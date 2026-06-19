ANSES: quiénes cobran hoy viernes 19 de junio de 2026

ANSES paga este viernes 19 de junio de 2026 a jubilados y pensionados con DNI terminado en 8 que no superan el haber mínimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para junio de 2026 marca jornadas clave para millones de beneficiarios en Argentina. Este viernes 19, titulares de diversas prestaciones acceden a sus haberes, en un mes en que el ajuste por movilidad previsional y el medio aguinaldo incrementan los ingresos.

La modalidad escalonada, definida por la terminación del DNI, distribuye los pagos durante el mes, considerando feriados y días no laborables para evitar demoras o aglomeraciones en las sucursales bancarias.

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El sistema de ANSES abarca a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y programas sociales. En junio, todas las prestaciones recibieron un aumento del 2,58% según la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago.

Quiénes cobran hoy, 19 de junio de 2026

Jubilados y pensionados

Cobran hoy las personas cuyo DNI termina en 8, correspondientes a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo mensual. Estos beneficiarios forman parte del segmento que recibe su pago entre el 8 y el 22 de junio, con fechas escalonadas según el último número del documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, este viernes también es fecha de cobro para beneficiarios con DNI terminado en 8.

Abarca a familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad. La AUH está destinada a trabajadores informales, desocupados o quienes perciben ingresos bajos, mientras que la Asignación Familiar corresponde a trabajadores registrados y monotributistas.

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El pago se acredita por cada menor a cargo. En el caso de la AUH, el monto mensual incluye una retención del 20% que solo se libera una vez presentada la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud requeridos.

La Prestación por Desempleo Plan 1 de ANSES corresponde hoy a titulares con documentos terminados en 0 y 1

Además, los titulares de la AUH reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos, sin necesidad de un trámite adicional.

Asignación por Embarazo

En la misma jornada, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 6 también reciben su prestación. Este beneficio está dirigido a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, quienes perciben el monto mensual actualizado según la fórmula de movilidad previsional.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para junio pueden cobrarse en cualquier momento entre el 8 de junio y el 8 de julio, sin importar la terminación de DNI.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones de pago único se abonan en dos períodos:

Primera quincena: del 9 de junio al 8 de julio para todos los documentos.

Segunda quincena: del 22 de junio al 8 de julio para todos los documentos.

Desempleo Plan 1

Este viernes corresponde el pago de la Prestación por Desempleo Plan 1 para quienes tienen documentos terminados en 0 y 1. El beneficio de desempleo, orientado a trabajadores que perdieron su empleo formal y cumplen con los requisitos previstos por la normativa, tiene su fecha de pago asignada para el 19 de junio en este segmento.

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De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

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La jubilación mínima de junio de 2026 asciende a $403.317,99 brutos y se completa con bono de $70.000 y medio aguinaldo (NA)

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos ($1.316.264,78 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.879.475,78 netos).

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

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Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

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En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

Por Nacimiento , el monto es de $84.478 ;

Por Matrimonio , asciende a $126.489 ;

Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.