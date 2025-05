Así se infiltró en el juicio de Maradona la amiga documentalista de la jueza Makintach

El video en que la custodia de la jueza Makintach infiltró en el tribunal a Maria Lía

El escándalo en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona no da tregua y mientras se resuelve si se suspende o no, se dio a conocer un nuevo elemento que comprometería todavía más a la jueza Julieta Makintach, apartada del debate oral después de que la fiscalía presentara pruebas de su participación en un documental no autorizado sobre la causa.

Se trata de un video que muestra el momento en que una policía ayudó a entrar en el tribunal a María Lía, la amiga documentalista de la jueza, identificada por la Justicia como una de las personas detrás de un presunto film sobre el juicio.

En las imágenes, a las que accedió Infobae, se observa el momento en que la amiga, de camisa blanca, es guiada por la oficial antes del comienzo de la primera audiencia del debate desde la entrada de los Tribunales de San Isidro hasta el piso en el que está la Sala donde se lleva adelante el juicio.

Se ve cómo la documentalista fue infiltrada en el edificio a través de la gran cantidad de periodistas, fotógrafos y cámaras apostados en la entrada del lugar.

El video es filmado por otra mujer, cuya identidad se desconoce, quien acompañó a María Lía hasta la entrada del tribunal y hasta tuvo tiempo de burlarse con cierta ironía de que uno de los fotógrafos ubicados en la puerta la confundió con alguien importante en el debate y le sacó una foto.

En un momento, la policía les explica el lugar por el cual van a ingresar a la Sala y dónde debían esperar. Lo cierto es que en la filmación quedó expuesto el tratamiento VIP que ambas recibieron, por encima de los otros medios de comunicación que cubrieron el juicio.

Al finalizar del video, sin embargo, ocurrió una situación que daría cuenta de que la jueza Makintach actuó por su cuenta y eran pocos los que sabían lo que estaba ocurriendo.

Cuando la Policía les mostró cuál era la Sala del juicio, una empleada del tribunal se acercó a la mujer que filmaba y le preguntó si pertenecía a algún medio de comunicación. “Disculpame, ¿ustedes son de algún medio? Tienen que esperar abajo, no pueden subir“, le dijo la trabajadora.

Con total impunidad, la acompañante de María Lía se dio vuelta, continuó el camino que la custodia de Makintach les había señalado.

Qué dijo la amiga infiltrada

La semana pasada, la amiga de la jueza, a quien conoce desde la infancia, presentó un descargo en la causa que investiga el hecho y dio explicaciones al respecto.

En el escrito de 14 páginas al que accedió este medio, la mujer contó que, lo que ahora es un escándalo judicial, comenzó con una idea suya que tenía hace tiempo. En este sentido, contó que su intención no era hacer un proyecto sobre el caso de Maradona, sino simplemente “una entrevista” a su amiga, a quien dijo admirar por su extensa trayectoria.

La jueza Julieta Makintach se presenta al tribunal para una audiencia del juicio contra el cuerpo médico acusado de negligencia en la muerte de Diego Maradona, el martes 27 de mayo de 2025, en las afueras de Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)

No obstante, admitió un dato que es fundamental para los investigadores del caso: “El hecho de que hubiera sido asignada como Jueza para uno de los juicios orales más trascendentes de nuestro país, potenció mucho más mi idea e interés en hacer algo al respecto”, subrayó María Lía.

Los fiscales de San Isidro a cargo de la causa, Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, barajan desde el principio la hipótesis de que Makintach estaba siendo la protagonista de un documental sobre el juicio de Maradona, el cual se realizaba sin el consentimiento de las partes. Este descargo, aunque intenta justificar a la jueza, terminó por confirmar la sospecha.

La única diferencia es que María Lía no habla de un film, sino de una “entrevista amateur” sin contrato de por medio, pero hecha con camarógrafos y asesorada por productores. El reportaje, según contó, habría sido realizado el domingo previo al inicio del debate oral (cuando se la vio a la jueza con cámaras en los pasillos del tribunal de San Isidro) y no habría tenido ninguna referencia al juicio propiamente dicho, más allá de alguna pregunta sobre “como veía ella como Juez esa tarea que tendría que encarar”.

Iba a salir después de que terminara el proceso oral: “La idea era mostrar la cuestión de un juicio de mucha trascendencia desde la perspectiva de una Juez, y por supuesto de poder concretarse sería luego de que el juicio terminara, la Jueza ya no estuviera en el caso, y siempre que ella autorizara formalmente cualquier tipo de publicación de su imagen”.

La entrevista, que Makintach aceptó hacer y permitió que la grabaran para eso, fue producida junto a Juan, otro de los identificados por la Justicia como uno de los infiltrados en las audiencias para este presunto documental de Maradona. Según el descargo de Maria Lía, él es pareja de una amiga y tenía conocimientos de producción que le servían para hacer un buen material. Sin embargo, no tenían los elementos para hacerlo. Y por eso contactaron a José, el dueño de la otra productora sospechada y allanada el pasado jueves, quien aportó las cámaras para realizarlo.

“Aclaro que todo fue de manera gratuita, amateur y desinteresada, y no firmamos ningún tipo contrato y/o compromiso futuro respecto de lo que pensábamos hacer”, aseguró la amiga de la jueza del escándalo.

María Lía contó que tanto ella como su equipo acudieron a las jornadas del juicio para poder tomar nota y tener su propia perspectiva de lo que transcurría en el debate. En este sentido, también se refirió alos videos en los que se la ve junto a un camarógrafograbando a escondidas la primera audiencia del juicio, lo cual está prohibido. Y al explicar este punto,confirmó que la magistrada Makintach los autorizóa tomar imágenes más allá de la medida que rige para toda la prensa.

Mañana será el día clave para conocer qué pasará con el juicio por la muerte de Maradona. El juez Maximiliano Savarino convocó a las partes y a los imputados para ese día a las 12, cuando dará a conocer la decisión con respecto a los planteos formulados ante la salida de Makintach y los fundamentos del dictamen sobre el futuro del juicio.

Hasta ayer, la jueza Makintach había negado cualquier vinculación con el proyecto. Sin embargo, durante la audiencia de este martes, el Ministerio Público exhibió nuevos documentos que dejaron en evidencia el vínculo de la magistrada en la producción audiovisual.