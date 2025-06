Un adolescente de 13 años atacó con un cuchillo a su hermano de 15 durante una pelea

El menor debió ser trasladado al hospital local

Una discusión entre hermanos terminó con uno de ellos herido de gravedad tras reportarse que el menor de 13 años agredió con un cuchillo al otro de 15. A raíz del corte que sufrió en una de sus piernas, debió recibir atención médica en un hospital de Chaco.

El enfrentamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio Luján, en la localidad de Taco Pozo, este miércoles por la tarde. Según fuentes oficiales, el personal de la Comisaría local se acercó al domicilio y pudieron dialogar con la madre de los menores involucrados.

De acuerdo con el relato de la mujer y lo informado por Diario Chaco, el episodio se había dado en un contexto en donde el mayor, A.L.E. discutió con el menor, A.T.L. y este último tomó el cuchillo para atacarlo. Tras ser atendido, los médicos señalaron que el chico de 15 tuvo una “herida contuso cortante en la región de la nalga izquierda provocada por arma blanca”, y que actualmente está fuera de peligro.

Como medida preventiva y de resguardo, tanto la Unidad de Protección Integral (UPI) local como la Justicia intervinieron de inmediato en el caso y dispusieron que la causa se tramite como “supuestas lesiones con arma blanca”, quedando la investigación bajo la órbita de la Fiscalía N°1 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Mientras la investigación sigue su curso, los especialistas de la UPI tendrán a cargo el seguimiento de ambos adolescentes y la evaluación de su entorno familiar en línea con los protocolos de protección de la infancia vigentes en la provincia del Chaco.

Liberaron a un hombre que atacó con un cuchillo a su hermano en San Juan

A fines de abril la Justicia de San Juan decidió dejar en libertad a un hombre que había atacado a su hermano con un cuchillo, ocasionándole una herida en la cabeza. El episodio tuvo lugar en una vivienda de Villa del Carril y derivó en un proceso judicial que terminó con una condena condicional de tres años, tras un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes. Luego de permanecer cuatro meses con prisión preventiva, el agresor recuperó la libertad.

El agresor atacó a su hermano con un cuchillo sierrita (Foto: Tiempo de San Juan)

El episodio se dio cuando Darío Barrionuevo llegó al domicilio que comparte con su hermano Marcio y sus padres, llevando un televisor recién adquirido. Marcio, molesto por la llegada del nuevo aparato y en medio de insultos cruzados, fue hacia la cocina, tomó un cuchillo tipo sierrita y lo utilizó para atacar a su hermano.

Si bien el hombre pudo esquivar el primer intento, la segunda agresión lo alcanzó y la hoja del cuchillo quedó incrustada en su cuero cabelludo, muy cerca de la oreja. El mango del arma blanca se rompió en el forcejeo, quedando en manos del atacante.

A pesar de la gravedad del hecho, la herida no llegó a atravesar el hueso del cráneo, lo que evitó un desenlace aún peor. La víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió la atención médica necesaria. Marcio, por su parte, fue arrestado esa misma tarde y se le imputó inicialmente el cargo de homicidio en grado de tentativa.

Durante la investigación, la defensa del atacante, pidió una reconsideración de la imputación. Luego de presentar un segundo recurso con pruebas adicionales, logró que la carátula fuera cambiada de tentativa de homicidio a lesiones graves. De esta manera, ambas partes llegaron a un acuerdo para un juicio abreviado y se dictó una condena de tres años de prisión condicional para el agresor.

El fiscal José Plaza y la defensa acordaron la sentencia teniendo en cuenta distintas variables. Entre ellas figuró el pedido de la propia víctima y de los padres de ambos hermanos, quienes solicitaron la excarcelación. El hombre, durante su declaración, expresó su arrepentimiento y reconoció su responsabilidad ante la Justicia. Explicó que la relación con su hermano venía deteriorada por cuestiones cotidianas y, en particular, sostuvo que mantenía económicamente a Darío, quien no trabajaba. Según el detenido, la reacción violenta tuvo como origen supuestas amenazas previas y un intento de defensa propia, aunque aclaró que su intención no era lastimar a su hermano.