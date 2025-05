Salta: apareció la mujer que decía estar embarazada de mellizas y que se había esfumado misteriosamente

La joven había sido vista por última vez el viernes 16 de mayo, cuando se dirigió hacia el hospital local de Orán (Gentileza: El Liberal)

P., de 20 años y oriunda de la localidad salteña de Pichanal, fue encontrada por la Policía de Salta tras haber permanecido desaparecida durante varios días. Su caso había despertado inquietud luego de una denuncia presentada por su familia, que alertaba sobre su presunto ingreso al hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán, donde, según les había dicho, iba a someterse a una cesárea programada.

El hallazgo de la joven, que ocurrió en la ciudad de Orán, no disipó todas las incógnitas que rodean su desaparición. De hecho, los interrogantes en torno a su embarazo, su estado de salud y los mensajes que circularon desde que se perdió su rastro, siguen bajo análisis.

“Las circunstancias apuntan a una fuga”, dijo una fuente del caso a Infobae. Al cierre de esta nota no habían podido determinar si realmente está embarazada de mellizas o si lo estuvo. Tampoco hay registros de que esperara mellizas, sólo un test positivo hecho por una trabajadora social antes de que desapareciera.

“En marzo pasado la vio una obstetra y vio el útero vacío. Ya había fingido un embarazo en 2023″, según comentaron las fuentes a este medio.

Ese viernes pasado en que se esfumó, P. nunca llegó a ingresar al hospital en el que, supuestamente, la iban a atender. Tampoco hay registros médicos que acrediten que estuviera embarazada o que padeciera un tumor cerebral, como le había manifestado a sus familiares.

De acuerdo con la denuncia policial presentada tres días después del episodio, fue su hermano menor, de 16 años, quien la acompañó hasta la guardia del hospital. Antes de entrar, P. le pidió que no la acompañara, argumentando que en ese lugar no podrían operarla y que la derivarían a la capital salteña.

Desde entonces, no volvieron a verla. El testimonio del adolescente fue clave para reconstruir los últimos movimientos conocidos de la joven.

El caso tomó un giro inesperado cuando, tras su desaparición, la familia recibió mensajes de una supuesta enfermera, quien aseguraba que la joven se encontraba en la provincia de Chubut, en estado delicado debido a un tumor maligno en el cerebro.

El mensaje llegó a través del celular de P. y causó una mezcla de alarma e incertidumbre. Sin embargo, la información fue rápidamente desmentida. Según comunicó el Ministerio Público Fiscal, la mujer identificada no es enfermera, no trabaja en el hospital mencionado y aseguró no conocer a la joven desaparecida.

A medida que transcurrían los días, surgieron nuevos elementos que acentuaron el misterio. En la cuenta de Instagram de P. apareció una publicación donde ratificaba su diagnóstico y les pedía a sus familiares que respetaran su decisión de alejarse.

En el texto, atribuido a ella, se leía: “Tengo cáncer maligno, no pudieron hacer nada, lamentablemente (…) He decidido estar sola, respeten mi voluntad”. También hacía referencia a sus supuestos hijos por nacer: “Mis bebés son lo único bueno que tengo”. No obstante, según indicaron fuentes del caso, no hay constancias médicas de embarazo ni estudios que avalen la existencia del tumor.

El antecedente

Un antecedente del año 2021, en el que P. también se ausentó de su casa, fue tenido en cuenta por los investigadores. La publicación en redes no fue el único indicio digital que llamó la atención.

Su hermano denunció que en sus perfiles de WhatsApp y Facebook apareció una imagen en la que se la veía con un recién nacido en brazos. Al analizar la foto, la familia advirtió que se trataba de un montaje. Incluso, rastrearon la imagen original en internet y comprobaron que el rostro había sido reemplazado por el de la joven.

El recorrido de los investigadores incluyó visitas al hospital San Vicente de Paul, así como al Hospital San Bernardo y al Hospital Materno Infantil, en busca de registros médicos vinculados a P.. En ninguno de ellos hubo constancia de atención en las fechas señaladas.

También se analizaron las circunstancias del momento en que fue vista por última vez. Según expresaron fuentes del caso, resulta llamativo que una mujer que asegura estar por tener mellizas se niegue a estar acompañada por algún familiar.

Por protocolo, no es necesario esperar 72 horas para radicar una denuncia por desaparición en Salta, sin embargo, la familia lo hizo recién tres días después. Según indicaron desde la investigación, la joven habría salido de su casa por sus propios medios. El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal 1 de Orán, que activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas.