El juicio por la muerte de Maradona se reanuda tras una semana en pausa y hay riesgo de otra suspensión

Los fanáticos de Maradona esperan que se haga Justicia, pero el panorama del juicio es desalentador

El juicio por la muerte de Diego Maradona no tiene audiencias hace una semana. Así y todo, estos últimos días fueron clave para la continuidad del debate oral que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro: la Fiscalía avanzó en la causa paralela que investiga la relación de la jueza Julieta Makintach con un supuesto documental del caso y se conocieron videos escandalosos que confirman que un camarógrafo la estuvo filmando. Incluso, ese profesional así lo declaró y se comprobó que no pidió autorización para hacer las imágenes en el palacio de Ituzaingó 360.

En este contexto, este martes se reanudará el proceso judicial que tiene a siete imputados por su responsabilidad en el fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino.

Será la 20ª jornada. Y se espera que sea tan clave como la última que pasó, en la que se definió pausar el juicio por 7 días hasta que se esclarezca la situación de la magistrada cuestionada.

Mientras la jueza alegó ante sus íntimos que ella no considera que haya cometido un delito y la Universidad Austral la suspendió de sus funciones como docente y le abrió un sumario; Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y del hijo menor del ex futbolista, realizó un pedido a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires para que en el debate oral haya veedores.

Los videos de la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

Así, este martes será un día diferente al resto de por sí porque, tal como en la primera jornada, todos los acusados deberán volver a presentarse obligatoriamente ante los jueces.

Hasta ahora, la asistencia de los imputados era opcional y algunos, como Leopoldo Luque, no habían vuelto a pisar el palacio de la calle Ituzaingó desde entonces. El hecho de que hayan pedido su presencia indica que posiblemente ocurra algo que sea determinante para el juicio.

Por lo pronto, se aguarda alguna definición sobre cómo continuará la causa contra la jueza del escándalo. Con las pruebas claves recolectadas por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, este martes tanto fiscales como abogados, querellantes y defensores realizarán sus correspondientes planteos al respecto y pedirán tomar cartas en el asunto.

El neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, volverá a la audiencia este martes. Foto: Maximiliano Luna

Qué puede pasar

Según supo este medio, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, pedirá la nulidad del proceso y que se convoque a un nuevo tribunal con urgencia para que el juicio se desarrolle nuevamente desde cero antes de fin de año.

Otras opciones que se analizan es pedir la recusación de Makintach y que su lugar sea tomado por otro juez. Este escenario, sin embargo, abre muchas discusiones entre las partes.

Unos proponen que el reemplazante se ponga al día con las audiencias ya grabadas para no resetear el juicio; otros dicen que eso hace perder la particularidad de debate oral y piden que todo vuelva todo a cero salvando las declaraciones de los familiares de Diego; y otros ni siquiera avalan estas opciones porque dicen que los otros dos jueces ya están contaminados y deben ser reemplazados también.

El documental de la jueza Makintach del juicio por la muerte de Maradona

La sorpresa que cambiaría el rumbo del debate también tiene que ver con la actitud que tomará la magistrada cuestionada. La semana pasada, cuando el escándalo explotó, Makintach dijo que quizás ella misma se aparte antes de que la recusen a fin de salvar el debate.

“Voy a dar las explicaciones del caso. Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo en la última audiencia, cuando ya había comenzado la investigación para establecer su vínculo con una producción audiovisual del caso.

Luego agregó: “Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte. Necesitan las pruebas y las razones para fundar”.

Los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. De izquierda a derecha: Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach

En las últimas horas, allegados a la magistrada dejaron trascender que niega haber incurrido en alguna conducta indebida, dice que no existe delito alguno ni razones que justifiquen su apartamiento.

Uno de los abogados defensores advirtió a Infobae que este es un escándalo sin precedentes y que, escaló tanto, que "sería un milagro que no pase nada y todo siga igual”.

En la misma línea se expresó la jornada pasada Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de la prepaga, quien advirtió que hay altas posibilidades de que el juicio se suspenda definitivamente si hay cambios en el tribunal.

Así grababan a la jueza del escándalo de Maradona para un supuesto documental

“Si hay que apartar a Makintach, este debate se cae y queda nulo. Porque no hay forma de rescatar la validez de actos procesales, la oralidad. Hay que ser franco con los medios de comunicación, con las víctimas y los propios imputados. No descarto la recusación, pero en estas condiciones no puedo hacerlo. Que no se suspenda, que la fiscalía facilite las pruebas y certifique la causa penal", señaló.

Lo que ocurra este martes será clave para saber si este juicio tendrá a corto plazo un veredicto sobre los imputados por la muerte de Diego o si, en contra parte, todavía no habrá justicia por Maradona.