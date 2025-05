Video: un caballo desbocado atropelló a una motociclista en Necochea

Circulaba en moto por el centro de la Ciudad y se le cruzó un caballo

Una mujer resultó herida en Necochea después de ser embestida por un caballo suelto mientras cruzaba una calle en moto. El accidente ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de las calles 55 y 70 y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

En el video -adjunto en esta nota- se observa el momento en que la mujer es derribada por el fuerte impacto, cayendo al pavimento. El caballo siguió galopando a toda velocidad después del choque, mientras los vecinos que estaban cerca se acercaron para brindarle asistencia a la víctima.

La mujer, identificada como María Verónica Cappai, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Emilio Ferreyra. El caso derivó en una investigación judicial por “lesiones culposas” y “omisión de recaudos en animales”, además de un análisis para determinar los daños causados a bienes públicos y privados, según señalaron medios locales.

El Diario Necochea puntualizó que el accidente ocurrió pasadas las 11 de la mañana, cuando la motociclista de 32 años se dirigía a su trabajo. Si bien sufrió traumatismos de distinta consideración, ninguna herida sería de gravedad.

“Sufrí golpes en ambas piernas, el brazo derecho que no lo puedo mover y en toda mi columna vertebral”, relató Cappai, desde el hospital, en diálogo con NDEN.

Sobre la secuencia, recordó: “Yo iba por la 70, cuando veo que se me viene algo negro. Freno, pero no atino a nada porque me pega con todo, y caigo”.

La mujer se mostró preocupada por el estado de su moto, único medio de transporte que tiene para llegar a su trabajo: “Si se me rompió, no la puedo arreglar. Lo único que quiero es que se hagan cargo de la reparación de mi moto, que me costó mucho comprarla y es mi recurso de movilidad“.

De acuerdo con su relato, el animal que la atropelló había estado siendo perseguido por personal municipal de Tránsito. “Yo no tengo la culpa de que persigan a un caballo en moto, en contramano, sabiendo que los animales se asustan”, cuestionó.

Tras el choque, las autoridades lograron identificar a los propietarios del animal. Se trataría de un hombre no residente en Necochea, quien le habría regalado el animal a su hijo menor. El municipio infraccionó a la madre del joven de 16 años, ya que figura como responsable legal.

“Lo único que quiero es que el responsable se haga cargo, porque además también esto es maltrato animal”, exigió la víctima.

A mediados de abril, una estampida de caballos sueltos en Cañuelas provocó un choque múltiple, que causó la muerte de una docente y dejó otra persona herida de gravedad.

El accidente fatal ocurrió frente al hotel y club de polo Puesto Viejo, ubicado en el kilómetro 82 de la ruta provincial 6.

El siniestro se desencadenó de manera secuencial. El primer vehículo involucrado fue una camioneta Ford Ranger, que circulaba en sentido San Vicente–Cañuelas, chocaron contra una tropilla de caballos que estaban sueltos en la ruta. Poco después, una Toyota Hilux, dominio LHW 197, también procedente de Cañuelas embistió a otros dos animales.

Aunque los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos, el impacto provocó que los animales corrieran descontrolados hacia el carril contrario.

En ese momento, la estampida causó un estrago. Un automóvil Seat Toledo, que transitaba en dirección a San Vicente, embistió contra los caballos. En el vehículo viajaba como acompañante la maestra Virginia Liliana Fejula, de 55 años, quien falleció en el acto, según informó el diario InfoCañuelas.

El conductor del vehículo, un hombre de 54 años, terminó herido y fue trasladado y al Hospital Cuenca Alta para recibir atención médica. La escena era de características dantescas: yacían sin vida nueve caballos muertos, vehículos destrozados y sangre sobre el asfalto.