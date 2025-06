Robo y muerte de un jubilado en Parque Chacabuco: atraparon en Santa Fe al tercer sospechoso

La casa donde ocurrió el homicidio en ocasión de robo

En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9, a cargo de Lucio Herrera (h), la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arrestó en las últimas horas a un sospechoso de 26 años en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez.

El detenido está sindicado como presunto partícipe de un robo en el que falleció Mario Villanueva Moure, un jubilado de 79 años, tras sufrir una arritmia durante el asalto a su vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco, el pasado 12 de mayo pasado.

El operativo fue realizado por agentes de la División Homicidios, luego de que los investigadores lograran establecer el paradero del sospechoso, quien era buscado desde hacía más de un mes.

La detención se produjo tras diversas tareas de inteligencia impulsadas por la fiscalía de turno, que mantiene bajo secreto algunos detalles del avance de la causa por el robo y la muerte de Villanueva Moure. Lo atraparon en la calle.

La autopsia determinó que la causa de muerte sobrevino tras los golpes

El nuevo imputado quedó a disposición del juez Martín Del Viso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 28, quien tiene previsto indagarlo en los próximos días.

Por el mismo hecho ya se encontraban detenidos la cuidadora de la víctima, de 20 años, y su ex cuñado, de 31, quienes fueron arrestados poco después del crimen.

Según la investigación, la mujer habría facilitado el ingreso de los ladrones a la casa y actuado como entregadora, lo que derivó en su aprehensión inicial. El otro imputado, en tanto, se presentó de manera voluntaria el 19 de mayo pasado en una dependencia policial del partido bonaerense de San Miguel.}

El caso

El expediente se originó tras un llamado al 911, alrededor de las 2.30 del 12 de mayo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Villanueva Moure dormía en su domicilio cuando fue sorprendido por dos hombres —presuntamente el detenido en Santa Fe y su cómplice aún prófugo—. Ambos lo redujeron mediante golpes y lo encerraron junto con su cuidadora en una habitación. Fue allí donde el hombre se descompensó y perdió la vida.

El ex cuñado de la cuidadora se entregó en San Miguel

El informe forense reveló que el cuerpo de la víctima presentaba lesiones en la “región del rostro, brazos, muslo izquierdo y pie derecho” y que arrastraba una “importante patología cerebral secuelar de antigua data, con una cardiopatía hipertrófica y dilatada”.

Según el parte médico, el cuadro cardíaco preexistente, sumado al “momento de tensión” vivido durante el asalto, provocó una “alteración del ritmo cardíaco”, es decir, una arritmia, que resultó determinante en el desenlace fatal.

El documento precisó además que “si Villanueva Moure no hubiera padecido el momento de tensión que se estima como probable a determinadas horas de la madrugada, probablemente no hubiera padecido la situación descrita y es altamente probable que no se hubiera producido el rápido deceso ya referido”.

Luego de perpetrar el hecho, los agresores revolvieron la vivienda en busca de dinero y objetos de valor, y posteriormente huyeron del lugar.

Fue entonces cuando la cuidadora salió a pedir ayuda. Vecinos de la zona respondieron al llamado y notificaron a las autoridades. Personal de la Comisaría Vecinal 7B y del SAME acudieron al lugar, donde un médico de ambulancia constató la muerte del jubilado.

Desde la fiscalía, se ordenó a los investigadores de Homicidios que comenzaran las tareas de identificación y búsqueda de los presuntos responsables. A partir de los primeros indicios, se dispuso además la inmediata detención de la cuidadora, quien fue considerada sospechosa por su posible rol como facilitadora del crimen.

Tras la entrega del segundo sospechoso en San Miguel, el juez Del Viso dictó su procesamiento con prisión preventiva bajo la calificación legal de homicidio en ocasión de robo, decisión que también alcanzó a la joven cuidadora.

Con la reciente captura del tercer involucrado, la causa suma un nuevo capítulo en la etapa de instrucción judicial. Los tres acusados permanecen ahora a disposición del juzgado, mientras continúa la búsqueda del cuarto sospechoso que habría participado del asalto.

La investigación, por lo pronto, sigue su curso bajo la hipótesis de que se trató de un ataque planificado y con reparto de roles.