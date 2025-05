Juicio por la muerte de bebés en Córdoba: la defensa de Agüero dijo que “no hay ningún elemento que la inculpe”

El juicio contra Brenda Agüero, la enfermera de Córdoba acusada de la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal Córdoba

Durante el comienzo de los alegatos de los abogados defensores en el juicio que se sigue en Córdoba por la muerte de bebés, el representante de Brenda Agüero —la enfermera acusada de ser la posible autora de los crímenes— subrayó que “no hay ningún elemento directo que la inculpe efectivamente”.

En una nueva jornada que se desarrolló en la Cámara 7° del Crimen, el letrado Gustavo Nievas sostuvo que la causa carece de evidencia concreta que lo vincule directamente a su clienta con los hechos.

Tras cinco meses de proceso judicial, en el que tanto Agüero como otras 11 personas se encuentran imputadas por el ataque a 13 recién nacidos en Hospital Neonatal de Córdoba, la defensa volvió a insistir en la inocencia de la defendida. “Los indicios no son prueba” indicó, y añadió que los que inicialmente orientaban la investigación “se fueron desvaneciendo”.

En su exposición frente al jurado, Nievas apuntó además contra el enfoque de la investigación, al señalar que no se consideraron otras líneas posibles, como el caso de la “farmacia tercerizada”. Según el defensor, se recurrió a un tratamiento emocional del caso que podría influir en la percepción del jurado: “Se intentó impactar desde lo sentimental, que es una emboscada al jurado popular para que no pueda razonar”, detalló el portal Cba24n.com.

En esta misma línea, lamentó que los fiscales no hayan podido probar firmemente la responsabilidad de la enfermera. “No es nuestra función probar la inocencia de Brenda Agüero, era responsabilidad del Ministerio Público Fiscal probar su culpabilidad y no lo ha hecho”, apuntó.

La defensa de la enfermera acusó a la fiscalía de no poder probar la culpabilidad (Mario Sar)

Por su parte, en una segunda declaración ante el tribunal, la enfermera había reiterado su inocencia. “Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida, lo digo y no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice”, sostuvo a mediados de abril. “Me mataron en vida. Aunque tenga la bendición de poder salir, afuera tengo la vida arruinada”, expresó. En esa oportunidad también se dirigió a los padres de las víctimas, a quienes les manifestó: “Puedo decir que comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui. Me están acusando de homicidio e intento de homicidio cuando yo no fui”.

Una semana antes de que comenzara la última parte del juicio, la Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para la principal acusada de envenenar a los recién nacidos con potasio, provocando la muerte de cinco de ellos entre marzo y junio de 2022. Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini habían argumentado durante varias horas que la única explicación posible para las descompensaciones de los bebés sanos, era la intervención directa de Agüero.

Afirmaron que la imputada se encontraba en el hospital en cada una de las fechas en que sucedieron los 13 hechos investigados y que las administraciones de potasio e insulina identificadas fueron realizadas con una intención deliberada. “Fui muy exhaustivo al tratar de explicar cómo se construyó este trabajo y cómo se dio la verificación de la utilización de un método. Ninguna de las partes pudo hacer una sólida contradicción de nuestro informe”, remarcó Ruiz Moreno ante los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman.

La recta final del juicio (Mario Sar)

La Fiscalía pidió penas para los otros 10 imputados en el caso, acusados de encubrimiento, omisión de deberes y falsedad ideológica. Los ex funcionarios Diego Cardozo (ex ministro de Salud), Pablo Carvajal (ex secretario de Salud) y Alejandro Gauto (ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud) podrían enfrentar tres años de prisión condicional y tres años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Para la ex directora del hospital Neonatal, Liliana Asís, y el ex subdirector de Gestión Administrativa, Julio Escudero Salama, solicitaron cuatro años de prisión y tres años de inhabilitación en el caso de Asís, y cuatro años de inhabilitación en el de Escudero. Además, se pidieron tres años de arresto condicional e inhabilitación por el mismo período para las médicas Martha Gómez Flores y Adriana Luisa Moralez.

En cuanto a Claudia Ringelheim (especialista en Obstetricia) y María Alejandra Luján (ex jefa de guardia), las autoridades pidieron un año de prisión para ambas, además de una inhabilitación de 12 meses para ejercer su profesión. Finalmente, se solicitó un año de inhabilitación para Blanca Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería del hospital.