctima por más de una cuadra y terminó gravemente herida (Video: Twitter)

M.L.M., la mujer de Ramos Mejía que sobrevivió a un violento asalto que la dejó al borde de la muerte el pasado 5 de mayo, dio un paso importante en su recuperación al recibir la internación domiciliaria. La noticia fue celebrada por familiares, amigos y comunidades educativas que organizaron cadenas de oración en redes sociales.

La tarde del lunes 5 de mayo, M.L.M. se dirigió al colegio Don Bosco de Ramos Mejía para buscar al hijo de una amiga, un adolescente de 13 años.

En un momento, la mujer descendió del auto, pero lo dejó en marcha. Un delincuente que circulaba por la zona aprovechó esta situación para robarle el vehículo, un Chevrolet Agile.

M.L.M., al advertir la maniobra, intentó impedir el robo colgándose de la ventanilla. El ladrón no se detuvo y la arrastró más de 100 metros, hasta que fue violentamente despedida del auto en la intersección de Avenida de Mayo y Humboldt.

El hecho ocurrió el lunes 5 de mayo en la puerta del colegio Don Bosco de Ramos Mejía

El impacto del hecho no solo sacudió a la familia de la víctima, sino que movilizó a toda una comunidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y pedidos de oración, mientras las comunidades educativas de la zona se organizaron para acompañar a la familia en los momentos más críticos. A casi dos meses del brutal hecho, la mujer abandonó el hospital y continúa su recuperación en casa, bajo la supervisión de un equipo de profesionales.

El hermano de la víctima, C.M., relató a Primer Plano Online que la recuperación de la mujer avanza, aunque el proceso será largo y complejo. “Mi hermana está con la internación domiciliaria. En agosto la tienen que volver a operar para poner una plaqueta de titanio en el cerebro. Sigue enyesada. Ahora están haciéndole otros estudios porque del impacto perdió buena audición de un oído. No saben si se reventó el tímpano o no. Va evolucionando, gracias a Dios, aunque los miedos están latentes”, explicó.

La situación médica de la mujer fue muy delicada. Sufrió fractura de clavícula y de brazo izquierdo, además de una hemorragia cerebral que resultó la lesión más grave, ya que le provocó sangrado por los oídos y la boca.

A pesar de la magnitud de las heridas, los médicos no detectaron secuelas motrices ni neurológicas, más allá de la pérdida de audición en uno de los oídos. La familia y los profesionales mantienen la esperanza de que, con tratamiento, pueda recuperar parte de la capacidad auditiva.

La víctima fue traslada al hospital Paroissien y allí la operaron

El proceso de recuperación no se limita a lo físico. Según relató su hermano, la víctima no habla de lo sucedido. “Es como que se anuló y realmente dice que no recuerda nada, no sabe bien cómo fueron las cosas”, comentó.

La familia optó por contarle de manera gradual los detalles del episodio, respetando los tiempos y necesidades emocionales de la paciente.

La imagen que tiene de sí misma también se ha visto afectada. “No le gusta verse cómo está ni en el espejo, siempre fue muy de cuidar su estética”, agregó Cristian.

En el plano judicial, el responsable del ataque, Gastón Alejandro Rodríguez, de 29 años, fue arrestado pocos días después del hecho por la Policía en Castelar sur.

El hombre fue detenido mientras caminaba por la calle, sin mostrar signos de preocupación por lo ocurrido. Incluso, llegó a sonreír para la fotografía policial.

Detuvieron al sospechoso que arrastró a una mujer para robarle el auto en Ramos Mejía

La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI Nº 8 de La Matanza, dictó la prisión preventiva para Rodríguez. La imputación que enfrenta es de extrema gravedad: robo agravado por las lesiones ocasionadas, en concurso real con homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa. A esto se suman antecedentes penales previos, lo que anticipa una condena de varios años en prisión.